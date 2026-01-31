Revuelo en Italia por la aparición en una Iglesia de un fresco de un ángel restaurado con la cara de Meloni

ROMA.- La Basílica de San Lorenzo in Lucina, del centro histórico de Roma, es una de las iglesias más antiguas y más lindas de la ciudad eterna. Está siendo restaurada desde hace un par de años, por lo que los andamios ocultan su bellísima fachada, pero de todos modos en su interior pueden admirarse un crucifijo del famoso pintor Guido Reni (1575-1642), así como la tumba de Nicolas Poussin, célebre artista del siglo XVII.

Desde este sábado, sin embargo, hay atracción más: en la capilla dedicada a Umberto II de Saboya (1904-1983), sobre el busto de mármol en su honor, vigilado por un fresco de dos ángeles alados, apareció uno, el de la derecha, con un rostro impresionantemente similar, sino idéntico, a una persona más que conocida por los italianos: el de la la primera ministra, Giorgia Meloni, la primera mujer que llega al poder en Italia.

La fachada de la Basílica de San Lorenzo in Lucina Elisabetta Piqué

Fue el diario La Repubblica que descubrió que el ángel en cuestión -que en el pasado, según fotos, tenía otras facciones- fue restaurado con la cara de Meloni, al parecer, hace mucho tiempo, en 2002.

¿Quién lo hizo? Bruno Valentinetti, voluntario en la Basílica, “sacristán y decorador”, pero que resulta ser también un militante de derecha y admirador de la premier. Valentinetti también habría realizado algunas decoraciones en una de las mansiones de Milán del expremier y magnate Silvio Berlusconi.

La gente se acercó a sacarle fotos al fresco Elisabetta Piqué

La primicia de La Repubblica, levantada enseguida por todos los medios, enseguida creó gran revuelo. Pese a ser sábado, provocó enseguida una reacción del ministro de Cultura, Alessandro Giuli. En un comunicado oficial, este hizo saber que les había encargado a los técnicos de su cartera que realizaran este mismo sábado una inspección “para comprobar la naturaleza de la intervención realizada en la pintura contemporánea presente en una de las capillas de San Lorenzo in Lucina y decidir qué hacer a continuación”.

“No, decididamente no me parezco a un ángel”, intervino la propia Meloni, irónica y ajena al asunto, en un posteo en su IG.

Mientras en el Vaticano reinaba gran perplejidad, el vicariato de Roma, también estupefacto, hizo saber que “la modificación del rostro es una iniciativa del restaurador”.

Valentinetti el autor del ángel con cara de Meloni, en tanto, entrevistado por algunos periodistas que lograron interceptarlo justo en la entrada de un oratorio que hay al lado de la Basílica, negó cualquier parecido de su obra con el rostro de la líder de Hermanos de Italia. “¿Quién lo dice? Díganme quién dice que se le parece… Denme nombre y apellido. Hice una restauración y restauré lo que había antes”, aseguró, según un video que puede verse en la edición digital del Corriere della Sera.

La iglesia está en restauración Elisabetta Piqué

Monseñor Daniele Micheletti, rector del Panteón y de la Basílica de San Lorenzo en Lucina, por su parte, intentó desmarcarse. “Leí la noticia en el periódico esta mañana y fui a ver la restauración. Hay cierto parecido, pero habría que preguntarle al restaurador por qué lo hizo así. No lo sé”, dijo, en declaraciones a ANSA. “Había pedido que la capilla se restaurara exactamente como estaba. Ahora, no sé si las facciones de uno de los rostros son justamente esas, pero el ángel estaba allí”, añadió.

A las 15 de la tarde en la Basílica de San Lorenzo in Lucina, que es una de las iglesias más lindas de Roma, pero que no es de las más turísticas, era impresionante el ir y venir de gente. Casi todos eran curiosos que se enteraron del ángel con cara de Meloni -noticia presente en todos los noticieros del mediodía- que iban a ver el fresco y a sacarle una foto, impactados por algo inédito. También había periodistas con cámaras, trípodes y luces. La Basílica queda muy cerca de Palazzo Chigi, sede del gobierno y del Parlamento, por lo que es normal ver de repente aparecer a algún político en misa. Hace años se levantaban al lado de la Basílica las oficinas de Forza Italia, el partido del Cavaliere y, antes aún, las del legendario primer ministro Giulio Andreotti.

“Qué me parece el ángel con cara de Meloni? ¡Una vergüenza!”, dijo a LA NACION, gráfico y con pocas palabras, un romano de unos 50 años, que prefirió no identificarse, como la mayoría. “Es inoportuno”, le hizo eco una mujer que se limitó a decir que se llamaba Paola. “El parecido es evidente y probablemente el restaurador no era un profesional”, dijeron en tanto Claudio y Stefania, marido y mujer.

“En el pasado famosos artistas decoraban las iglesias o las habitaciones del Vaticano pintando rostros reconocibles de ellos mismos, de papas, cardenales, sobrinos… Incluso se pueden ver en los frescos de la Capilla Sixtina”, comentó Marta, señora que trabaja en turismo, que fue a ver el fresco con su hija.

“Pero aquí es la primera vez que pintan en una Iglesia el rostro de un político… No me parece ninguna vergüenza, sino la confirmación de que la Iglesia y el Estado, que deberían estar separados, están cada vez más unidos”, añadió. “Aunque ahora todos resultan indignados, me parece que es una puesta en escena y están contentos”, concluyó.

Más allá de los sentimientos encontrados, la mayoría, con su foto del fresco con Meloni en el celular, se iba de la Basílica como la mayoría de que, más allá de la indignación, se iba del lugar riéndose, divertida.