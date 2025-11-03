Qué es el América Business Forum 2025 que reunirá a Trump y Messi en Miami

El América Business Forum (ABF), que se desarrollará este 5 y 6 de noviembre en Miami en el icónico Kaseya Center, se trata de un evento que reúne referentes de distintos sectores con el objetivo de intercambiar ideas y exponer conclusiones. En este encuentro se cruzarán, entre otros, figuras como el presidente norteamericano, Donald Trump, el mandatario argentino, Javier Milei, y el capitán de la selección albiceleste de fútbol, Lionel Messi.

Durante la cumbre, los líderes políticos compartirán sus visiones sobre liderazgo y cambio. Figuras del deporte y el entretenimiento, como Will Smith y Rafael Nadal, en tanto, expondrán sus experiencias personales cada una en su ámbito. El encuentro contará también con la participación de célebres empresarios para aportar su trayectoria.

“Por primera vez en la historia, estas voces están a tu alcance, brindándote la rara oportunidad de escuchar directamente a los líderes que dan forma a nuestro mundo mientras comparten cómo construyeron el éxito, superaron la adversidad y continúan impulsando el cambio”, reza la página oficial del evento.

Otros de los “invitados de honor” al foro son Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA); Stefano Domenicali, director ejecutivo de la Fórmula 1; María Corina Machado, premio Nobel de la Paz; y Adam Neumann, cofundador de Flow.

Estos dos últimos referentes mencionados serán los primeros en exponer el miércoles 5. En el caso de Messi, el capitán argentino está agendado como el último exponente de esa jornada. Milei, en tanto, hablará el jueves 6 a las 15.45 hora local, luego de la tenista Serena Williams.

Los interesados en asistir al evento, que se desarrolla por primera vez en Estados Unidos, pueden adquirir las entradas a través de la página oficial.