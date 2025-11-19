Qué pasa entre Japón y China y por qué se elevó la tensión bélica

El gobierno japonés instó a sus ciudadanos en China a tomar precauciones de seguridad y Tokio movilizó aviones de combate. Este escenario se produce en medio de una creciente disputa entre las dos mayores economías de Asia. La crisis se originó tras las declaraciones de Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, quien sugirió que una operación armada de China contra Taiwán justificaría el envío de tropas japonesas en apoyo de la isla.

El comunicado que generó alerta entre los ciudadanos Japoneses

La embajada de Japón en China emitió un comunicado en su sitio web el lunes 17 de noviembre donde recomendó a sus ciudadanos “prestar atención a su entorno y evitar, en la medida de lo posible, las plazas donde se reúnen grandes multitudes o los lugares que puedan ser frecuentados por muchos japoneses”. A su vez, incitó a los ciudadanos japoneses a respetar “las costumbres locales” y tener “cuidado con sus palabras y actitudes al interactuar con la población local”.

El gobierno japonés lanzó un comunicado a sus ciudadanos en China a extremar las precauciones de seguridad EUGENE HOSHIKO� - POOL�

Minoru Kihara, portavoz del gobierno japonés, añadió este martes que dicha recomendación se emitió “basándose en una evaluación exhaustiva de la situación política, incluida la situación de seguridad en el país o región en cuestión, así como las condiciones sociales”.

En respuesta, China ya había solicitado la semana anterior que sus ciudadanos “eviten viajar a Japón en un futuro próximo”, lo que podría afectar la economía nipona.

La respuesta del Gobierno Chino

Mao Ning defendió la protección de ciudadanos extranjeros en China, en medio de crecientes tensiones diplomáticas Ng Han Guan - AP

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín, Mao Ning, declaró que el gobierno “seguirá protegiendo la seguridad de los ciudadanos extranjeros en China de conformidad con la ley”. Estas declaraciones se produjeron después de que Masaaki Kanai, diplomático japonés para Asuntos de Asia-Pacífico, mantuviera conversaciones en China con su homólogo Liu Jinsong sobre los comentarios de Takaichi.

Mao dijo que Pekín reiteró una “fuerte protesta” a Tokio en esos diálogos. Según la vocera, “las falacias de Takaichi violan gravemente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales”, y añadió que sus comentarios “dañan fundamentalmente la base política de las relaciones entre China y Japón”.

El detonante en el conflicto de Japón y China

Sanae Takaichi afirmó que una agresión china a Taiwán que comprometa la seguridad de Japón podría responder militarmente Eugene Hoshiko� - AP�

La ministra japonesa provocó el choque diplomático más grave de los últimos años al afirmar que un ataque chino a Taiwán que amenace la supervivencia de Japón podría desencadenar una respuesta militar.

En sus palabras ante los legisladores el 7 de noviembre, Takaichi justificó su posición en la “legítima defensa colectiva”, dado que Taiwán se encuentra a solo unos cien kilómetros de la isla japonesa más cercana, por lo que “podría constituir una amenaza para la supervivencia de Japón”.

China reaccionó fuertemente a esos comentarios de Takaichi, le pidió que se retractara y convocó al embajador japonés. En una publicación en la red social X del 8 de noviembre, el cónsul general chino en Osaka, Xue Jian, amenazó con “cortar ese cuello sucio”, en aparente referencia a Takaichi.

Un grupo de turistas chinos, mientras caminan por la ciudad de Tokyo GREG BAKER� - AFP�

Movilización militar y acusaciones

Japón anunció el lunes que movilizó su aviación tras detectar un supuesto dron chino cerca de su isla más cercana a Taiwán. “El sábado 15 de noviembre se confirmó que una aeronave no tripulada, supuestamente de origen chino, sobrevoló la zona entre la isla de Yonaguni y Taiwán. En respuesta, se movilizó la aviación de combate (...) de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón”, escribió el Ministerio de Defensa en X.

El ministro jefe del gabinete japonés, Minoru Kihara, indicó que el domingo buques de los guardacostas chinos pasaron varias horas en aguas territoriales japonesas alrededor de las disputadas islas Senkaku, conocidas en China como Diaoyu.

Minoru Kihara sostuvo que buques de los guardacostas chinos pasaron varias horas en aguas territoriales japonesas Yoshikazu Tsuno - Pool Gamma-Rapho

Impacto económico y cultural

La prensa estatal de China informó este martes que el estreno en ese país de las películas japonesas Crayon Shin-chan the Movie: Super Hot! The Spicy Kasukabe Dancers y Cells at Work!, fue pospuesto a causa de las tensiones.

“Los comentarios provocadores de Japón afectarán inevitablemente a la percepción que el público chino tiene de las películas japonesas”, aseguró China Film News, medio supervisado por la Administración Cinematográfica de China, respaldada por el Estado.

El Ministerio de Defensa de Japón captó este cazabombardero chino JH-7 cerca de un avión de inteligencia japonés YS-11EB el 9 de julio de 2025, sobre el Mar de China Oriental Ministry of Defense of Japan

La escalada también afectó el ánimo de los inversores en la bolsa, lo que llevo al índice bursátil japonés Nikkei 225 a caer este martes más del 3%. Las acciones del sector turístico y minorista japonés se desplomaron igualmente el lunes después de que China advirtiera a sus ciudadanos que evitaran Japón, un destino turístico muy popular.

Li Hanming, analista de aviación, dijo que desde el 15 de noviembre se cancelaron alrededor de 500.000 tickets aéreos de China a Japón. Las dos principales economías de Asia están estrechamente entrelazadas, con China como mayor fuente de turistas, donde casi 7,5 millones de visitantes en los primeros nueve meses de 2025 que llegan a Japón.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.