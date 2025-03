Trump y el fin del Occidente geopolítico

WASHINGTON.- Fue el estallido que podría ser un punto de inflexión en la historia. Todavía estamos evaluando las consecuencias latentes del enfrentamiento en el Salón Oval el viernes, en el que el presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance se enfrentaron furiosamente al presidente ucraniano Volodimir Zelensky. Lo que había comenzado como un paso previo para un acuerdo sobre la riqueza mineral de Ucrania que reforzaría el apoyo de Trump a Kiev en posibles negociaciones con Rusia se convirtió en una debacle, ya que Trump y Vance reprendieron a Zelensky por su percibida posición débil para negociar y su supuesta falta de gratitud por la asistencia estadounidense.

El acuerdo fue cancelado y la delegación ucraniana abandonó la Casa Blanca antes de tiempo. Zelensky voló después a Europa, donde los líderes del continente, desconcertados, se unieron a él. En Washington, los leales a Trump (legisladores republicanos y medios de comunicación de derecha) aplaudieron la expresión pública de sus quejas y denunciaron a Zelensky. El punto de fricción en la disputa parecía ser el deseo del presidente ucraniano de garantías claras de seguridad por parte de Estados Unidos que ayudarían a disuadir a Rusia, que lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, de violar un futuro alto el fuego.

Zelensky se reunión con Starmer y Macron el fin de semana JUSTIN TALLIS - POOL

Trump no ha dado garantías de ello, ya que su administración ya ha intentado iniciar un deshielo con el Kremlin y votó en contra de una resolución de la ONU la semana pasada que denunciaba la agresión rusa en Ucrania. “El tiempo no está de su lado en el campo de batalla”, dijo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Michael Waltz, al relatar a los periodistas lo que le dijo a Zelensky después del escándalo en el Salón Oval. “El tiempo no está de su lado en términos de la situación mundial y, lo que es más importante, la ayuda estadounidense y los contribuyentes, la tolerancia no es ilimitada”.

El argumento, señalaron mis colegas , “ha dejado al descubierto la creciente grieta entre Europa y la administración Trump y el Partido Republicano, poniendo en peligro la ayuda estadounidense a Ucrania, el fin de la guerra en Europa y la perspectiva de una relación renovada entre” Trump y Zelensky.

Escándalo inédito en la Casa Blanca - Subtitulado

Y la cosa va más allá. Durante la administración Biden, la guerra en Ucrania fue un momento de galvanización para lo que se puede describir como el “Occidente” geopolítico: las naciones e instituciones que han dado forma a la alianza transatlántica durante décadas. Estados Unidos aumentó la ayuda para la defensa de Ucrania, pero también ayudó a coordinar la respuesta de Europa. La OTAN reforzó sus capacidades y amplió su membresía . La Unión Europea dio la bienvenida a millones de refugiados ucranianos y reunió enormes sumas de ayuda financiera para Kiev, mientras los líderes occidentales defendían sus valores compartidos en defensa de la soberanía de Ucrania y la democracia en conflicto.

Ese apoyo puede continuar, pero posiblemente sin Trump, que nunca ha dado mucha importancia a las alianzas tradicionales de Estados Unidos. Considera a la Unión Europea una amenaza para los intereses estadounidenses y a la OTAN un club de socios menores delincuentes. “Hoy quedó claro que el mundo libre necesita un nuevo líder”, dijo el viernes Kaja Kallas, la principal diplomática de la Unión Europea y ex primera ministra de Estonia. “Depende de nosotros, los europeos, aceptar este desafío”.

En la reunión del viernes en la Casa Blanca Trump acusó a Zelensky de "jugar con la Tercera Guerra Mundial" EPA

“Es hora de mantener la calma, pero no seguir adelante”, escribió en las redes sociales Camille Grand, distinguida investigadora política del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores y ex alta funcionaria de la OTAN . “El aliado de Estados Unidos ha decidido oficialmente adoptar una postura incompatible con nuestros intereses y valores tradicionalmente compartidos. Puede que sea temporal o duradera, pero tendrá consecuencias profundas y duraderas”.

