“¿Será que sí viene a Oslo?“: incertidumbre en la capital noruega sobre la llegada de María Corina Machado

OSLO.- “¿Llegó, o todavía no?“, “¿Será que sí viene?”, una legión de admiradores de la líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, esperaba este martes en Oslo su segunda salida de la clandestinidad este año.

El pequeño centro de la capital noruega, con más policías que de costumbre, se llenó el lunes de noche de políticos, músicos y figuras públicas de Venezuela, hoy en el exilio, que viajaron desde España o Estados Unidos a acompañar a Machado a recoger el galardón el miércoles.

Ana Corina Sosa, centro, hija de Maria Machado, frente al Grand Hotel de Oslo Lise Aserud� - NTB�

A la ceremonia en la Municipalidad de Oslo están invitados los presidentes de la Argentina, Javier Milei; Panamá, José Raúl Mulino; Ecuador, Daniel Noboa, y Paraguay, Santiago Peña, anunció la misma Machado en sus redes sociales.

El presidente Milei arribó esta tarde a Oslo acompañado por la Secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El mandatario sorprendió por la vestimenta elegida: un mameluco de la empresa petrolera estatal, YPF.

Milei llega al Grand Hotel de Oslo CORNELIUS POPPE� - NTB�

Por su parte el panameño Mulino declaró en Oslo que viajó por la misma razón que otros presidentes “democráticos de la región”, para “darle una gran felicitación a esa héroe de la democracia, al pueblo venezolano luchador”. Agregó que “la entrega de este premio es “un enorme simbolismo de que los astros se están alineando tras la libertad de Venezuela. Yo espero que toda esta resonancia por el premio repercuta en lo interno y comprendan que aquí no hay vuelta atrás”, afirmó.

El presidente panameño, Jose Raúl Mulino, en Oslo OLE BERG-RUSTEN� - NTB�

Por la tarde llegó también el opositor Edmundo González Urrutia, candidato a las elecciones presidenciales de 2024 que vive exiliado en España.

El excandidato presidencial, Edmundo Gonzalez Urrutia, frente al Grand Hotel de Oslo Lise Aserud� - NTB�

Sin embargo, el paradero de la protagonista es el gran misterio a horas de una conferencia programada por Instituto Nobel y que marcaría su segunda aparición pública después que el 9 de enero asistió a una manifestación en Caracas contra de la investidura del presidente Nicolás Maduro para su tercer mandato.

“Yo sería la última en enterarme” sobre dónde está, dijo a la AFP una de sus tres hermanas en Oslo, que no quiso dar su nombre.

En el Grand Hotel, donde suelen alojarse los premiados Nobel, está gran parte de su familia y se apostaron varios medios con el afán de captar la primera imagen de Machado, de 58 años, que recibirá una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.

El Nobel a la líder de la oposición venezolana se anunció el 10 de octubre “por su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia” en el país.

A la opositora, con ideas afines al presidente estadounidense Donald Trump, se le impidió presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, en las que el mandatario saliente, Nicolás Maduro, fue declarado vencedor a pesar de las protestas de la oposición.

Maduro, en el poder desde 2013, está acusado de fraude electoral en los comicios de su segundo y tercer mandato.

Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina no reconocen su reelección.

Protesta en Caracas

El mismo día de la premiación a Machado el chavismo se manifestará en Caracas, anunció el lunes el ministro de Interior de Venezuela Diosdado Cabello.

La entrega del Nobel coincidirá con el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, donde ya murieron al menos 87 personas en ataques lanzados por Washington.

Un hombre envuelto con la bandera venezolana entra al Grand Hotel de Oslo ODD ANDERSEN� - AFP�

Machado respaldó estas maniobras militares de Estados Unidos y ratificó su reconocimiento a Trump, aún cuando la Casa Blanca tuvo una primera reacción crítica al enterarse del Nobel de la Paz y la tildó de politizada.

En una entrevista con LA NACION desde la clandestinidad, poco después de anunciarse su galardón, habló sobre ese despliegue y dijo que "están activamente desmantelando una estructura criminal que le hace muchísimo daño, que le cobran miles y miles de vidas de los Estados Unidos".

La ganadora del Premio Nobel sostiene que Maduro le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González, y publicó copias de los votos emitidos en las máquinas de votación como prueba del fraude. El chavismo rechazó estas acusaciones.

Además de la expectativa por su aparición prevista para este martes se suma ahora la duda sobre cómo regresará a Venezuela.

El fiscal general de Venezuela advirtió en noviembre que la Nobel de la paz será considerada “prófuga” si abandona el país, aunque en ningún momento el chavismo dio detalles de que exista una orden de captura contra ella.

En 2014, el Tribunal 16 de Control de Caracas dictó una medida cautelar que le prohibía salir del país a Machado, en el marco de una investigación por protestas. Pero no hay conocimiento público de un nuevo decreto más actual que prohíba su salida.

El analista Michael Shifter, profesor adjunto de la Universidad de Georgetown y expresidente del Diálogo Interamericano, considera que “en cualquier escenario, tanto si Machado puede regresar a Venezuela como si no, será muy difícil mantener el impulso del movimiento que ella inspiró sin que se produzcan avances hacia el cambio político”.

El desafío es mayor porque “la mayoría de los venezolanos se enfrentan a condiciones económicas y humanitarias desesperadas y a una mayor represión por parte del régimen de Maduro. Como era de esperar, hay un factor de fatiga en juego”, apuntó Shifter.

Agencias AFP y ANSA