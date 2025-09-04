Qué se sabe de la muerte de Giorgio Armani

Giorgio Armani, el diseñador italiano reconocido a nivel global por su estilo elegante y sofisticado, murió en Milán a los 91 años, tras presentar problemas de salud en los últimos meses. La noticia la confirmó su empresa a través de un comunicado.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Giorgio Armani?

En los meses previos a su fallecimiento, Giorgio Armani experimentó complicaciones de salud y debió ausentarse por primera vez a los desfiles de la Semana de la Moda de Milán en junio, donde se presentaron las colecciones masculinas primavera-verano 2026. En ese momento, se informó que se encontraba “en convalecencia en su domicilio” recuperándose de una enfermedad que no se especificó. Medios italianos reportaron que permaneció internado durante algunos días.

Giorgio Armani murió a los 91 años PATRICK KOVARIK� - AFP�

El estado de salud de Giorgio Armani

A pesar de su ausencia en los desfiles, se comunicó que Armani continuó con su trabajo “con su habitual compromiso en las colecciones que se presentarán, seguirá de cerca cada etapa de los desfiles”.

En julio, con motivo de su cumpleaños número 91, el propio diseñador emitió un mensaje en el que aseguró haberse recuperado y anticipaba su regreso al frente de la casa de moda italiana en septiembre, coincidiendo con la Semana de la Moda en Milán. Este evento revestía una importancia especial, ya que se planeaba una celebración por los 50 años de su emblemática marca.

Por problemas de salud, el diseñador italiano se ausentó por primera vez a los desfiles de la Semana de la Moda de Milán GABRIEL BOUYS� - AFP�

Los últimos días de Giorgio Armani

En una carta abierta publicada en varios periódicos italianos el 24 de julio, Armani expresó: “En las últimas semanas, he sentido fuertemente el abrazo de quienes pensaban en mí”, y mencionó a familiares, compañeros, empleados, la prensa y seguidores en redes sociales. “Hoy, en mi 91º cumpleaños, quiero agradecerles a todos la cercanía que me han demostrado. No ha sido fácil para mí no escuchar sus aplausos en vivo. Gracias de todo corazón y nos veremos de nuevo en septiembre”, añadió.

En agosto, en una entrevista con Financial Times, el diseñador abordó la posibilidad de dar un paso al costado en la dirección de la empresa de lujo. “Mis planes de sucesión consisten en una transición gradual de las responsabilidades, que siempre he manejado, a las personas más cercanas a mí (...) como Leo Dell’Orco [jefe de diseño masculino y mano derecha de Armani], los miembros de mi familia y todo el equipo de trabajo”, declaró. Además, manifestó su deseo de que “la sucesión fuera orgánica y no un momento de ruptura”.

Giorgio Armani construyo una empresa con más de 50 años de historia JULIEN DE ROSA� - AFP�

El legado de Giorgio Armani en la industria de la moda

El diseñador italiano construyó una empresa con 50 años de historia, que creció “con emoción y paciencia”. No solo se destacó como diseñador, sino también como empresario, ya que logró una facturación anual de aproximadamente 2300 millones de euros (2700 millones de dólares). Su sello distintivo fue la independencia “de pensamiento y acción”. En el comunicado emitido tras su muerte, la casa de modas aseguró que “la familia y los empleados liderarán el Grupo con respeto y continuidad a estos valores”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.