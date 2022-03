Rusia-Ucrania: la guerra de Putin en Ucrania se acerca a una fase más peligrosa

WASHINGTON.– La guerra del presidente Vladimir Putin en Ucrania se aproxima a una nueva fase, potencialmente más peligrosa, después de que un mes de combates haya dejado a las fuerzas rusas estancadas ante un enemigo superado en número. El mandatario tiene que tomar decisiones difíciles: cómo y dónde reponer sus debilitadas fuerzas terrestres, si atacar el flujo de armas occidentales a los defensores ucranianos, y a qué precio podría intensificar o ampliar la guerra.

A pesar de no haber conseguido una victoria rápida, Putin no cede ante la creciente presión internacional, incluidas las sanciones que han golpeado su economía. El mundo occidental está alineado en gran medida contra Putin, pero no ha habido indicios de que esté perdiendo el apoyo de la mayoría del público ruso que confía predominantemente en la televisión controlada por el Estado para informarse.

Un tractor limpia una calle tras un bombardeo en Kharkiv, Ucrania, el miércoles 23 de marzo de 2022. Andrew Marienko - AP

Los defensores ucranianos, superados en armamento pero beneficiados por años de entrenamiento estadounidense y de la OTAN y de una afluencia acelerada de armas extranjeras y de apoyo moral, están mostrando nuevos signos de confianza mientras la fuerza invasora lucha por reagruparse.

Las deficiencias rusas en Ucrania podrían ser la mayor sorpresa de la guerra hasta ahora. Después de dos décadas de modernización y profesionalización, las fuerzas de Putin han demostrado estar mal preparadas, mal coordinadas y sorprendentemente detenidas. No se conoce con detalle el alcance de las pérdidas de tropas rusas, aunque la OTAN estima que han muerto entre 7000 y 15.000 en las primeras cuatro semanas, potencialmente tantas como las que Rusia perdió en una década de guerra en Afganistán.

Un anciano camina fuera de un bloque de apartamentos que fue destruido por un ataque de artillería en Kiev, Ucrania, el 14 de marzo de 2022. Vadim Ghirda - AP

Robert Gates, exdirector de la CIA y secretario de Defensa, dijo que Putin “tiene que estar asombrosamente decepcionado” por la actuación de sus militares.

“Aquí estamos, en Ucrania, viendo a los reclutas que no saben por qué están allí, que no están muy bien entrenados y que tienen enormes problemas con el mando y el control, y tácticas increíblemente pésimas”, dijo Gates en un foro patrocinado por la Sociedad OSS, un grupo que honra a la agencia de inteligencia de la época de la Segunda Guerra Mundial conocida como la Oficina de Servicios Estratégicos.

Las tendencias del campo de batalla son difíciles de discernir de forma fiable desde el exterior, pero algunos funcionarios occidentales dicen que ven cambios potencialmente significativos. El vicemariscal del aire Mick Smeath, agregado de defensa de Londres en Washington, dice que la inteligencia británica evalúa que las fuerzas ucranianas probablemente han retomado dos ciudades al oeste de Kiev, la capital.

“Es probable que los contraataques exitosos de Ucrania interrumpan la capacidad de las fuerzas rusas para reorganizarse y reanudar su propia ofensiva hacia Kiev”, dijo Smeath en una breve declaración el miércoles.

Un soldado ucraniano mira a través de unos prismáticos en un punto de control militar, en Lityn, Ucrania, el 16 de marzo de 2022. Rodrigo Abd - AP

La marina ucraniana dijo el jueves que hundió un gran barco de desembarco ruso cerca de la ciudad portuaria de Berdyansk.

Ante la fuerte resistencia ucraniana, las fuerzas rusas han recurrido al bombardeo de zonas urbanas, pero han hecho pocos progresos para capturar el premio principal: Kiev. El Pentágono dijo el miércoles que algunas tropas rusas se atrincheraban en posiciones defensivas en las afueras de Kiev en lugar de intentar avanzar sobre la capital, y que en algunos casos los rusos han perdido terreno en los últimos días.

En una evaluación publicada el jueves, el Atlantic Council dijo que un avance importante de Rusia es muy poco probable.

Poco antes de que Putin iniciara su guerra el 24 de febrero, algunos oficiales militares estadounidenses creían que podría capturar Kiev en poco tiempo –quizás sólo unos días– y que podría doblegar al ejército ucraniano en un par de semanas. Putin también podría haber esperado una victoria rápida, dado que no lanzó el grueso de sus fuerzas preestablecidas, estimadas en más de 150.000, a la lucha en los primeros días. Tampoco se impuso su fuerza aérea. Sólo ha hecho un uso limitado de la guerra electrónica y los ciberataques.

Voluntarios en una playa de arena llenan sacos de arena para defender su ciudad, en Odessa, Ucrania, el 23 de marzo de 2022. Petros Giannakouris - AP

Matanza de civiles

Putin está recurriendo a tácticas de asedio contra ciudades ucranianas clave, bombardeando desde lejos con sus tropas de tierra prácticamente estancadas.

