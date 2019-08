Los migrantes se sientan a bordo del barco humanitario español Open Arms cuando llega cerca de la costa de Lampedusa en el mar Mediterráneo, el jueves 15 de agosto de 2019 Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de agosto de 2019 • 12:20

ROMA.- Seis países de la Unión Europea se mostraron dispuestos hoy a acoger a una parte de los 147 migrantes del barco humanitario de la ONG española Open Arms, que se halla actualmente frente a la isla italiana de Lampedusa.

" Francia, Alemania, Rumanía, Portugal, España y Luxemburgo acaban de indicarme que están dispuestos a recibir migrantes", escribió el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, en una carta abierta dirigida al ministro italiano de Interior, Matteo Salvini.

"Una vez más, mis homólogos europeos nos tienden la mano", agradeció Conte, al tiempo que criticaba duramente por su postura a Salvini contraria a la acogida.

El poder de Matteo Salvini, jefe de La Liga (extrema derecha) y actualmente viceprimer ministro, pasa por momentos de debilidad desde que el jueves de la semana pasada decidiera dinamitar la alianza gubernamental, formada hace solo 14 meses entre su partido y el Movimiento Cinco Estrella (M5S, antisistema). El caso del Open Arms ha puesto en evidencia sus crecientes dificultades.

El titular de Interior, que exige una rotación europea de los puertos de desembarco, firmó a principios de agosto un decreto que prohibía la entrada de barcos humanitarios en aguas territoriales italianas sin autorización.

Ayer, un tribunal administrativo suspendió la aplicación de este primer decreto, contra el cual la propia Open Arms había presentado un recurso.

El barco de rescate de migrantes español Open Arms se ve cerca de la costa italiana en Lampedusa, Italia 15 de agosto de 2019 Fuente: Reuters

Salvini firmó entonces un nuevo decreto para impedir la entrada del barco, pero este debía ser validado por la titular de Defensa, Elisabetta Trenta.

Integrante del M5S al que Salvini ha dado la espalda, Trenta se ha negado a refrendarlo: "He decidido no firmar el nuevo decreto del ministro del Interior destinado a impedir la entrada, el tránsito y la parada en las aguas territoriales del barco de la ONG Open Arms", declaraba en un comunicado la ministra.

"He tomado esta decisión en base a sólidas razones legales, escuchando a mi conciencia. No debemos olvidar nunca que detrás de las polémicas de estos últimos días hay niños y jóvenes que han sufrido violencia y abusos de todo tipo. La política no debe perder nunca de vista la humanidad", explicó en su comunicado.

Trenta ya había enviado dos navíos para que escoltasen al Open Arms y evacuasen a los 32 menores a bordo desde hace dos semanas.

"Humanidad no significa ayudar a los traficantes y a las ONGs", contraatacó Salvini en las redes sociales. "Es gracias a ese supuesto concepto de 'humanidad' que en los años de gobierno (del partido) democrático, Italia se ha convertido en el campo de refugiados de Europa".

Salvini, que cuenta actualmente con un 36-38% en intención de voto, basa su popularidad en su línea dura contra la migración irregular. En esta última semana, parece perfilarse un inesperado frente político en su contra formado por la alianza de su exsocio M5S y el Partido Democrático (de centro-izquierda).

Mientras los migrantes a bordo del Open Arms parecen haber encontrado puerto seguro, el Ocean Viking, navío humanitario de las ONGs Médicos Sin Fronteras y SOS Méditerranée aún busca dónde atracar con sus más de 350 migrantes a bordo. Hoy el barco se dirigía hacia el norte, más allá de Lampedusa y Malta.

Un grupo de migrantes rescatados miran el mar el 14 de agosto de 2019, durante una operación de búsqueda y rescate en el Mediterráneo Mar Fuente: AFP

Agencia AFP