Quién era Ariela “La Langosta”, la influencer dominicana que murió asesinada en Nueva York

Ariela Mejía-Polanco, conocida en las redes sociales como “La Langosta”, falleció el 17 de agosto tras recibir heridas de bala mientras se desplazaba por Cross County Parkway en la ciudad de Mount Vernon, Nueva York. La Oficina del Médico Forense del Condado de Westchester confirmó que la muerte de la mujer de 33 años fue resultado de la violencia armada.

Quién era Ariela “La Langosta”: su vida en Nueva York

La influencer nació en República Dominicana y se mudó a Estados Unidos, donde residía entre los condados de Westchester y Rockland. Ganó reconocimiento bajo el apodo de “La Langosta”, con el que se presentó en distintas plataformas digitales.

Una influencer dominicana de 33 años fue hallada baleada y muerta detrás del volante de su auto en una carretera neoyorkina

En Nueva York trabajó como mesera en locales de gran concurrencia, especialmente en el club Ikon de Manhattan. También se desempeñó como bailarina, modelo y creadora de contenido, actividades que la llevaron a consolidar una comunidad de más de 567 mil seguidores en Instagram.

En sus publicaciones mostraba aspectos de su vida cotidiana, su actividad laboral en la noche neoyorquina y colaboraciones con distintas marcas y artistas. En Instagram, Ariela compartía imágenes y videos que reflejaban tanto su trabajo como momentos personales.

Las reacciones en sus redes sociales tras su muerte fueron inmediatas. Muchos de sus seguidores expresaron sorpresa y dejaron mensajes de condolencias al recordarla como una figura activa de la comunidad latina en Nueva York.

Qué se sabe sobre la muerte de Ariela “La Langosta”

El Departamento de Policía del Condado de Westchester localizó el cuerpo de Mejía-Polanco aproximadamente a las 8 hs del domingo. Según el comunicado oficial, la víctima se encontraba al volante de su vehículo en el carril con dirección este de la autopista, cerca de la salida hacia Broad Street. Los investigadores determinaron de manera preliminar que el incidente no fue accidental.

La Unidad de Investigaciones Generales mantiene abierta la pesquisa del homicidio, con apoyo de múltiples agencias policiales de niveles local, estatal y federal. Las autoridades no han divulgado información adicional debido al estado activo de la investigación.

El automóvil, un Mercedes-Benz G-Class negro, que había adquirido el 6 de marzo y compartido imágenes en sus redes sociales como un logro personal, presentaba daños visibles por disparos en la ventanilla del conductor. Según el informe del médico forense, murió a causa de múltiples heridas de bala.

El hecho provocó gran repercusión en Nueva York, especialmente en la comunidad latina, donde la joven era una figura visible debido a su actividad en redes sociales y en la vida nocturna de la ciudad.

"Diseñada para mi". El 6 de marzo la influencer compartió con sus seguidores la adquisición de su vehículo, lo que compartió como un logro Foto Instagram @ariiela.lalangosta

Reacciones en el entorno cercano tras el asesinato de la influencer dominicana

Amigos, colegas y marcas con las que colaboraba manifestaron públicamente su pesar. La creadora de contenido, Rosairis Toribio, publicó un mensaje en el que destacó la cercanía que mantenía con Ariela. “Mi Corazón no quiere aceptar esto. Díganme que es mentira”, expresó en Instagram. “Negra donde quiera que estés te llevaré siempre en mi corazón. Te recordaremos como lo que siempre fuiste, una mujer trabajadora, alegre y con un buen corazón”, agregó.

El restaurante Ikon New York, donde trabajó durante varios años, también difundió un comunicado en el que expresó apoyo a la familia y recordó su paso por el lugar. “Hoy perdimos a nuestra estrella, nos quedamos con el corazón roto. Tu alegría, tu humildad y tu forma de atender a todos con tanto cariño siempre te hicieron brillar. Gracias por darle tanto apoyo a nuestra casa, que también se convirtió en la tuya”, publicaron.

Una marca de ropa de Nueva Jersey en la que se desempeñaba como modelo realizó una publicación en su memoria. “Dios te tenga en la gloria como te lo mereces. Siempre te recordaré con la alegría y humildad de persona que eras. Vuela alto, Reina”, expresaron.

Quién era Ariela “La Langosta”, la influencer dominicana que murió asesinada en Nueva York

La influencer también había colaborado en 2023 con el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine en el videoclip de la canción "Wapae", donde participó como bailarina y actriz. El propio artista compartió imágenes con ella tras conocerse su muerte.

Su presencia en Nueva York la había convertido en un rostro conocido en distintos eventos y fiestas de la ciudad, donde era identificada por su apodo artístico.

Se espera que en las próximas semanas se revelen nuevos datos sobre las circunstancias del crimen y los posibles responsables. Hasta ahora, no se ha informado sobre arrestos formales ni sobre cargos presentados.