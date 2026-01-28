Quién era Diógenes Quintero, el congresista que viajaba en el avión colombiano que se estrelló

En medio de la conmoción por el accidente aéreo producido en Colombia, donde un avión comercial que transportaba a 15 personas se estrelló cerca de la frontera con Venezuela, se dio a conocer que entre los pasajeros que viajaban en la aeronave se encontraba Diógenes Quintero, una congresista de aquel país.

Abogado y especialista en Derecho Administrativo, Quintero, de 36 años, fue elegido en 2022 como representante a la Cámara por Los Curules de Paz, los 16 escaños en la Cámara de Representantes de Colombia destinados a víctimas del conflicto armado de las regiones más afectadas por la violencia.

Quintero había nacido en Agua Blanca, un poblado del municipio de Hacarí, en la región del Catatumbo, una zona marcada por el conflicto en Colombia.

De acuerdo a lo consignado por Caracol Radio, el inicio de su carrera estuvo vinculado a la promoción y defensa de los derechos humanos, con una fuerte presencia en el trabajo territorial.

Asimismo, Quintero supo ocupar los cargos de personero municipal de Hacarí y de defensor regional del pueblo en Ocaña, funciones desde las cuales desarrolló intervenciones orientadas a la protección de comunidades que se vieron afectadas por el conflicto armado y ante la falta de institucionalidad estatal.

Quintero viajaba a bordo de la aeronave, un Beechcraft 1900 de matrícula HK4709 operado por la empresa Satena, recorría la ruta Cúcuta–Ocaña, que había despegado a las 11.42 de la mañana y tenía previsto aterrizar en Ocaña a las 12.05, según detalló la propia aerolínea estatal en un comunicado oficial.

Pero además de Quintero, se encontraba a bordo un candidato para esa misma Cámara, Carlos Caicedo, al igual que el exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco Mejía, quien viajaba acompañado por su esposa María Sánchez, según publicó El Tiempo.

La noticia del accidente fue confirmada esta tarde luego de que el avión perdiera contacto con la torre de control, minutos después de su despegue.

“Lamentablemente, debemos informar que en el municipio de La Playa, en la parte alta, en un predio de reserva, fue encontrada la avioneta. Ya nos llegaron las primeras imágenes y, al parecer, no hay sobrevivientes. Han encontrado ya siete cuerpos y están en la búsqueda de los demás”, sostuvo el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar.

El accidente

De acuerdo con la Aeronáutica Civil (Aerocivil), el último contacto con la torre de control se había registrado a las 11.54, pocos minutos antes de su aterrizaje programado. Tras ese momento, el avión no volvió a emitir señales ni respondió a los intentos de comunicación posteriores. La desaparición ocurrió en una zona montañosa del departamento de Norte de Santander, en donde las condiciones geográficas y meteorológicas suelen dificultar las operaciones aéreas.

Acto seguido, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de búsqueda, rastreo y seguridad. Equipos especializados fueron desplegados en la región y se inició la recolección de indicios que permitieran ubicar al avión, que finalmente fue hallado en el sector de Curasica, zona montañosa del municipio de Playa de Belén, según la información entregada en el Puesto de Mando Unificado.