Quién es Merakio, el influencer argentino que estaba en uno de los trenes que descarriló en España

El ciudadano argentino Lucas Merayo, conocido como Merakio, presenció el choque ferroviario ocurrido en las inmediaciones de la ciudad de Córdoba. El hecho afectó a dos unidades de la empresa Iryo en el trayecto hacia la capital española y dejó un saldo de 39 muertos y más de 50 heridos. El influencer documentó el siniestro desde el interior de uno de los coches dañados.

Quién es Merakio y a qué se dedica en sus redes sociales

Lucas Merayo es un youtuber e influencer argentino que realiza videos de viajes, humor y experiencias gastronómicas en diversos países de Europa. El comunicador reside en Madrid y utiliza el seudónimo Merakio para difundir piezas audiovisuales en plataformas como YouTube e Instagram.

Merakio mostró el momento en el que las personas se trasladaban a un lugar "seguro"

Sus contenidos abarcan desde reseñas de platos típicos hasta curiosidades sobre la vida en el exterior. El hombre posee formación actoral y realiza presentaciones de stand-up de forma regular. Su presencia en el ecosistema digital cuenta con millones de seguidores que consumen sus relatos sobre la cotidianeidad europea.

El trabajo de Merayo cobró relevancia este domingo tras quedar atrapado en medio de una catástrofe ferroviaria. El hombre abordó el servicio de alta velocidad que partió desde la ciudad de Málaga a las 6:40. Su ubicación en el transporte facilitó el registro de las tareas de auxilio inmediatas. El argentino grabó el incesante movimiento de los especialistas y mostró cómo uno de los vagones quedó fuera de las vías.

El momento donde los bomberos y médicos socorrían a las personas heridas

Cómo fue el accidente ferroviario en Andalucía

El trayecto transcurrió bajo parámetros normales hasta las proximidades de Adamuz, a unos 20 minutos de la estación de Córdoba. En ese punto, una de las formaciones se desplazó fuera de los rieles y golpeó a otra que circulaba en sentido opuesto.

Merayo ocupó un asiento en el vagón anterior al epicentro del desastre junto a su pareja, Vicky. El impacto generó una conmoción inmediata entre los pasajeros que ocupaban las unidades de la empresa.

El posteo del influencer argentino para sus seguidores justo después del accidente

El registro de la tragedia inició a través de videos en su perfil oficial. Las piezas mostraron el estado final de las estructuras y el arribo de las brigadas de emergencia al sitio del siniestro. Grupos de bomberos y médicos emplearon escaleras largas para ingresar a los coches por las ventanas laterales.

El afectado captó las escenas donde los especialistas retiraron a los sujetos con lesiones de gravedad que permanecieron en el suelo. Merayo describió la situación con palabras precisas: “estamos bien. Nos pasó un tren por al lado y se movió todo. Hay muchos heridos y fallecidos. Nos evacúan al pueblo de al lado”.

El influencer argentino mostró en qué vagón viajaba

El operativo de evacuación y la asistencia a los heridos

Los individuos que resultaron ilesos caminaron por el tendido de las vías hacia zonas de resguardo bajo la supervisión de los peritos. La autoridad española confirmó la presencia de víctimas mortales y más de un centenar de personas con heridas de diversa consideración.

El grupo de pasajeros recibió atención en la localidad de Adamuz antes de retomar la ruta hacia la capital en ómnibus puestos por la compañía. Merayo resaltó la solidaridad de los habitantes del pueblo andaluz, quienes entregaron raciones de comida caliente y mantas a los damnificados.

El protocolo de Iryo en medio de la tragedia

El sentimiento de incredulidad persistió tras el impacto. El creador de contenidos admitió que el proceso de asimilación del choque resultó complejo durante el viaje de regreso por carretera. En una de sus intervenciones, expresó: “Esto es muy surrealista. Veo las imágenes de las noticias y no lo puedo creer. Por un momento pensamos que moríamos”.

