Sacudón en la realeza: los interrogantes que abre el anuncio de Harry y Meghan

LONDRES.- El príncipe Harry y su esposa, la exactriz estadounidense Meghan Markle, anunciaron ayer que renunciarían a sus cargos en la realeza británica, una noticia que conmovió a la monarquía y, a la vez, abrió varios interrogantes.

¿Debieron consultar a la reina?

Las decisiones de esta envergadura por lo general requieren el visto bueno de Isabel II, pero todo parecería indicar que la pareja no consultó a la jefa de la familia real. De acuerdo a la información que trascendió ayer, la sorpresa no habría sido bien recibida. La familia real británica se sintió "dolida" y "decepcionada" por el impactante anuncio, dijo hoy una fuente real.

¿Por qué actuaron por su cuenta?

La prensa británica habla desde hace un año de una "grieta" entre el duque y la duquesa de Sussex y el resto de la familia real. Consultado sobre un supuesto distanciamiento con su hermano mayor, el príncipe Guillermo, Harry dijo que ambos se encuentran en "caminos diferentes". Los tabloides también sugirieron en muchas oportunidades que existían tensiones entre Markle y su concuñada Kate Middleton, y no perdieron la oportunidad de resaltar que la pareja haya anunciado su distanciamiento el día en que cumplía años la esposa de Guillermo.

¿Conservarán sus títulos nobiliarios?

En la publicación de Instagram que dio la noticia, Harry y Meghan dieron a entender que mantendrían sus títulos actuales en su búsqueda de autonomía financiera. No sería la primera vez que esto sucediera. La princesas Beatriz y Eugenia, también nietas de la actual monarca, crecieron libres de todo compromiso real y tuvieron distintos empleos en el sector privado. Sin embargo, la decisión de la joven pareja seguramente desate una polémica, por tratarse de miembros de mayor exposición mediática.

¿Qué sucederá con sus roles mediáticos?

La pareja anunció que cambiará radicalmente el acceso de los medios a sus compromisos oficiales y que ya no participarán en el sistema tradicional de "rotación real", un acuerdo que brinda acceso a los corresponsales de asuntos de realeza. Su intención es hablar directamente al público a través de las redes sociales y, aseguran, negarán el acceso automático a algunos corresponsales de la realeza.

¿Regresará Meghan a las pantallas?

El distanciamiento con la familia real plantea la posibilidad de que Markle retome su carrera de actriz. Aunque por el momento es difícil de determinar, la duquesa declaró en varias oportunidades que había abandonado la actuación y que sus prioridades actuales eran la promoción de los derechos de la mujer y el trabajo caritativo.

¿Tendrá Harry un empleo común y corriente?

Por otro lado, una de las incógnitas principales es si el príncipe Harry conseguirá un empleo para sostener a su familia. No parece tener otra alternativa, si ése es su objetivo, pero no queda claro aún en qué podría consistir dicho empleo, dado que no cuenta con experiencia profesional, otra que el trabajo caritativo.

¿Cómo se financiarán hasta entonces?

Los duques renunciaron ayer a un subsidio estala que cubría sus gastos oficiales, pero dijeron que continuarán recibiendo dinero del padre de Harry, el príncipe Carlos, que hasta ahora financiaba el 95% de los gastos de la pareja a través de sus rentas personales. Teniendo en cuenta el impacto que tuvo el sorpresivo anuncio y su posible daño a la Corona, habrá que ver cuán dispuesto está el príncipe de Gales a mantener los gastos actuales de la familia de su hijo menor. Harry también heredó una suma millonaria de su madre, la difunta princesa Diana, que provenía de una importante familia de la aristocracia inglesa, pero probablemente no sea suficiente para mantener el estilo de vida de la pareja.

¿Quién pagará por su seguridad?

Según la agencia Reuters, la pareja dejó en claro que espera que el Gobierno continúe financiando sus costos de seguridad, de acuerdo a las normas de del Ministerio del Interior, responsable por la seguridad de la familia real. Estos montos nuncan se hacen públicos, pero se estima que alcanzan cientos de miles de libras al año.

¿Dónde vivirán?

Aunque planean mudarse a Canadá al menos por un tiempo, Harry y Meghan dijeron en su sitio web oficial que Frogmore Cottage, una casa de campo situada en el pueblo de Windsor, al sur de Inglaterra, seguirá siendo su residencia oficial, para que "la familia siempre tenga un hogar en el Reino Unido". Pero eso no será posible a menos que la reina lo permita. La propiedad fue renovada recientemente por un monto de 2,4 millones de libras (3,13 millones de dólares) que fue pagado por los contribuyentes.

Hasta el momento, la familia solo emitió un breve comunicado, diciendo que "comprendía la decisión", pero que se trata de "un tema complicado que llevará tiempo resolver".