Stephen Biddle, profesor de asuntos internacionales en la Universidad de Columbia, dice que el cambio de Putin se basa probablemente en la esperanza de que el presidente Volodimir Zelensky se rinda en lugar de permitir que continúe la matanza y la destrucción.

“Es muy poco probable que este plan funcione. La matanza de civiles inocentes y la destrucción de sus hogares y comunidades no hace más que endurecer la resistencia y la determinación de los ucranianos”, dijo Biddle en un intercambio de correos electrónicos.

Un soldado ucraniano inspecciona un APC ruso destruido tras una batalla reciente en Kharkiv, Ucrania, el jueves 24 de marzo de 2022. El escrito realizado por los soldados ucranianos dice: 'No a la guerra'. Kharkiv es la segunda ciudad más grande de Ucrania a 30 kilómetros de la frontera rusa. Efrem Lukatsky - AP

Las unidades ucranianas han comenzado a contraatacar en algunas zonas, según John Kirby, secretario de prensa del Pentágono. Pero los ucranianos se enfrentan a una ardua batalla, incluso mientras Estados Unidos y sus aliados aceleran y amplían el flujo de armas y suministros críticos, incluyendo misiles antiaéreos y drones armados. Biden ha prometido buscar sistemas de defensa aérea de mayor alcance para Ucrania, así como misiles antibuque. La semana pasada aprobó un nuevo paquete de armas de 800 millones de dólares para Ucrania.

Philip Breedlove, un general retirado de la Fuerza Aérea que sirvió como el máximo comandante de la OTAN en Europa de 2013 a 2016 y ahora es un especialista en Europa con el Instituto de Oriente Medio, dijo que Ucrania puede no ganar la guerra directamente, pero el resultado será determinado por lo que Zelensky esté dispuesto a aceptar en un acuerdo negociado.

“Creo que es muy poco probable que Rusia sea derrotada en detalle en el campo de batalla”, dijo Breedlove, porque Rusia tiene una gran reserva de fuerzas a las que podría recurrir. Pero Ucrania podría considerar que ganar es obligar a Rusia a pagar un precio tan alto que esté dispuesta a llegar a un acuerdo y retirarse.

“Creo que hay una posibilidad de que eso ocurra”, dijo Breedlove.

Un cartel que se burla del presidente ruso Vladimir Putin cuelga en la pared de una tienda de armas en Lviv, Ucrania occidental, el miércoles 23 de marzo de 2022. Bernat Armangue - AP

Con el resultado de la guerra en duda, también lo está el objetivo más amplio de Putin de anular el orden de seguridad que ha existido en Europa desde el final de la Guerra Fría y el colapso de la Unión Soviética en 1991. Putin exige que la OTAN rechace la adhesión de Ucrania y otros antiguos estados soviéticos como Georgia, y que la alianza retroceda su presencia militar a las posiciones que tenía antes de expandirse a Europa del Este.

Los dirigentes de la OTAN han rechazado las exigencias de Putin y, con una rapidez inusitada, están reforzando la presencia de fuerzas aliadas en Rumania, Eslovaquia y Hungría, que hacen frontera con Ucrania, y en Bulgaria, que, al igual que Ucrania, está situada en el Mar Negro.

“Estamos unidos en nuestra determinación de contrarrestar los intentos de Rusia de destruir los cimientos de la seguridad y la estabilidad internacionales”, afirmaron los líderes de los 30 países aliados en una declaración conjunta tras reunirse en Bruselas el jueves.

Soldados ucranianos se ponen a cubierto del fuego de artillería entrante en Irpin, Ucrania, el 13 de marzo de 2022. Felipe Dana - AP

La tragedia humana que se está produciendo en Ucrania ha eclipsado la preocupación en toda Europa de que Putin pueda, por un error de cálculo, si no por la intención, escalar el conflicto utilizando armas químicas o nucleares en Ucrania o intentar castigar a las naciones vecinas de la OTAN por su apoyo a Ucrania atacándolas militarmente.

“Desgraciadamente, ahora no hay un solo país que pueda vivir con la ilusión de que está a salvo y seguro”, dijo el primer ministro búlgaro, Kiril Petkov, refiriéndose a sus compañeros europeos de la OTAN.

Con esa amenaza en mente, Estados Unidos y otros países aliados han comenzado a reunir fuerzas de combate en Bulgaria y otros países de Europa del Este de la OTAN, no para entrar en la guerra directamente, sino para enviar a Putin el mensaje de que si ampliara su guerra se enfrentaría a la resistencia aliada.

Hablando en un campo de entrenamiento azotado por el viento en Bulgaria la semana pasada, el mayor del ejército estadounidense Ryan Mannina, del 2º Regimiento de Caballería, dijo que la tensión es palpable.

“Somos muy conscientes de que hay una guerra a sólo unos cientos de kilómetros de nosotros”, dijo.

