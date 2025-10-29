Hay alerta amarilla por viento para este miércoles 29 de octubre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento para este miércoles 29 de octubre, en el marco de una semana marcada hasta el momento por un descenso generalizado de las temperaturas en todo el país. Según informó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá dos provincias afectadas por las advertencias. El nivel de alerta que se indicó implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El aviso alcanza la costa este de Santa Cruz y de Chubut, donde se prevén ráfagas intensas durante gran parte de la jornada. De acuerdo con el parte oficial, el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre los 35 y 55 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. Las condiciones podrían generar reducción de visibilidad, movimiento de objetos sueltos y dificultades en la circulación.

Las alertas emitidas por el SMN para este miércoles 29 de octubre SMN

Frente a esta situación, el organismo indicó algunas recomendaciones para minimizar los riesgos. Se aconseja evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse; mantenerse informado por las autoridades locales; no refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad que puedan caerse; buscar resguardo en lugares seguros bajo techo; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El clima en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 18°C, en una jornada que marcará una leve suba del mercurio respecto de los últimos días. El cielo estará parcialmente nublado durante casi todo el día, con excepción de la tarde, cuando podrían registrarse chaparrones con una probabilidad de precipitación del 40%. Para los próximos días, al menos hasta el lunes, no se prevén lluvias y se espera un gradual aumento de las temperaturas.

El pronóstico del clima para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, el pronóstico anticipa un amanecer mayormente nublado, condiciones parciales hacia el mediodía y chaparrones durante la tarde, similares a los previstos para la Ciudad. Por la noche volverá a estar mayormente nublado y se prevén ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10°C y una máxima de 15°C. En los días siguientes también se esperan condiciones estables y un leve ascenso térmico diario.

En el resto del país, las temperaturas previstas para este miércoles muestran marcadas diferencias regionales. En Córdoba se espera una máxima de 22°C y una mínima de 5°C; en Tucumán, 19°C y 9°C; en Santa Fe, 20°C y 11°C; en Entre Ríos, 19°C y 10°C; en Jujuy, 17°C y 7°C; en Salta, 16°C y 6°C; en Misiones, 19°C y 14°C; y en La Rioja, 22°C y 14°C.

Asimismo, en Santiago del Estero se prevé una máxima de 19°C y mínima de 10°C; en San Luis, 23°C y 5°C; en San Juan, 24°C y 4°C; en Mendoza, 21°C y 5°C; en Río Negro, 21°C y 6°C; en Chubut, 21°C y 5°C; y en Santa Cruz, 15°C y 10°C.