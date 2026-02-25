Una elección clave pone a prueba el liderazgo de Keir Starmer tras el escándalo Epstein

LONDRES.– El primer ministro británico Keir Starmer logró escapar por poco este mes, cuando los temblores provocados por los archivos de Jeffrey Epstein sacudieron su liderazgo y amenazaron con derribarlo.

Esta semana afronta un nuevo peligro causado por una elección especial que se realizará el jueves en el noroeste de Inglaterra, donde su Partido Laborista, de centroizquierda, podría sufrir una derrota a manos del partido radical antiinmigración Reform UK o del autodenominado “ecopopulista” Partido Verde. Perder frente a cualquiera de los dos dejaría claro a los miembros laboristas lo impopular que es el primer ministro entre los votantes de izquierda y de derecha.

El primer ministro británico, Keir Starmer, sale del 10 de Downing Street en Londres Alberto Pezzali - AP

La elección se celebra en Gorton y Denton, un escaño en Greater Manchester que ha sido territorio laborista durante un siglo. Sin embargo, la suerte del laborismo ha caído tanto que, según el profesor de ciencias políticas de la Universidad de Manchester Rob Ford, una victoria del partido de Starmer cuando se anuncien los resultados, a primera hora del viernes, se consideraría un desenlace sorprendente y sumamente inusual.

Una contienda a tres bandas

Los sondeos locales y los mercados de apuestas apuntan a una reñida contienda a tres bandas entre la concejala laborista Angeliki Stogia, el aspirante de Reform UK Matthew Goodwin, un académico convertido en comentarista, y Hannah Spencer, del Partido Verde, que es fontanera.

El primer ministro británico Keir Starmer en un centro comunitario en Welwyn Garden City, Inglaterra Suzanne Plunkett - Reuters Pool Photo

Reform UK, un partido antiinmigración liderado por el veterano político de extrema derecha Nigel Farage, tiene apenas ocho de los 650 escaños de la Cámara de los Comunes –los laboristas tienen 404–, pero lleva meses encabezando las encuestas nacionales de intención de voto, por delante del laborismo y del principal partido de oposición, el Conservador.

El Partido Verde tiene solo cuatro escaños, pero bajo el enérgico liderazgo de Zack Polanski se ha expandido más allá de las preocupaciones medioambientales para centrarse en asuntos que incluyen el apoyo a la causa palestina y la legalización de las drogas.

El premier británico Keir Starmer en una bilateral con el canciller alemán Friedrich Merz Stefan Rousseau� - POOL PA�

El resultado de la elección es difícil de prever, en una zona diversa que cuenta con barrios tradicionales de clase trabajadora –antes firmemente laboristas, pero que ahora se inclinan hacia Reform–, así como con un gran número de estudiantes universitarios y residentes musulmanes. Muchos de ellos se sienten desilusionados por el giro centrista del laborismo bajo Starmer y por la supuesta lentitud del gobierno a la hora de criticar la conducta de Israel en la guerra contra Hamás en Gaza.

Eso la convierte en un terreno fértil para el Partido Verde. Spencer afirmó que una victoria de los Verdes “enviaría ondas de choque a través del orden político establecido”.

Starmer arremetió el miércoles contra las políticas de drogas de los Verdes e instó a los votantes a respaldar al laborismo para contrarrestar el “odio y la división” de Reform.

El primer ministro británico, Keir Starmer (izq.), y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen STEFAN ROUSSEAU� - POOL�

En parte, la contienda refleja el desafío de advenedizos populistas al que se enfrentan los partidos tradicionales en todo el mundo.

Pero algunos de los problemas de Starmer son obra suya.

El líder británico ha enfrentado una cadena de reveses desde que condujo al Partido Laborista a una victoria aplastante en julio de 2024. No ha podido lograr el crecimiento económico prometido, reparar unos servicios públicos deteriorados y aliviar el costo de la vida. Prometió un regreso a un gobierno honesto tras 14 años de gobiernos conservadores que terminaron en escándalos y caos, pero se ha visto acosado por errores y cambios de rumbo en recortes de bienestar social y otras políticas impopulares.

El primer ministro británico, Keir Starmer, flanqueado por la recién nombrada secretaria del Gabinete, Antonia Romeo (izq.) KIN CHEUNG� - POOL�

Su deslucido desempeño provocó descontento entre los legisladores laboristas, que se convirtió en crisis tras las revelaciones sobre el exembajador del Reino Unido en Washington, Peter Mandelson, en un lote de archivos de Jeffrey Epstein publicado por las autoridades estadounidenses el mes pasado.

La policía investiga correos electrónicos que sugieren que Mandelson transmitió información gubernamental sensible a Epstein hace una década y media. Mandelson fue arrestado e interrogado por detectives esta semana antes de quedar en libertad bajo fianza. No enfrenta ninguna acusación de conducta sexual indebida.

Starmer bajo presión

Starmer despidió a Mandelson en septiembre de 2025 después de que surgieran pruebas de que el embajador había mantenido una amistad con Epstein tras la condena del financiero en 2008 por delitos sexuales relacionados con una menor.

Peter Mandelson (izq.) y Keir Starmer CARL COURT� - POOL�

Las revelaciones recientes reavivaron la ira de los legisladores laboristas por el mal criterio de Starmer al nombrar a Mandelson para el cargo en Washington, y empujaron a algunos a pedir su dimisión. Cuando el líder del Partido Laborista en Escocia se sumó a esos llamados a principios de este mes, el jefe de gabinete de Starmer y el director de comunicaciones renunciaron, y su primer ministerio se tambaleó al borde del abismo.

Starmer prometió seguir luchando y obtuvo un respiro cuando posibles rivales por el liderazgo lo respaldaran públicamente. Pero su posición sigue siendo precaria.

Si el Partido Laborista pierde el jueves, Starmer enfrentará preguntas sobre por qué el partido impidió la postulación de Andy Burnham, el popular alcalde laborista de Greater Manchester. Burnham es visto ampliamente como un posible rival de Starmer por el liderazgo.

Una derrota también impulsaría a quienes sostienen que los esfuerzos del gobierno por ganarse a votantes “curiosos por Reform” con políticas destinadas a frenar la inmigración han alejado a muchos votantes liberales del Partido Laborista.

El primer ministro británico, Keir Starmer, pronuncia un discurso en el complejo deportivo Horntye Park, en St Leonards-on-Sea, East Sussex, Inglaterra Peter Nicholls� - Pool Getty Images Europe�

La próxima elección nacional no tiene que celebrarse sino hasta 2029, lo que significa que la principal amenaza para Starmer proviene del interior de su propio partido.

Ford señaló que una apretada victoria laborista en Gorton y Denton “le dará un respiro”, pero Starmer aún afronta un peligro tras las elecciones del 7 de mayo para los parlamentos de Escocia y Gales y para los concejos locales en Inglaterra, cuando se espera que los laboristas obtengan resultados negativos.

“Queda por ver si el resultado de la (elección especial) los hace entrar en pánico y los empuja a plantear un desafío ahora, o si esperan su momento y lanzan un desafío en mayo –lo cual probablemente será aún más espantoso–”, manifestó Ford.

Agencia AP