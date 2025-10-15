Qué pasó en Ecuador hoy: la explosión que los puso en alerta

Una fuerte explosión sacudió Guayaquil, Ecuador: involucró a una camioneta en la avenida José Joaquín Orrantia, frente a un centro comercial, y causó la muerte de una persona e hirió a varias más. Las autoridades ecuatorianas calificaron el hecho como un “acto terrorista” e iniciaron una investigación.

El incidente en Guayaquil

La explosión ocurrió en una zona de clase media, rodeada de restaurantes, negocios, tiendas, consultorios, un hospital, hoteles y el centro comercial más grande de la ciudad. Claudia Quimí, propietaria de una peluquería cercana, describió el momento: “Fue terrible, fue un estruendo horroroso”. Y añadió que “vibraron vidrios”. El incidente se produjo cuando una camioneta estalló en llamas. Un video capturó el momento exacto de la explosión y una persona que se encontraba grabando cerca del vehículo murió a causa del estallido.

El momento en que explotó el auto en Guayaquil

El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, informó que “dos vehículos” estuvieron involucrados, “uno de los cuales detonó”. El segundo vehículo contenía explosivos y se realizó una explosión controlada. Reimberg aseguró: “La Policía Nacional se encuentra trabajando de manera permanente para contrarrestar la amenaza y dar con los responsables de este acto terrorista”. La empresa pública de seguridad de la ciudad confirmó que la emergencia fue ocasionada por la detonación de artefactos explosivos.

Los bomberos reportaron un muerto y varios heridos, sin especificar el número exacto. El gobernador de Guayas, Humberto Plaza, declaró: “Quienes han perpetrado este acto de terrorismo los vamos a perseguir hasta debajo de las piedras, le vamos a dar cacería, los capturaremos y les caerá todo el peso de la ley”.

Los instantes posteriores a la explosión en Guayaquil

Las autoridades precisaron que los explosivos utilizados son de “elaboración profesional” y atribuyeron el ataque a “grupos delincuenciales que quieren ocasionar caos” e instaron a los residentes a mantenerse alejados de la zona mientras continúan las investigaciones. El tránsito en la avenida José Joaquín Orrantia quedó cortado.

Contexto de Violencia en Ecuador

Este incidente se suma a una serie de hechos violentos recientes en Ecuador. El mes anterior, un vehículo explotó frente a la cárcel regional de la ciudad, y la semana pasada, el coche del presidente Daniel Noboa fue atacado por manifestantes con piedras, rompiendo las ventanas al pasar a toda velocidad.

Ecuador enfrenta una creciente ola de violencia relacionada con bandas criminales que se disputan el control del tráfico de drogas. Guayaquil, por su ubicación estratégica con salida al océano Pacífico, es un bastión de las organizaciones ilegales, donde los atentados, homicidios, extorsiones, desapariciones y robos son cada vez más frecuentes.

