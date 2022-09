Roger Waters canceló shows en Polonia en medio de la polémica que despertó su postura sobre la guerra en Ucrania

Roger Waters , el cofundador de Pink Floyd, canceló sus conciertos previstos en Polonia ante la indignación desatada por su postura sobre la guerra de Rusia en Ucrania, según organizadores.

Un representante de la Arena Tauron, en Cracovia, donde Waters haría dos presentaciones en abril, señaló que ya no se llevarán a cabo.``El agente de Roger Waters decidió retirar. sin dar alguna razón’' las fechas, dijo Lukasz Pytko, de la Arena Tauron, en declaraciones difundidas por diversos medios polacos.

El músico ha criticado repetidamente al gobierno ucraniano. Waters apoyó la idea de una autonomía parcial de Donetsk y Lugansk, las áreas controladas por dirigentes leales al Kremlin. También llegó a acusar a Volodimir Zelensky de estar influenciado por “extremistas nacionalistas”.

Según Waters, Zelensky debe ceder en sus pretensión de mantener la integridad territorial de Ucrania.

La página web de la gira de conciertos ``This Is Not a Drill’' de Waters no incluía las presentaciones en Cracovia previstas para el 21 y 22 de abril.

Los concejales de Cracovia tienen previsto someter a votación la semana entrante una propuesta para declarar a Waters persona no grata a fin de expresar su ``indignación ’' por la postura del músico frente al conflicto en Ucrania.

Waters escribió a principios de mes una carta abierta a la primera dama ucraniana Olena Zelenska en la que responsabilizó a ``nacionalistas extremos’' en Ucrania de haber ``puesto a su país en la ruta hacia esta guerra desastrosa’'.

El músico también censuró a Occidente y a Washington en particular por brindar armas a Ucrania. Waters también criticó a la OTAN y la acusó de provocar a Rusia.

Consideró a Joe Biden un “criminal de guerra”

A principios de agosto, Waters terminó protagonizando una acalorada discusión con uno de los presentadores de la señal de CNN. En medio del intercambio, el músico cuestionó el papel de “libertador” de los Estados Unidos, y llegó a pedirle al periodista Michael Smerconish, quien lo entrevistó, que lea más sobre historia.

La discusión durante la entrevista comenzó cuando el periodista le preguntó porque en un clip de uno de sus shows se incluye una imagen del presidente estadounidense Joe Biden con la leyenda “criminal de guerra”.

“ Biden está alimentando el fuego en Ucrani a”, respondió Waters. “Ese es un gran crimen. ¿Por qué los Estados Unidos de América no alientan a [Volodimir] Zelensky a que negocie, obviando la necesidad de esta horrible, horrenda guerra”, planteó.

Para el exlíder de Pink Floyd, Biden alimenta el fuego de la guerra. (AP Foto/Lee Jin-man, Pool)

“Esta guerra se trata básicamente de la acción y la reacción de la OTAN empujando hasta la frontera rusa, lo que prometieron que no harían cuando [Mikhail] Gorbachev negoció la retirada de la URSS de toda Europa del Este“, argumentó el músico.

Antes, al producirse la invasión, Waters había calificado el ataque a Ucrania como el “error criminal de un mafioso” y defendido la negociación en vez de la resistencia. También ha apoyado la anexión rusa de Crimea y denunciado la “propaganda” occidental contra Rusia.

La organización ucrania Myrotvorets incluyó a Waters en su lista negra de enemigos del país, que no tiene carácter oficial pero lo señala. El músico declaró a la agencia rusa Tass que no le preocupaba. “Es solo un esfuerzo inútil de los propagandistas. Les dicen que se sienten y escriban estas tonterías sobre mí porque es parte de su trabajo”

Enfrentamiento

La posición sobre la guerra también lo enfrentó con el guitarrista y cantante David Gilmour, el guitarrista y cantante que había anunciado el fin de Pink Floyd en 2004. Ambos vuelven ahora a chocar por sus visiones políticas: uno canta a la resistencia de Ucrania y el otro culpa a la OTAN de ese conflicto.

Esta foto del folleto fechada el jueves 12 de mayo de 2011 publicada por LD Communications muestra a los músicos británicos de Pink Floyd Roger Waters, a la izquierda, y David Gilmour, quienes se unieron para una rara aparición juntos para cambiar el escenario de su clásico álbum The Wall en el O2 Arena de Londres. Sean Evans/LD Communications - AP

En paralelo, está en marcha un acuerdo para la venta de su formidable catálogo de canciones por unos 500 millones de dólares. Un sorprendente giro de guion para zanjar un conflicto duradero.

Gilmour y el baterista Nick Mason resucitaron en abril el nombre del grupo para firmar un tema con el cantante ucranio Andriy Khlyvnyuk, del grupo local Boombox. La canción se llama “Hey Hey Rise Up” (¡Eh, levántate!) y es un llamamiento explícito y apasionado a la resistencia del país invadido por Rusia. Gilmour expresó así su simpatía por Ucrania, país con el que tiene lazos familiares (a través de su nuera, madre de sus nietas).

Gilmour ha sido escueto en su opinión sobre la posición política de Waters: “Dejémoslo en que estoy decepcionado y sigamos adelante”, dijo en abril a The Guardian.