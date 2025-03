Quién es la mujer que acompañó a Luis Lacalle Pou en su primer viaje al exterior desde que dejó de ser presidente

MONTEVIDEO.- Luis Lacalle Pou terminó su período como presidente el pasado sábado, cuando traspasó el mando a Yamandú Orsi, y al día siguiente se tomó un vuelo para disfrutar de unas vacaciones en Río de Janeiro. El referente del Partido Nacional se subió al avión y fue captado, en imágenes que circularon en redes sociales, junto a la mujer que lo acompañaba: Corina Bove.

Ya el sábado de noche, una vez fuera del cargo de presidente, fue visto saliendo de su casa, ubicada en Carrasco, con un look muy diferente al habitual, más distendido, con un par de lentes y una remera negra. Iba a un asado.

La anécdota de ese día fue que una cámara del canal Teledoce lo captó volviendo a los pocos minutos de haber salido de su casa para agarrar unos chorizos que debía llevar a ese asado y se había olvidado. Luego volvió a la comida.

El domingo, en tanto, en su primer día como expresidente, se subió a un avión rumbo a Río de Janeiro, Brasil, donde se realiza uno de los más célebres desfiles de Carnaval. Tiene previsto volver el 10 de marzo, y luego volverá a salir del país entre el 18 y el 31 de este mes.

Quién es la acompañante de Lacalle Pou

En imágenes que fueron divulgadas en redes sociales por el medio de Maldonado FM Gente, se ve que Lacalle Pou fue filmado y fotografiado arriba del avión junto a Corina Bove, una mujer que tiene su misma edad, 51 años, y que fue su compañera de clase en la infancia.

Bove es una abogada socia del estudio Guyer&Regules, donde se desempeña “principalmente en los departamentos de Derecho Corporativo y Bancario y Financiero”, según consta en su presentación en el sitio web de la firma.

Allí es definida como “experta en fusiones y adquisiciones”, y se indica que “participa activamente en iniciativas pro-bono y en temas relacionados a la diversidad de género”.

En su currículum se señala que “tiene más de 25 años de experiencia en el área de derecho corporativo”, y se destacan las diversas distinciones que ha logrado a lo largo de su carrera.

En 2017 dio una entrevista a El País en donde indicó que “desde los 12 años” quiso ser abogada. “Me gustaba la idea de defender a las personas, pararme frente a un juez y argumentar por qué tal cosa debería ser de tal manera, algo que es totalmente distinto a lo que hago hoy”, reconoció.

En determinado momento de la entrevista se le preguntó si en algún momento, a la hora de negociar, sintió que no se la tomara tan en cuenta por ser mujer. Su respuesta fue la siguiente: “Recuerdo una especialmente. Estaba embarazada de ocho meses, me senté en una mesa de negociación y la contraparte me obviaba. Yo hablaba y no me contestaba, entonces tuve que parar la reunión y decirle a la contraparte que quien estaba liderando la operación por parte de la empresa que quería comprar era yo y que si no se dirigía a mí, ni me escuchaba, difícilmente podía salir adelante la negociación. Él se dio cuenta y delante de todos me pidió disculpas. Muchas veces lo ven como algo natural, no lo hacen por gusto”.

