Día 9 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entra este domingo en su noveno día luego de una jornada en la que Israel y Estados Unidos volvieron a atacar Teherán y en la que Donald Trump no descartó la posibilidad de enviar tropas terrestres a Irán para controlar sus reservas de uranio enriquecido.

Con la tensión en aumento y el temor a una expansión regional, estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Israel y Estados Unidos volvieron a atacar la capital iraní, entre los objetivos hubo infraestructura petrolera y militar.

A poco de conocerse las declaraciones del régimen de Irán, en las que aseguró que no lanzará proyectiles a los países vecinos, este sábado se reportaron explosiones en el aeropuerto de Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Una gran columna de humo se eleva sobre Teherán tras las explosiones reportadas en la ciudad durante la noche del 7 de marzo de 2026 (Foto: Contributor/Getty Images) Contributor - Getty Images Europe

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Manifestación en reacción a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán frente al consulado israelí de Los Ángeles Ryan Sun� - FR172110 AP�

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. La escalada abre un nuevo y peligroso capítulo en la confrontación entre Washington y la República Islámica, con temores crecientes de una guerra regional de mayor alcance.

de mayor alcance. En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes. La muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, dejó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.

Mujeres sostienen carteles del líder asesinado, el ayaotllah Ali Khamenei, durante la oración del mediodía del viernes en el recinto de la mezquita de Mosalla en Teheran -� - AFP