Revelan mails en los que Epstein afirma que Trump “sabía de las chicas” y “pasó horas en su casa” con una de ellas

WASHINGTON.- Los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron el miércoles correos electrónicos en los que Jeffrey Epstein escribió que el presidente Trump había “pasado horas en mi casa” con una de sus víctimas, entre otros mensajes que sugerían que el delincuente sexual convicto creía que el presidente sabía más sobre sus abusos de lo que ha reconocido.

Trump ha negado enfáticamente cualquier participación o conocimiento de la operación de tráfico sexual de Epstein. Ha dicho que él y Epstein, el desprestigiado financiero que se suicidó en una prisión federal en 2019, alguna vez fueron amigos, pero se distanciaron

Pero los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dijeron que los correos electrónicos, que seleccionaron de entre miles de páginas de documentos recibidos por su panel, planteaban nuevas preguntas sobre la relación entre los dos hombres. En uno de los mensajes, Epstein afirmó rotundamente que Trump “sabía de las chicas”, muchas de las cuales, según descubrieron posteriormente los investigadores, eran menores de edad. En otro, Epstein reflexionó sobre cómo abordar las preguntas de los medios de comunicación sobre su relación a medida que Trump se convertía en una figura política nacional.

Es seguro que los mensajes inflamarán el debate en el Capitolio sobre el manejo de los archivos de Epstein por parte de la administración Trump y la decisión de los altos funcionarios de retractarse de la promesa de publicarlos por completo. Ese tema, que ha dividido a los republicanos y alienado a algunos de los partidarios de derecha de Trump, había pasado a un segundo plano a medida que se prolongaba el cierre del gobierno.

Foto difundida por el Registro de Delincuentes Sexuales del estado de Nueva York, que muestra al financista Jeffrey Epstein, el 28 de marzo del 2017. (Registro de Delincuentes Sexuales del estado de Nueva York via AP) New York State Sex Offender Registry

Pero la Cámara de Representantes tiene previsto regresar el miércoles para aprobar la legislación que ponga fin al cierre del gobierno, y es probable que la atención vuelva al asunto Epstein.

“Estos últimos correos electrónicos y correspondencia plantean preguntas evidentes sobre qué más está ocultando la Casa Blanca y la naturaleza de la relación entre Epstein y el presidente”, dijo en un comunicado el representante Robert García de California, el principal demócrata del Comité de Supervisión

Los tres intercambios de correos electrónicos separados publicados el miércoles datan de después del acuerdo de culpabilidad de Epstein en 2008 en Florida por cargos estatales de solicitar prostitución, en el que los fiscales federales acordaron no presentar cargos. Ocurrieron años después de que Trump y Epstein tuvieran un supuesto distanciamiento a principios de la década de 2000. Uno estaba dirigido a la confidente de larga data de Epstein, Ghislaine Maxwell, mientras que dos eran con el autor Michael Wolff.

En un correo electrónico de abril de 2011, Epstein le dijo a Maxwell, que posteriormente fue condenada por cargos relacionados con facilitar sus delitos: “Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump”. Añadió que una víctima no identificada “pasó horas en mi casa con él, y nunca se lo ha mencionado”.

“He estado pensando en eso”, respondió Maxwell.

En un correo electrónico de enero de 2019, Epstein le escribió a Wolff sobre Trump: “Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara”. Los demócratas de la Cámara de Representantes, citando a un denunciante anónimo, dijeron esta semana que Maxwell se estaba preparando para pedirle formalmente a Trump que conmutara su sentencia de prisión federal.

Trump con los Epstein en Mar-a-Lago, en 2000 Davidoff Studios Photography - Archive Photos

Los correos electrónicos se proporcionaron al Comité de Supervisión junto con un lote mayor de documentos del patrimonio de Epstein que el panel solicitó como parte de su investigación sobre el financista y Maxwell, que cumple una condena de 20 años por cargos de tráfico sexual.

El personal del comité eliminó los nombres de las víctimas y cualquier información de identificación de los correos electrónicos. Debido a que no se ha publicado el conjunto completo de documentos, no estaba claro si los correos electrónicos se habían extraído de conversaciones más extensas que podrían haber proporcionado un contexto más completo.

