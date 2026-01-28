Cortes de cabello que son fáciles de peinar.

El cabello es una pieza clave para transmitir tu mood y reflejar tu personalidad, pero sabemos que hay ocasiones en que peinarlo puede ser todo un reto, por eso hay que saber elegir bien su corte.

Si sos una persona que no tiene suficiente tiempo en las mañanas, que no disfruta arreglar su pelo o que quiere lucirlo espectacular sin tanto esfuerzo, aquí te presentamos cinco estilos que amarás.

Corte bob

El cabello corto es más fácil de peinar debido a su longitud, pues se suele enredarse menos y prácticamente se acomoda por sí solo. Por eso, este corte puede darle una apariencia ordenada sin invertir demasiadas horas frente al espejo. Los expertos de L’Oréal París recomiendan elegirlo en capas, sobre todo si es rizado u ondulado.

Katie y si corte bob

Corte pixie

Este corte es ideal si no tenes mucho tiempo para arreglarte, ya que solo da volumen en la parte superior de la cabeza y únicamente requiere de una espuma texturizante para mantenerse en su lugar. Si tu cabello es quebrado o rizado, no tendrás problemas con peinarlo; pero si es lacio, tal vez no te conviene porque puede lucir aplastado.

Anne Hathaway sí que sabe llevar el corte pixie: bien natural y con volumen Getty images/AFP

Corte wolf cut

El wolf cut es tan versátil que lo puedes llevar a la altura de los hombros o de la espalda media. Específicamente, funciona en cabellos ondulados porque su textura natural es suficiente para darle estilo. Este corte genera volumen en la parte superior de la cabeza y se va degradando a partir en la nuca, quitándole peso a los lados del cabello y puntas. Si sos fan de lo vintage o tu estética es más punk, tenés que probarlo.

Corte en capas largas

Si el cabello corto no es tu favorito, el corte en capas largas será tu acierto total. Y es que, según indican los expertos de Revlon Professional, luce bien sin esfuerzo en texturas rizadas y onduladas. Para los lacios no se recomienda, a menos que quieran darle un texturizado con cepillos moldeadores o tubos. Podés jugar con este tipo de corte optando por tres o más capas, junto con un fleco estilo cortina o mariposa.

Corte shaggy

Por último, el corte shaggy es un degradado de capas largas y cortas, las mismas que se combinan para dar textura y volumen. Su apariencia de “alborotada” puede jugar a tu favor. La ventaja de llevarlo en pelo ondulado o rizado es que no necesita estilizado; mientras que en lacios se aconseja lavarlo con el suficiente tiempo de anticipación y, en la medida de lo posible, dormir con unas tiras o unas trenzas para despertar con la textura perfecta y no someterlo al calor.