En Moscú, esta aparente ruptura es bienvenida. En declaraciones a los periodistas el fin de semana, el vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, destacó las “configuraciones de política exterior [estadounidense] que cambian rápidamente” bajo el gobierno de Trump, quien, si bien le ha ofrecido una rama de olivo a Rusia, también se ha dedicado a intimidar a los vecinos estadounidenses y a preparar una nueva guerra comercial con Europa. El dramático cambio, agregó Peskov, “coincide en gran medida con nuestra visión”.

Para Ucrania, las noticias son sombrías. Zelensky puede tener dificultades para redimirse ante los ojos de Trump, que esperaba que el líder ucraniano desempeñara el papel de suplicante en un gran acuerdo diplomático arreglado por encima de su cabeza. Mientras los líderes europeos llamaban a la calma, los analistas especulaban que un Trump irritado podría suspender las transferencias militares a Ucrania. Un déficit de municiones para los críticos sistemas de defensa aérea fabricados en Estados Unidos, entre otros armamentos, sería desastroso para un país que enfrenta constantes bombardeos y ataques aéreos rusos.

Los países europeos, incluidas grandes potencias como Gran Bretaña y Alemania, están tratando de acelerar el aumento del gasto en defensa para ayudar a Ucrania. El domingo, mientras recibía a Zelensky y otros líderes del continente, el primer ministro británico, Keir Starmer, “llamó a otros gobiernos europeos a aumentar sus ejércitos y a sumarse a una ‘coalición de los dispuestos’ para compensar la falta de recursos en Ucrania”.

Zelensky en la cumbre europea del fin de semana JUSTIN TALLIS - POOL

Pero puede que haya mucho más margen de maniobra que asumir si la administración Trump cumple con sus planes a largo plazo de reducir las fuerzas estadounidenses en Europa como parte de un giro estratégico más amplio hacia el Indo-Pacífico. “Simplemente me preocupa, dada, francamente, la naturaleza voluble del presidente Trump”, dijo Nigel Gould-Davies, exdiplomático británico y miembro senior del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, “cuánta confianza puede realmente tener Europa en cualquier grado de protección y defensa estadounidenses”.

Trump y Vance pueden disfrutar conmocionando a Europa, pero sus pares del otro lado del Atlántico están asumiendo el colapso de un Occidente unido. “La retórica de Trump se funde con la de [el presidente ruso Vladimir] Putin”, escribió el columnista de Le Monde Alain Frachon . “En menos de dos semanas, las concesiones a Moscú se han acumulado. Incluso si ya estaban en trámite desde la administración de Joe Biden: no hay Ucrania en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN); no hay fuerzas de la OTAN para monitorear un posible alto el fuego; concesiones territoriales necesarias de Kiev”.

La estrategia de Trump de demolición diplomática ofrece grandes oportunidades para otros. “China está ciertamente feliz de ver cómo se están desarrollando las cosas”, dijo Wen-Ti Sung, profesor de la Facultad de Asia y el Pacífico de la Universidad Nacional Australiana, al diario Australian Financial Review. “La actuación de Trump a toda máquina, tanto contra amigos como contra enemigos en el plano diplomático, está humanizando rápidamente la diplomacia china del guerrero lobo “.

La ironía, señalan algunos analistas, es que el sistema de alianzas occidentales ha sido un importante bastión de la capacidad de Estados Unidos para proyectar poder global durante décadas. Trump, en su búsqueda de una visión más estrecha de los intereses estadounidenses y de un aparente alineamiento con hombres fuertes en otros lugares , está pasando una página trascendental.

“Apenas ha pasado un mes desde la ceremonia de juramentación de Trump y Estados Unidos avanza a toda velocidad hacia una autonomía estratégica... de sí mismo”, bromeó Kabir Taneja , analista de política exterior de la India, en las redes sociales la semana pasada. “Debe ser uno de los mejores momentos para ser China en este momento”, agregó.

Ishaan Tharoor Por

The Washington Post