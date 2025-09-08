El Parlamento francés derribó al gobierno y Macron deberá buscar a su cuarto primer ministro en un año

PARÍS.- Los legisladores derribaron al gobierno de Francia en una moción de confianza el lunes, en una nueva crisis para la segunda economía más grande de Europa que obliga al presidente Emmanuel Macron a buscar un cuarto primer ministro en 12 meses.

El primer ministro, François Bayrou, fue destituido en una votación de 364-194 en su contra. Bayrou pagó el precio por lo que parecía ser un asombroso error político, apostando a que los legisladores lo respaldarían su búsqueda de recortar el gasto público francés para reparar sus deudas.

En cambio, aprovecharon la votación que él convocó para unirse contra Bayrou, un político de centro de 74 años que fue nombrado por Macron en diciembre pasado.

08 de septiembre de 2025, Francia, París: El primer ministro francés, François Bayrou, habla durante una sesión parlamentaria extraordinaria antes de una votación de confianza Stefano Lorusso� - ZUMA Press Wire�

La caída del efímero gobierno minoritario de Bayrou -ahora constitucionalmente obligado a presentar su renuncia a Macron después de poco menos de nueve meses en el cargo- anuncia una renovada incertidumbre y un riesgo de prolongado estancamiento legislativo para una Francia que lidia con desafíos apremiantes, incluyendo dificultades presupuestarias y, a nivel internacional, las guerras en Ucrania y Gaza y las cambiantes prioridades del presidente norteamericano Donald Trump.

Macron nombrará al nuevo primer ministro “en los próximos días”, según indicó el lunes su oficina, alejando la posibilidad de un adelanto electoral tras la caída del gobierno ante el Parlamento.

Agencias AP y AFP