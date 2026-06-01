Qué tan cerca estuvieron las encuestas del resultado de la primera vuelta presidencial: esto dicen los datos

BOGOTÁ.– Si bien la mayoría de las encuestas que se realizaron en los meses previos a la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 daban como ganador a Iván Cepeda, lo cierto es que los resultados de ayer fueron algo diferentes.

Con el 99,94 por ciento de las mesas informadas, Abelardo de la Espriella se convirtió en el candidato con más votos de la jornada, obteniendo el 43,73 por ciento de la votación, mientras que el candidato oficialista obtuvo el 40,91 por ciento.

El candidato oficialista, Iván Cepeda Matias Delacroix - AP

Guarumo, el Centro Nacional de Consultoría (CNC), GAD3, Invamer y AtlasIntel fueron las firmas encuestadoras que realizaron los sondeos entre enero y mayo de este año.

Una revisión de este diario de todas las mediciones da cuenta de que AtlasIntel fue la que más se acercó, pues fue la única que puso a De la Espriella ganando en dos momentos: en la medición del 10 de enero, con 28 por ciento, y en la del 7 de febrero, con 28,4 por ciento. Además, en el último estudio divulgado el 23 de mayo, lo ubicó con el 36,3 por ciento de la intención de voto (7,4 por ciento menos que el resultado), dato que lo ubicó por única vez en empate técnico con Cepeda y el más alto que le otorgaron las encuestadoras.

“Las encuestas no veían a Abelardo de la Espriella en el primer lugar, pero se debe mencionar que AtlasIntel fue la que mejor leyó el fenómeno”, dice Víctor Muñoz, analista y cofundador de Guarumo.

Y agrega: “Al final del día, las encuestadoras coincidimos en que en segunda vuelta iban a estar Cepeda y De la Espriella”.

Una bandera de la candidata presidencial Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, cuelga de una silla en la sede de su campaña la noche de las elecciones en Bogotá, Colombia Jose Vargas - AP

En el último estudio de Guarumo, De la Espriella aparecía con el 27,5 por ciento (16,23 por ciento menos de lo que obtuvo); GAD3 lo ubicó con el 21 por ciento (22,73 por ciento menos); Invamer, con 31,6 por ciento (12,13 por ciento menos), y el CNC, con 30,9 por ciento (12,83 por ciento menos).

En el caso de Iván Cepeda, AtlasIntel dijo que obtendría el 37,7 por ciento en su última medición (3,2 por ciento menos del resultado) e Invamer, en su estudio del 22 de mayo, señaló que alcanzaría el 44,6 por ciento (3,6 por ciento por encima).

Sin embargo, al revisar el consolidado de estos cinco meses, Guarumo fue la que más cerca estuvo del porcentaje final. En los resultados publicados el 30 de abril, la intención de voto de Cepeda alcanzó el 38 por ciento (2,9 por ciento menos). Y en la última encuesta, Guarumo lo ubicó con 37,1 por ciento (3,81 por ciento menos). Por su parte, GAD3 indicó que era del 36 por ciento (4,91 por ciento menos) y el CNC, del 33,4 por ciento (7,51 por ciento menos).

Los otros candidatos

Todas las encuestadoras mantuvieron a Paloma Valencia en el tercer lugar, después de De la Espriella, algo que fue certero. Solo hubo un escenario en el que la candidata lo superaba: en la encuesta del CNC del 21 de marzo aparecía con el 22,2 por ciento. Esa encuesta se publicó después de las consultas interpartidistas del 8 de marzo, en las que Valencia fue elegida entre nueve candidatos de la Gran Consulta por Colombia.

Paloma Valencia Jose Vargas - AP

Al revisar las últimas mediciones de cada una de las encuestadoras, el puntaje más bajo que se le otorgó a la candidata fue del 13 por ciento, por GAD3 el 28 de abril (6,08 por ciento más de lo que obtuvo), mientras que el más alto fue del 21,7 por ciento, por Guarumo el 21 de mayo (14,8 por ciento más).

En el caso de Sergio Fajardo, se mostró otra tendencia: mientras que las encuestas lo ubicaron entre el 2 y el 3,8 por ciento en las últimas mediciones, el candidato obtuvo el 4,25 por ciento de las votaciones. Y en el caso de Claudia López, por el contrario, los últimos sondeos le otorgaban entre 1,1 y 3 por ciento, cifras superiores a lo registrado en el preconteo de ayer: 0,95 por ciento.