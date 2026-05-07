Trump busca relanzar su operativo naval en Ormuz tras un fuerte desacuerdo con Arabia Saudita

WASHINGTON.– Arabia Saudita y Kuwait levantaron las restricciones que habían impuesto al uso de sus bases militares y espacio aéreo por parte de Estados Unidos, una decisión que alivió uno de los mayores obstáculos para la operación naval impulsada por Donald Trump en el estrecho de Ormuz.

La información, publicada por The Wall Street Journal y basada en fuentes estadounidenses y sauditas, reveló además una fuerte disputa entre Washington y Riad, en medio de la escalada militar con Irán y de los temores en el Golfo por nuevos ataques contra instalaciones petroleras y rutas marítimas estratégicas.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio Li Yuanqing - XinHua

El gobierno estadounidense ahora busca restablecer el denominado “Proyecto Libertad”, una misión militar destinada a escoltar embarcaciones comerciales a través del estrecho de Ormuz con apoyo naval y aéreo. La iniciativa había quedado suspendida apenas 36 horas después de su lanzamiento.

Funcionarios norteamericanos señalaron que el Pentágono evalúa reactivar la operación incluso esta misma semana.

El estrecho de Ormuz constituye uno de los corredores energéticos más importantes del planeta. Por allí circula una parte sustancial del comercio mundial de petróleo y gas. La operación estadounidense dependía de una enorme estructura militar aérea y naval para proteger a los barcos comerciales frente a misiles, drones y posibles minas iraníes.

Según el informe, Arabia Saudita y Kuwait bloquearon inicialmente el acceso de las fuerzas estadounidenses a sus bases y cielos luego de que altos funcionarios norteamericanos minimizaran los ataques iraníes registrados en el Golfo como respuesta a la operación en Ormuz.

La reacción provocó alarma entre las monarquías del Golfo, que interpretaron que Estados Unidos podría no responder de manera contundente si Irán decidía extender sus ataques contra la región.

Un hombre ondea una bandera iraní para una campaña progubernamental en una plaza en el centro de Teherán Vahid Salemi - AP

El conflicto derivó en lo que el diario describió como la mayor crisis reciente en las relaciones militares entre Arabia Saudita y Estados Unidos. La tensión incluso abrió interrogantes sobre la estabilidad del histórico pacto de seguridad entre Washington y Riad.

La situación obligó a Trump y al príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman, a mantener conversaciones telefónicas de alto nivel.

De acuerdo con funcionarios sauditas, Trump suspendió temporalmente el “Proyecto Libertad” tras una llamada con el líder saudita, quien expresó su preocupación por la escalada y comunicó la decisión de restringir el uso de bases y espacio aéreo.

El presidente norteamericano intentó convencer a Riad de revertir la medida. Más tarde, otro contacto telefónico entre ambos líderes permitió restablecer el acceso militar estadounidense.

Trump también afirmó en redes sociales que aceptó pausar la iniciativa a pedido de Pakistán y otros países involucrados en gestiones diplomáticas con Irán.

Un bote junto a un buque petrolero anclado en el estrecho de Ormuz Asghar Besharati - AP

El operativo militar norteamericano contemplaba corredores marítimos protegidos por destructores, cazas, helicópteros, drones y aviones de vigilancia. Funcionarios de Defensa explicaron que los barcos comerciales serían guiados a través de rutas despejadas previamente de minas bajo cobertura militar permanente.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, describió el despliegue como “un poderoso domo rojo, blanco y azul” sobre el estrecho de Ormuz.

La tensión aumentó luego de que Irán lanzara misiles y drones contra Emiratos Árabes Unidos en respuesta a la operación estadounidense. Uno de los ataques impactó en Fujairah, el principal centro exportador de petróleo del país.

Además, fuerzas iraníes atacaron embarcaciones comerciales y buques militares estadounidenses. Washington interceptó parte de los proyectiles y destruyó varias lanchas rápidas iraníes, aunque algunos barcos no estadounidenses resultaron alcanzados.

Los países del Golfo ahora temen que Teherán interprete la moderada respuesta norteamericana como una señal de debilidad y concluya que puede atacar infraestructura regional sin enfrentar consecuencias directas.

Agencia Reuters