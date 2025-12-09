Robert Kennedy Jr. sorprendió al hacer veinte dominadas en un aeropuerto y se volvió viral

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., sorprendió el lunes al realizar veinte dominadas en el aeropuerto Ronald Reagan de Virginia, en un gesto destinado a promover la actividad física antes de los vuelos.

La demostración fue realizada en compañía del secretario de Transporte, Sean Duffy -que también participó- y en el marco de una campaña oficial que busca incentivar hábitos más saludables en los viajes aéreos.

Duffy exhortó a los aeropuertos y las distintas aerolíneas a ofrecer opciones de comida más nutritivas, incorporar áreas de ejercicio y sumar espacios familiares, como salas de lactancia y zonas de juegos para chicos.

Robert Kennedy sorprendió a turistas al hacer dominadas en pleno aeropuerto y se volvió viral

También pidió a las compañías mejorar la experiencia general del pasajero sin imponer obligaciones. “No se trata de mandatos ni requisitos. Es una conversación sobre cómo hacer que viajar sea un poco mejor”, afirmó.

El funcionario anticipó que no planea intervenir en los precios de la comida en las terminales pero sí insistió en la necesidad de reemplazar snacks salados y productos altos en calorías por alternativas más saludables.

Duffy también aprovechó la conferencia para detallar que está supervisando un plan de modernización del sistema nacional de control aéreo y solicitó al Congreso otros US$19.000 millones para terminar el proyecto.

Por último, admitió no tener novedades sobre una propuesta heredada de la administración Biden para prohibir que las aerolíneas cobren por asignar asientos contiguos a familias con niños pequeños.

No es la primera vez que Kennedy, de 71 años, se hace viral por su increíble estado físico. El titular de la cartera de Salud protagonizó otros videos en los que realiza flexiones y rutinas breves de ejercicio.

En diciembre de 2024, compartió en su cuenta oficial de X imágenes de su entrenamiento en un gimnasio en Los Ángeles, California. En agosto de 2025, protagonizó un reto físico con Pete Hegseth -secretario de Defensa-, que fue llamado "Pete and Bobby Challenge" y consistía en hacer 50 flexiones y 100 dominadas en 10 minutos.

Quién es Robert Kennedy Jr.

El abogado ambientalista, miembro de la reconocida familia Kennedy e hijo del exsenador y fiscal general Robert F. Kennedy nació en 1954. Desarrolló gran parte de su carrera en el ámbito legal y activista, especialmente en causas vinculadas al medioambiente, la salud pública y la regulación de industrias contaminantes.

A partir de los años 2000, Kennedy amplió su visibilidad pública no solo por su labor ambiental sino también por su postura crítica frente a las agencias regulatorias y a determinadas políticas sanitarias.

Con los años, estas posiciones lo llevaron a confrontar con el establishment científico y político, lo que generó un perfil controvertido dentro del Partido Demócrata. Su discurso, enfocado en la desconfianza hacia los laboratorios y la defensa de libertades individuales lo acercó a sectores heterogéneos, desde libertarios hasta independientes.

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr. Mark Schiefelbein� - AP�

A nivel político, Kennedy lanzó su candidatura presidencial en 2024 primero como demócrata y luego como independiente, una movida que buscó capitalizar su apellido histórico y su presencia mediática.

En 2025, ya integrado como funcionario en la administración de Donald Trump, sumó notoriedad por su participación en campañas oficiales relacionadas con la salud y el bienestar, donde adoptó una postura enfocada en hábitos físicos, alimentación y estilo de vida.