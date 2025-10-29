Luego de la operación más grande de la historia de Río de Janeiro contra el grupo narco Comando Vermelho (CV), en la que murieron 64 personas, los vecinos de la favela Penha trasladaron durante la madrugada los cadáveres a una plaza con el objetivo de identificarlos.

De acuerdo a informes citados por el medio brasilero O Globo, los cuerpos fueron extraídos de la zona de Vacaria, en la Serra da Misericórdia, donde se registraron los enfrentamientos más violentos entre la Policía y los narcotraficantes.

Operativo en Río de Janeiro Silvia Izquierdo - AP

Los vecinos llevaron los muertos a plaza São Lucas, en la avenida José Rucas, centro de esa favela ubicada en la zona norte de Río de Janeiro. Imágenes impactantes muestran a decenas de cuerpos con bolsas por encima; el mismo medio brasilero indicó que los vecinos pudieron recuperar hasta el momento 40 cadáveres.

Río de Janeiro: trasladan los cuerpos tras el operativo contra Comando Vermelho y comienzan a identificarlos (AP Photo/Silvia Izquierdo) Silvia Izquierdo - AP

La gente se concentró en ese lugar en un profundo silencio. Algunas personas levantaron los plásticos y la tela que cubren los cuerpos para identificar a sus familiares o amigos.

Los vecinos afirmaron que todavía hay cadáveres en la cina de la colina, algo que aumenta la preocupación de la comunidad por la magnitud del operativo.

Por su parte, el secretario de la Policía Militar, Marcelo de Menezes Nogueira, dijo en diálogo con G1 que investigará la situación de los cuerpos trasladados por los habitantes de la favela.

El operativo

Aproximadamente 2500 policías y soldados brasileños realizaron este martes el operativo masivo contra CV, durante el cual detuvieron a 81 presuntos delincuentes, lo que provocó tiroteos que dejaron al menos 60 sospechosos y cuatro policías muertos.

En la operación participaron agentes en helicópteros y vehículos blindados en las extensas favelas de Complexo de Penha y Alemao.

Claudio Castro, el gobernador del estado de Río, indicó en un video en la red social X que 60 presuntos criminales fueron “neutralizados” durante la redada, la cual describió como la operación más grande en la historia de la ciudad. También arrestaron a unos 81 sospechosos, mientras que se incautaron 93 rifles y más de media tonelada de drogas, según agregó el gobierno estatal, que señaló que los fallecidos “se resistieron a la acción policial”.

🚨 Maior operação da história do Rio de Janeiro. Quero falar com vocês sobre o que está acontecendo. pic.twitter.com/C6bWPTU5P5 — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) October 28, 2025

La policía civil de Río dijo en tanto que cuatro agentes murieron en la operación. “Los ataques cobardes de los criminales contra nuestros agentes no quedarán impunes”, afirmaron las autoridades. Se desconoce cuántas personas resultaron heridas.

Una megaoperación contra el crimen organizado en Río de Janeiro deja decenas de muertos y detenidos

Imágenes en las redes sociales mostraron fuego y humo elevándose desde las dos favelas mientras se escuchaban disparos. Presuntos miembros de la banda bloquearon caminos en el norte y sureste de Río en respuesta a la redada. Al menos 70 micros fueron tomados y utilizados en los bloqueos, causando daños significativos.

La operación se dio tras un año de investigación sobre el grupo criminal.

Surgida de las prisiones de Río, la banda criminal Comando Vermelho expandió su control en las favelas en los últimos años.