Quién es Louis Boyard, el diputado francés que se cruzó con Milei

El diputado francés Louis Boyard, referente del partido de izquierda La France Insoumise, protagonizó un altercado en la red social X con el presidente Javier Milei. El cruce comenzó por la difusión de un video del legislador de 25 años en el Parlamento de Francia. Las imágenes registran el momento en que Boyard se quita un reloj de lujo, un gesto que generó un debate sobre el perfil y la trayectoria del joven político.

Louis Boyard es uno de los rostros más mediáticos de la nueva generación del partido de izquierda La France Insoumise (LFI). Su ingreso a la Asamblea Nacional ocurrió en 2022. Antes de su carrera parlamentaria, ganó notoriedad como líder estudiantil y activista antirracista. Su estilo es frontal y lo caracteriza por sus enfrentamientos televisivos con figuras de la derecha.

Louis Boyard es diputado del partido de izquierda radical La France Insoumise (LFI)

Desde su banca, Boyard se posicionó como una de las voces más combativas contra el presidente Emmanuel Macron. Él acusa al mandatario de gobernar para las élites. Su forma de hacer política, una combinación de militancia y espectáculo, genera cierta polarización entre sus seguidores y críticos. Sus seguidores lo ven como un representante de la indignación de una juventud precarizada.

Cómo comenzó el cruce con el presidente argentino

El episodio que derivó en el intercambio con Milei tuvo lugar el pasado jueves 16 de octubre. Durante una sesión sobre la moción de censura al primer ministro Sébastien Lecornu, Boyard denunció lo que definió como un “presupuesto de violencia social increíble”. Momentos después, las cámaras lo captaron mientras se quitaba un reloj segundos antes de una entrevista en directo con el canal Bfmtv.

El legislador guardó el objeto en su bolsillo. El video se volvió viral en pocas horas y provocó una oleada de comentarios en las redes sociales. Miles de usuarios interpretaron la escena como un intento de ocultar un signo de riqueza incompatible con su discurso anticapitalista. “La lucha de clases termina en la muñeca”, ironizó un usuario en X.

Las críticas desde la derecha francesa fueron inmediatas. Jean Messiha, exdirigente de Reagrupamiento Nacional, escribió: “Antes de atacar a los ricos, Louis Boyard prefiere quitarse su reloj de lujo. Este pequeño traidor rojo finge representar al pueblo, pero se da la gran vida”.

La respuesta de Milei y la defensa del legislador

El presidente argentino utilizó el episodio para cuestionar a la izquierda. Milei compartió el video viral y comentó en su cuenta de X: “La hipocresía de la izquierda. Fin”. La réplica de Boyard llegó pronto y en español. El diputado se dirigió directamente al mandatario argentino: “¿Qué hacés hablando de mi reloj? Vos le estás vendiendo tu país a los yankees por menos que eso. Pedazo de perrito imperialista”.

Más tarde, Boyard profundizó su respuesta en un video. Allí se mostró sarcástico con el presidente argentino y dio explicaciones sobre el reloj. “Bueno, me agarraron… al parecer tengo un Rolex, eso hizo millones de vistas, el presidente de la Argentina lo compartió, es el brazo derecho de Donald Trump en lo internacional”, señaló.

Luego aclaró la situación. “Escuchen, lamento decepcionarlos, pero no tengo un Rolex, tengo este reloj de 295 euros”, explicó. Mostró su reloj, un modelo Tissot, junto a una imagen de una tienda online que confirmaba el precio.

“Me lo regalaron mis amigos cuando cumplí 25 años… gracias amigos… lo llevo a muchísimas entrevistas, como muevo mucho los brazos y puedo golpear mesas u otras cosas, tengo la costumbre de sacármelo”, agregó. El entorno de Boyard explicó meses atrás que el joven dirigente desarrolló el hábito de quitarse accesorios antes de las entrevistas para evitar ruidos molestos. Esta práctica es común entre políticos con experiencia en medios audiovisuales.

La respuesta del legislador francés al Presidente