Trump ha condenado las continuas preguntas sobre su manejo del caso como un “engaño” perpetrado por los demócratas. Ha llamado a Epstein un “repugnante” y ha insistido en que nunca participó en ninguna irregularidad con él ni con Maxwell

Tanto Trump como Epstein dividían su tiempo entre Nueva York y Palm Beach, Florida, y fueron amigos en la década de 1990 y principios de la de 2000. Su relación pareció desvanecerse alrededor de 2004, aunque Trump y sus allegados han ofrecido diferentes versiones sobre el por qué. Según una versión, se pelearon después de intentar superarse mutuamente en la puja por una propiedad en Palm Beach.

El verano boreal pasado, Trump dijo que Epstein había “contratado” a empleadas del spa de Mar-a-Lago, su club privado y residencia en Palm Beach, y que creía que una de las mujeres era Virginia Giuffre, que ha dicho que Maxwell la reclutó para la red de explotación sexual de Epstein mientras trabajaba en Mar-a-Lago cuando era adolescente.

Virginia Giuffre alegó haber pedido a Jeffrey Epstein que le tomara esta foto con el príncipe Andrés. Virginia Roberts

En el momento en que Epstein le envió un correo electrónico a Maxwell en 2011 llamando a Trump el “perro que no ladraba”, el magnate era una estrella de la televisión de realidad y una celebridad de los tabloides de Nueva York que estaba a años de convertirse en presidente.

Casi al mismo tiempo, según documentos publicados anteriormente por el Comité de Supervisión, Epstein estaba enviando correos electrónicos a miembros del personal sobre la cobertura negativa de la prensa que había recibido recientemente sobre el abuso que tuvo lugar dentro de su casa en Florida

A principios de este año, la administración Trump publicó la transcripción de una entrevista en el juzgado con Maxwell, que reconoció que Trump y Epstein habían tenido una relación social, pero negó cualquier conexión entre Trump y la red de tráfico sexual.

El correo electrónico de Epstein de 2019, en el que afirma que Trump “sabía de las chicas” y le pidió a Maxwell que “parara”, fue enviado a Wolff, quien recientemente había escrito un libro revelador sobre el presidente.

Epstein estaba a meses del arresto y los cargos federales que lo enviarían a prisión, pero fue el centro de una atención significativa después de que The Miami Herald publicara una serie de artículos que volvieron a llamar la atención sobre el acuerdo secreto que había firmado en 2008.

Jeffrey Epstein junto a Ghislaine Maxwell en Balmoral (Crédito: Departamento de Justicia de Estados Unidos)

En su correo electrónico, Epstein mencionó a una víctima de su operación de tráfico sexual. También mencionó Mar-a-Lago, y luego negó que Trump le hubiera pedido alguna vez que renunciara al club. “Nunca fui miembro”, escribió Epstein

Wolff también participó en un tercer intercambio de correos electrónicos, que comenzó el 15 de diciembre de 2015, la noche de un debate en las primarias presidenciales republicanas. Wolff le envió un correo electrónico a Epstein y le advirtió que CNN “planeaba preguntarle a Trump esta noche sobre su relación con usted, ya sea al aire o en la rueda de prensa posterior”.

Epstein respondió: “Si pudiéramos elaborar una respuesta para él, ¿cuál cree que debería ser?”

Wolff aconsejó la inacción, sugiriendo que Trump podría intentar negar una estrecha relación con Epstein. “Creo que deberías dejar que se ahorque solo”, escribió sobre Trump. “Si dice que no ha estado en el avión ni en la casa, entonces eso te da una valiosa moneda de relaciones públicas y política” que podría usarse para “ahorcarlo” más tarde o “salvarlo, generando una deuda”.

Según una transcripción, a Trump nunca se le hizo una pregunta sobre el asunto en ese debate. No quedó claro si se le preguntó al respecto por separado

La publicación de los correos electrónicos por parte de los demócratas se produjo horas antes de que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, tomara juramento a la representante electa Adelita Grijalva, demócrata de Arizona, a quien ha evitado nombrar durante casi dos meses desde que ganó las elecciones.

Se espera que proporcione la firma final necesaria en una petición para forzar una votación en la Cámara de Representantes sobre una medida que exige que la administración Trump publique todo su material de investigación relacionado con Epstein. La Casa Blanca se ha opuesto firmemente a la medida.