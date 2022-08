Se ganaba la vida como pastelera, se burlaron de ella por una fallida torta de Mickey Mouse y murió

Justo cuando su proyecto de emprendimiento se fortalecía, Marjorie Cantillo Romero perdió la vida en Barranquilla. Una torta fallida de Mickey Mouse la hizo objeto de burlas, pero no le quitó las ganas de llevar los productos de su repostería a la mesa de todos.

“Para esas personas que trataron de hacerme daño, les digo que de los errores se aprende y no hay que hacerle el mal a tu prójimo. Hoy pude ser yo, mañana puedes ser tú. Dios me los bendiga, yo soy una guerrera de Dios”, fue uno de los últimos mensajes de la madre cabeza de hogar. Precisamente por ser una “guerrera”, tal cual como se definía, no bajó los brazos y se capacitó en talleres de cocina.

Tras el suceso viral por las fuertes críticas a su torta, a Cantillo Romero se le vinieron abajo las ventas. Pero no se rindió, se preparaba y sacaba a flote el proyecto nuevamente. En ese sentido, sus clientes ahora se preguntan: ¿Quién continuará el legado de la emprendedora? Marjorie vivía en el barrio Las Dunas, de la localidad suroriente, de Barranquilla. Allí montó su negocio de repostería. Reconoció que no sabía de esta labor, pero sus allegados le enseñaron.

Familiares de la mujer aseguraron que su salud empezó a desmejorar hace un año, Instagram: @marce_cupcakes

La torta de Mickey Mouse que se hizo viral

Cuando trataba de sostener a sus hijas con este emprendimiento, un cliente publicó en redes sociales, a principios de este año, un video en el que se quejaba del producto que fue le había encargado a la mujer. Era la torta alusiva a Mickey Mouse para una fiesta infantil.

Al ver los resultados, el hombre denunció el hecho, y logró hacerse viral. ”Hemos mandado a hacer este pudín muy bonito y miren la vulgaridad que nos acaban de entregar. Denuncia ciudadana. Miren esta vulgaridad, qué pudín tan horrible”, expresó el cliente.

Al ver el alcance de la publicación, semanas después, la ciudadana salió a defenderse con su versión de los hechos. ”Yo no hago pedidos así, los tomo con días de anticipación. Entonces hice el pudín y me tocó salir en ese momentito, pero ya había dejado todo. Mi hija, que no es repostera, en su inocencia me ayudó al ver que me estaba demorando y cuando llegué ya había forrado el pudín”, relató Cantillo.

Un tiktoker encargó una torta de Mickey Mouse y le llegó algo que lo dejó atónito

La emprendedora empezó a capacitarse

Tras el hecho, aseguró que le devolvió el dinero al cliente e instantes después se percató de que el ciudadano había hecho la queja pública. “Eso fue lo que me ofendió, fue denigrante y todo el mundo comentando sin saber lo que realmente sucedió”.

La emprendedora aseguró que esta situación le afectó el trabajo, las ventas disminuyeron drásticamente y hasta denunció amenazas. Tras conocer el difícil momento de Marjorie Cantillo, un grupo de personas le tendieron la mano. Uno de ellos fue el actor Rafael Caparroso, quien le abrió las puertas del taller de cocina familiar para que se capacitara.

A medida que iba fortaleciendo habilidades, mejoró su técnica, corrigió la torta de Mickey Mouse, con resultados increíbles, y a la vez recibía constantes pedidos de clientes para fiestas y demás eventos, lo que ayudó al resurgir de su repostería. La notable mejoría era tal que las redes sociales, por aquellos canales donde recibió lluvia de críticas, las volcó a su favor y las convirtió en un canal de atención y ventas.

La emprendedora tuvo una segunda oportunidad y mostró el resultado de la nueva torta que realizó Captura de Instagram

La partida de Marjorie Cantillo Romero

Marjorie Cantillo pasaba una dulce fase en su proyecto, pero en la tarde de este domingo falleció producto de un paro cardíaco cuando iba a ser operada por complicaciones de salud que la tenían internada desde hace 20 días en una clínica de la ciudad.

“¿Será que una de sus hijas, la joven que la intentó ayudar con la torta de Mickey Mouse aquella vez, tomará las riendas de la repostería?”, se preguntan los clientes, quienes tienen el deseo de seguir encargando tortas alusivas a diversos personajes animados, para rendirle homenaje a Cantillo y mantener su legado.

Rafael Caparroso, quien lamentó el fallecimiento de Cantillo, dio un mensaje sobre el futuro de la repostería. ”Sinceramente no me voy a referir con respecto a la muerte de Marjorie, por respeto a su familia y por respeto a ella. Las hijas sabrán qué decisión van a tomar con lo que sucedió y ya les dije que lo que necesitaran conmigo contarán ciento por ciento”, dijo.

El actor Rafael Caparroso envió mensaje de solidaridad tras su partida Instagram: @marce_cupcakes

Por lo pronto, las hijas de Cantillo Romero viven el dolor de haber perdido a ese ser querido que emprendió para darles lo mejor. ”Tu muerte ha dejado un gran vacío en nuestras vidas que nunca se podrá llenar. Nunca olvidaremos todos los maravillosos momentos que compartimos contigo. Fuiste una persona tan maravillosa, amable y cariñosa, y te extrañaré mucho. Sé que ahora estás en un lugar mejor y espero unirme a ti algún día”, expresó una de las hijas.