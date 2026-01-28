El video que había compartido hace unos días el congresista que murió en el accidente: “La vida va a doler”

Un accidente de avión que ocurrió este miércoles en Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, dejó un saldo de 15 muertos, entre los que se encontraba un congresista colombiano llamado Diógenes Quintero. El abogado y especialista en Derecho Administrativo era muy activo en sus redes sociales y había publicado un video que toma otro significado tras su fallecimiento. “No te voy a mentir, la vida va a doler”, expresaba en la grabación.

El pasado 15 de enero, el congresista había compartido un video que reflexionaba sobre su camino a lo largo de la vida y el lugar donde se encontraba hoy en día. Allí mostraba su fuerte creencia religiosa. “Querido Dío: no te voy a mentir, la vida va a doler”, comenzaba la descripción del posteo. Más tarde, decía que tenía que “confiar en Dios” porque “él era su escudo”.

Diógenes Quintero tenía 36 años @diogenesqa

El video comenzaba con una persona que le preguntaba a Quintero: “¿Qué le dirías a tu niño interior de ocho años?". La pregunta rastrea aquellos tiempos antes de que fuera víctima del conflicto armado que marcó su vida. Es entonces que Quintero desapareció y un niño tomó su lugar, como si fuera él durante su infancia.

“Querido Dío, no te voy a mentir. La vida no será fácil. Te vas a despedir de mamá y vamos a crecer sin ella. A los ocho años seremos desplazados por la guerra y vamos a sufrir mucho por culpa de la guerrilla y paramilitares. Vamos a ver sufrir a papá, quiérelo mucho. Hazle caso de estudiar, lucha con todas tus fuerzas por esa beca. Y cuando seas personero defiende a la gente aunque tengas miedo”, aconsejó el niño.

Más tarde, habló del éxito que experimentaría en su vida laboral: “No importa que atenten contra ti, Dios te protege. Vas a llegar muy alto, vas a ser congresista. Cuando estés allá, lucha por los campesinos, las víctimas y desamparados y nunca pierdas esa bonita costumbre de defender a la gente que no tiene voz. Y a los chismosos que te van a decir guerrillero por venir del Catatumbo, no les hagas caso. Seguro que ellos no conocen nuestra historia”.

El video finalizó con una frase: “Que los que no conocen tu historia no la cambien por ti”.

Representante de víctimas

Quintero era una de las 15 personas a bordo del Beechcraft 1900 de matrícula HK4709 que era operado por la empresa Satena. El avión había despegado a las 11.42 y recorría la ruta Cúcuta-Ocaña con dos tripulantes y trece pasajeros. Tenía previsto aterrizar a las 12.05.

Sin embargo, la torre de control tuvo un contacto a las 11.54 y, tras ello, solo escuchó silencio. No volvió a emitir señales ni respondió a los intentos de comunicación posteriores. Se registró que la desaparición ocurrió cerca de una zona montañosa del departamento de Norte de Santander. Allí, las condiciones geográficas y meteorológicas suelen hacer difíciles los vuelos.

Así quedó la aeronave luego del impacto

Luego de un gran despliegue de equipos especializados, el avión fue hallado en el sector de Curasica, en la zona rural de La Playa Belén.

Quintero, de 36 años, fue elegido como representante de la Cámara por lVos curules de paz en 2022, en una de las 16 bancas dedicadas a víctimas del conflicto armado de una de las regiones más afectadas por la violencia.

Había nacido en Agua Blanca, un poblado del municipio de Hacarí, en la región del Catatumbo, una zona marcada por el conflicto en Colombia. A principios de su carrera, Quintero se dedicó a la promoción y defensa de los derechos humanos, con una fuerte presencia en el trabajo territorial, reportó Caracol Radio. Antes de ser congresista, fue personero municipal de Hacarí y defensor regional del pueblo en Ocaña. Allí se enfocó en desarrollar políticas sobre la protección de comunidades afectadas por el conflicto armado y la falta de institucionalidad estatal.