Qué dijo María Corina Machado en Oslo ante una multitud

María Corina Machado rompió la clandestinidad y reapareció en Oslo. La dirigente encabezó una conferencia de prensa en el Parlamento noruego tras un viaje secreto donde fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz. Machado confirmó que salió de Venezuela con ayuda y garantizó que regresará al su país en el momento oportuno. La líder opositora pasó más de un año escondida antes de este viaje.

Las declaraciones

Machado arribó a Oslo la madrugada del jueves 11 de diciembre y no llegó a tiempo a la capital noruega para la ceremonia de entrega del premio, celebrada horas antes. Fue su hija, Ana Corina Sosa, quien recibió el galardón en su lugar.

Ana Corina Sosa recibió el premio en representación de María Corina Machado ODD ANDERSEN - AFP

Durante la conferencia de prensa en el parlamento noruego, la líder opositora vistió de blanco y transmitió un mensaje de optimismo a los presentes: “Estoy muy esperanzada”.

Anticipó que planea llevar el galardón de regreso a Venezuela, pero se negó a revelar la fecha de su retorno al país caribeño tras partir en total secreto: “Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré de regreso a Venezuela en el momento oportuno” . A su vez, agregó: “No diré cuándo ni cómo se hará, pero haré todo lo posible para poder regresar y también para poner fin a esta tiranía muy pronto”. En cuanto a su regreso, aclaró: “Por supuesto, no diré cuándo”.

María Corina Machado aseguró en Oslo que hará “todo lo posible” para regresar a Venezuela y poner fin a la “tiranía muy pronto” Stian Lysberg Solum� - NTB�

Machado enfatizó la necesidad de culminar el proceso de restauración democrática en su nación y aseguró que es necesario “terminar el trabajo” para establecer la democracia en Venezuela.

El viaje clandestino y el agradecimiento de María Corina Machado

La salida de Machado de Venezuela se realizó en total secreto para evadir ser detectada por el régimen de Nicolás Maduro. Según publicó The Wall Street Journal, el viaje comenzó en una lancha clandestina que se dirigió hacia la isla de Curazao. El avión que trasladó a Machado arribó ni bien inició la medianoche en Noruega, tras un largo viaje.La líder opositora describió el recorrido a AFP con tres adjetivos: “Largo, largo, largo”. Además, contó que solo pudo dormir 40 minutos tras llegar a Oslo.

Durante la rueda con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, Machado reiteró su agradecimiento: “Quiero dar las gracias a todos aquellos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que yo pudiera estar aquí hoy”.

María Corina Machado agradeció en Oslo a “todos aquellos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas” para que ella pudiera viajar a Noruega y recibir el Premio Nobel OLE BERG-RUSTEN - NTB

La visita al Parlamento noruego constituyó uno de los primeros compromisos de su agenda oficial, ya que fue su primera aparición pública desde enero. En ese mes, participó en una marcha en rechazo a la juramentación de Maduro para un nuevo periodo presidencial.

La llegada de María Corina Machado a Oslo

Machado, implacable crítica de Maduro, salió a saludar a sus seguidores desde el balcón del Grand Hotel de Oslo y una ovación de la multitud que la esperaba.

María Corina Machado saluda desde el balcón del Grand Hotel de Oslo

Cuando bajó a la calle a saludar a sus seguidores, la recibieron como a una estrella de rock. El público gritaba:“¡Libertad!” y “¡Valiente!”, mientras que algunos aclamaban: “¡María ayúdanos a volver!”.

La multitud rompió la calma de la apacible capital noruega, ya que muchos seguidores entonaban canciones tradicionales con el cuatro, un instrumento típico venezolano. Gritaban consignas por una “Venezuela libre”.

La clandestinidad de María Corina Machado

La ingeniera de 58 años permanece en la clandestinidad después de las elecciones presidenciales de julio de 2024, que le otorgaron un tercer mandato a Nicolás Maduro. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica no reconocieron los resultados.

La líder opositora María Corina Machado sostiene que Nicolás Maduro le robó las elecciones presidenciales de julio de 2024 a su candidato, Edmundo González Urrutia

La líder opositora sostiene que Maduro le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González Urrutia. Ella publicó copias de las actas de votación como prueba del supuesto fraude, pero el chavismo niega las acusaciones de la oposición. Machado dedicó su premio Nobel a Trump.

La reaparición de la dirigente política sucede en el marco de una tensión entre Venezuela y Estados Unidos. El país norteamericano despliega una flotilla naval desde agosto, con el fin de luchar contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, donde ya hubo 87 muertes. El presidente venezolano Nicolás Maduro acusa a Washington de querer derrocarlo para apoderarse del petróleo de su país.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.