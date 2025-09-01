La dramática noche de Rudy Giuliani: se detuvo para ayudar a una víctima y terminó hospitalizado tras un choque

El exalcalde de la ciudad de Nueva York Rudy Giuliani, de 81 años, resultó herido el sábado pasado en un accidente automovilístico en New Hampshire. El exabogado personal de Donald Trump había asistido a una víctima de violencia de género y, al regresar a su vehículo, fue embestido por otro automóvil que circulaba a alta velocidad. Terminó hospitalizado, pero fuera de peligro.

Rudy Giuliani fue hospitalizado tras un accidente automovilístico

En la noche del sábado 30 de agosto, el auto en el que viajaba Giuliani, conducido por su socio Ted Goodman, aparcó en la autopista para asistir a una mujer que había sido víctima de violencia de género. Llamaron al 911 y permanecieron en el lado norte de la Interestatal 93 hasta que llegaron los agentes.

El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani sufrió un accidente automovilístico en la noche del sábado (AP foto/Ted Shaffrey) Ted Shaffrey - AP

Al arribar la policía estatal, Giuliani regresó al Ford Bronco cuando un Honda, conducido por Lauren Kemp —de 19 años— impactó en la parte trasera del vehículo.

El exalcalde, su socio y la joven fueron trasladados con heridas leves en ambulancia a hospitales de la zona para recibir asistencia. Ambos autos resultaron con graves daños, según informó la policía de New Hampshire.

En el fuerte impacto, Giuliani terminó con fracturas de vértebras torácicas, múltiples laceraciones y contusiones, lesiones en el brazo izquierdo y en la parte inferior de la pierna, de acuerdo con el comunicado que compartió el portavoz, Michael Ragusa. Sin embargo, ninguna fue de gravedad. “Sufrió lesiones, pero se encuentra de buen ánimo y se recupera muy bien”, señaló el vocero.

Y remarcó que no se trató de un ataque dirigido. “Pedimos a todos que respeten la privacidad y la recuperación del alcalde Giuliani, y que se abstengan de difundir teorías conspirativas infundadas”, solicitó Ragusa.

El comunicado de la familia de Giuliani tras el incidente

El hijo de Giuliani, Andrew, quien dirige el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial de la FIFA 2026, se refirió al accidente de su padre en una publicación de X el domingo por la tarde. “Gracias a todas las personas que se han comunicado desde que se enteraron de la noticia sobre mi padre. Sus oraciones significan mucho”, manifestó.

Y apuntó: “Como hijo, puedo decirles que me siento honrado de tener un papá a quien puedo llamar el tipo más duro que he visto”.

El hijo de Rudy, Andrew Giuliani agradeció a las personas que se preocuparon por la salud de su padre X: @AndrewHGiuliani

La trayectoria de Rudy Giuliani cerca de Donald Trump

Rudy Giuliani comenzó a ser conocido en las décadas de 1980 y 1990 como fiscal en la ciudad de Nueva York. Luego fue elegido como alcalde y, tras cumplir dos mandatos, se adentró en las esferas nacionales. Fue candidato a la presidencia en 2008.

Giuliani fue un asesor clave de Donald Trump durante su primer mandato. Sin embargo, ha enfrentado una serie de problemas legales por interferencia electoral en las elecciones de 2020.

Rudy Giuliani fue el abogado personal de Donald Trump y hoy es consejero del Departamento de Seguridad Nacional (Foto AP/José Luis Magaña) Jose Luis Magana - FR159526 AP

En enero, logró un acuerdo que le permitió conservar su casa y sus posesiones, con un patrimonio neto de US$10 millones, según informó CNN. A pesar de sus asuntos legales, todavía recibe el respaldo de Trump, quien en junio lo nombró como consejero dentro del Departamento de Seguridad Nacional.

Incluso, a mediados de agosto, Giuliani fue descrito por el presidente como “el mejor alcalde en la historia de Nueva York”. “Dile a tu padre que todos lo amamos”, le dijo Trump a Andrew el 22 de agosto, cuando anunció que sería director ejecutivo del Grupo de Trabajo para el Mundial 2026.