Quién es el streamer francés que murió en plena transmisión

La justicia francesa investiga el fallecimiento de un streamer que murió en plena transmisión este lunes por la noche en la localidad de Contes. El hombre fue encontrado sin vida durante una emisión en directo que se extendió por varios días y en la que era víctima de humillaciones y agresiones físicas por parte de otros dos participantes.

¿Quién era el streamer fallecido en plena transmisión?

Raphaël Graven, conocido en el mundo digital como Jean Pormanove, era un exmilitar de 46 años. Su notoriedad en las redes sociales provenía de un tipo de contenido controversial: se filmaba en situaciones de maltrato y humillación a manos de otros influencers. Esta dinámica conformaba un espectáculo que atraía a miles de seguidores.

Pormanove tenía una presencia considerable en varias plataformas. En TikTok contaba con 582.000 suscriptores. En Twitch, otra popular plataforma de streaming, su comunidad alcanzaba los 670.000 seguidores. Su contenido lo posicionaba en el rol de víctima, mientras otros asumían el papel de agresores.

¿Cómo fue la muerte de Jean Pormanove?

El fallecimiento ocurrió en un local de Contes, una localidad cercana a Niza. Sucedió durante una transmisión en directo que se extendía por varios días. La transmisión duró 289 horas seguidas en la plataforma Kick. La noche anterior a su muerte, la emisión alcanzó los 10.000 espectadores.

Las imágenes finales del video registran el momento del hallazgo. Uno de sus compañeros le pregunta varias veces: “¿JP?”. Al no obtener respuesta, le lanza una botella de agua. Al constatar que Pormanove no reaccionaba, apaga la cámara. Las horas previas a ese momento muestran escenas de violencia física y verbal contra él.

Qué se sabe de la investigación judicial

La Fiscalía de Niza abrió una investigación para esclarecer las causas de la muerte de Raphaël Graven. El cuerpo será sometido a una autopsia para determinar si el deceso fue consecuencia de los golpes o por otras causas. La policía requisó todo el material informático que encontró en el local donde se realizaba la transmisión.

Este hecho se suma a una pesquisa judicial previa contra Cenazandotti y Hamadi. Ambos ya fueron interrogados en enero de este año. La fiscalía los investiga por varios delitos. Entre ellos se cuentan la provocación pública al odio y la violencia, la violencia voluntaria sobre personas vulnerables y la difusión de imágenes relativas a la comisión de infracciones. El medio Mediapart ya había alertado sobre la actividad de estos individuos en 2024.

El rol de Kick y el debate por la falta de regulación

El caso pone el foco sobre la plataforma Kick, una plataforma de videos en streaming creada en 2022 con reglas más laxas que su competidora Twitch. La ministra delegada de Asuntos Digitales de Francia, Clara Chappaz, calificó el hecho de “horror absoluto”. “Pormanove fue humillado y maltratado durante meses en la plataforma Kick”, dijo la funcionaria en su cuenta de X.

Chappaz advirtió sobre la obligación de las empresas digitales. “La responsabilidad de las plataformas sobre la difusión de contenidos ilícitos no es una opción. Es la ley”. Kick, registrada en Australia, lamentó la muerte y aseguró que censuró a los participantes. La empresa afirmó que colaborará con las autoridades.

El regulador audiovisual francés, Arcom, recibe críticas por su aparente inacción. La Liga de Derechos del Hombre denunció en enero “la moderación laxa” de la plataforma sin obtener respuesta. Arcom se defendió por la ausencia de un representante oficial de Kick en la Unión Europea en ese momento.

