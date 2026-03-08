Día 9 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber
El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento
- 4 minutos de lectura'
LA NACION
El conflicto en Medio Oriente entra este domingo en su noveno día luego de una jornada en la que Israel y Estados Unidos volvieron a atacar Teherán y en la que Donald Trump no descartó la posibilidad de enviar tropas terrestres a Irán para controlar sus reservas de uranio enriquecido.
Con la tensión en aumento y el temor a una expansión regional, estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.
Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy
- Israel y Estados Unidos volvieron a atacar la capital iraní, entre los objetivos hubo infraestructura petrolera y militar.
- A poco de conocerse las declaraciones del régimen de Irán, en las que aseguró que no lanzará proyectiles a los países vecinos, este sábado se reportaron explosiones en el aeropuerto de Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
- Donald Trump cruzó al primer ministro británico por ofrecer apoyo en la guerra contra Irán de manera tardía, según consideró.
- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que sus fuerzas armadas seguirán golpeando a Irán con “toda su fuerza” y aseguró que Israel tiene el control “casi total” del espacio aéreo de Teherán.
- Este sábado se registró un ataque a la embajada de Estados Unidos en Bagdad, la capital iraquí.
Otros hechos de importancia
- El Ministerio de Salud del Líbano reportó que ya son 294 la cantidad de personas muertas en el país por ataques israelíes.
- Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que atacaron “infraestructuras de Hezbollah” en Beirut.
- Israel llevó a cabo otro ataque en la capital del Líbano, impactó en un hotel y dejó al menos cuatro muertos.
- El presidente de Estados Unidos sostiene que “no quiere” que los kurdos lancen una ofensiva contra Irán.
Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán
- Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
- La escalada abre un nuevo y peligroso capítulo en la confrontación entre Washington y la República Islámica, con temores crecientes de una guerra regional de mayor alcance.
- En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes. La muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, dejó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
- Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
- Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
- Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el Estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
LA NACION
Más leídas de El Mundo
- 1
Israel: la historia del argentino que se casó en el subsuelo de un shopping en medio de las sirenas por la guerra
- 2
La guerra con Irán deja miles de evacuados en Israel y Tel Aviv intenta vivir entre sirenas y refugios
- 3
Confirmaron tres vuelos para que los argentinos varados en Emiratos Árabes regresen al país
- 4
El video del momento en que atacan el aeropuerto de Dubái