El transbordador espacial Challenger de la NASA se desintegró sobre el océano Atlántico el 28 de enero de 1986. La misión concluyó de forma trágica apenas 73 segundos después del decolaje desde la costa de Florida. Los siete integrantes de la tripulación fallecieron ante la mirada de sus familiares y de millones de espectadores internacionales.

Qué ocurrió el 28 de enero de 1986 con el Challenger

El transbordador espacial explotó a 14 kilómetros de altura debido a una falla técnica en sus motores durante la fase de ascenso inicial. Las bajas temperaturas del ambiente dañaron los sellos de seguridad del vehículo y permitieron una fuga letal de gases calientes.

El vehículo de la NASA decoló a las 11.38 AM desde la plataforma de lanzamiento en el estado de Florida

Este evento causó la destrucción total de la cabina y la muerte inmediata de los siete astronautas que integraban el equipo de trabajo. La jornada comenzó con demoras por el clima gélido en la plataforma de lanzamiento. El hielo cubrió gran parte de la estructura metálica.

A las 11.38 AM, la agencia dio luz verde al despegue del vehículo. La nave atravesó el período de mayor presión aerodinámica, identificado bajo el término técnico Max-Q. Segundos después, una bola de fuego envolvió al transbordador. Los restos de la maquinaria cayeron al mar durante casi una hora ante el estupor del centro de control.

Quiénes integraron la tripulación de la misión

El equipo del Challenger contó con profesionales de distintas áreas bajo el mando del comandante Richard Scobee. La lista incluyó al piloto Michael Smith y a los especialistas Ellison Onizuka, Judith Resnik, Ronald McNair y Gregory Jarvis. La séptima integrante fue Christa McAuliffe, una profesora de historia oriunda de New Hampshire. La mujer ganó su lugar entre 11.000 aspirantes del programa educativo nacional.

La docente Christa McAuliffe fue una de las víctimas, quizás la más famosa por ser una persona "común y corriente" en una misión espacial

Ronald Reagan impulsó la iniciativa de enviar a una docente al espacio en 1984. El objetivo del proyecto residió en humanizar las tareas espaciales y generar un vínculo más cercano con la sociedad. McAuliffe abandonó sus clases habituales para entrenar en el centro Johnson, en Houston.

Allí superó pruebas de gravedad y resistencia física. Según la maestra: “las cosas que practicamos las puede hacer cualquier ser humano”, explicó ante la prensa semanas antes del vuelo. Ella planeaba escribir un diario personal durante su estadía en la órbita terrestre.

Christa McAuliffe fue una de las víctimas del trágico Challenger NASA

Cuáles fueron los motivos técnicos del estallido

Una comisión especial analizó los motivos de la tragedia tras el accidente. El informe determinó que el problema surgió en dos anillos de goma situados en los cohetes laterales. Estas piezas mantuvieron unidas las secciones de los cohetes propulsores, pero perdieron elasticidad por el frío intenso de la noche previa. El combustible quemó las juntas y el fuego alcanzó el tanque externo de hidrógeno.

El piloto Michael Smith registró la falla momentos antes del final. La cinta de audio de la cabina capturó sus últimas palabras: “uh, oh…”, exclamó el aviador. Los escombros se esparcieron por miles de hectáreas en el océano. La búsqueda de fragmentos costó cerca de diez millones de dólares.

La búsqueda oficial de fragmentos en el océano demandó una inversión cercana a los diez millones de dólares

Tres meses después del impacto, buzos de la marina hallaron restos de los siete ocupantes del vehículo. El gobierno estadounidense pagó una indemnización de siete millones de dólares a cada familia afectada por el suceso.

