Sheinbaum busca transmitir calma de cara al Mundial, pero el miedo se instala en Guadalajara

CIUDAD DE MÉXICO.– México enfrenta un desafío logístico y de seguridad sin precedentes a pocos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026. La reciente muerte de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desató una ola de violencia en gran parte del territorio nacional. Ante este escenario de incertidumbre, la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una postura firme: la seguridad para el torneo es absoluta y no existen riesgos para los visitantes.

Miembros del Ejército mexicano participan en un desfile militar durante la celebración del Día de la Bandera en Ciudad de México, el 24 de febrero de 2026 YURI CORTEZ� - AFP�

En sus recientes declaraciones, la mandataria descartó de forma categórica cualquier tipo de peligro para los aficionados que planean visitar las sedes mexicanas. Sheinbaum aseguró que el gobierno ofrece “todas las garantías” para el desarrollo de los encuentros programados en junio y julio.

Sheinbaum enfatizó que la situación en las zonas afectadas se normaliza de forma paulatina y que los puntos neurálgicos, como los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, operan con total regularidad.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum (izq.), recibe una bandera mexicana de un integrante del Ejército durante la celebración del Día de la Bandera en Ciudad de México YURI CORTEZ� - AFP�

La represalia criminal del pasado domingo respondió al operativo militar donde murió el capo más buscado por Estados Unidos. El CJNG reaccionó con la quema de vehículos, bloqueos de carreteras y ataques a comercios en 20 de los 32 estados del país.

Este despliegue de fuerza resultó en la muerte de al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil. Las imágenes de la violencia recorrieron el mundo a menos de cuatro meses del inicio de la cita máxima del fútbol, lo cual sembró dudas sobre la estabilidad del país.

Aviones de la Fuerza Aérea Mexicana dejan una estela con los colores de la bandera nacional durante la celebración del Día de la Bandera en Ciudad de México YURI CORTEZ� - AFP�

Guadalajara, capital de Jalisco y centro de operaciones de la organización criminal, es el foco de las mayores preocupaciones internacionales. Esta ciudad recibirá cuatro partidos de la fase de grupos, entre los que destaca el choque entre Uruguay y España el 26 de junio.

Además, en marzo, la ciudad será sede, junto a Monterrey, del torneo de repesca intercontinental que definirá las últimas plazas para la Copa del Mundo. En este certamen participarán selecciones como Bolivia, Jamaica, Surinam e Irak.

La mandataria ofreció “plenas garantías” de seguridad para los hinchas que asistirán a los partidos del Mundial en la ciudad de Guadalajara, golpeada por recientes episodios de violencia. YURI CORTEZ� - AFP�

La FIFA observa los acontecimientos con cautela y mantiene una comunicación constante con las autoridades mexicanas. Un portavoz del organismo señaló que siguen de cerca las medidas destinadas a restablecer la normalidad y la seguridad pública.

Aunque algunos informes sugieren que la FIFA evalúa la posibilidad de retirar a Guadalajara la sede del repechaje mundialista de marzo, fuentes oficiales aclaran que la sede del Mundial en sí no está en riesgo.

El discurso de Sheinbaum por el día de la bandera YURI CORTEZ� - AFP�

No obstante, selecciones como la de Corea del Sur ya expresaron su inquietud, dado que eligieron un complejo deportivo en Guadalajara como su campamento base para el torneo.

Para contrarrestar el temor, el gobierno de Jalisco prepara un blindaje tecnológico de punta que incluye drones, sistemas contra aeronaves no tripuladas y videovigilancia con inteligencia artificial. El número de cámaras en la zona metropolitana aumentará de 7000 a 13000 para resguardar la urbe.

Roberto Alarcón, coordinador de seguridad estatal, afirmó que la zona metropolitana está en paz y lista para los eventos deportivos, a pesar de que los disturbios recientes obligaron a suspender tres partidos de la liga local el pasado fin de semana.

Integrantes del Ejército y de la Guardia Nacional participan en un desfile militar durante la celebración del Día de la Bandera en Ciudad de México YURI CORTEZ� - AFP�

Mientras el gobierno proyecta una imagen de control y éxito, sectores de la sociedad civil muestran un profundo descontento. Colectivos de familiares de personas desaparecidas en Jalisco consideran “grotesco” celebrar una fiesta deportiva mientras la crisis de inseguridad persiste.

Para estas familias, el país festeja goles mientras ellas buscan restos humanos en fosas clandestinas. Asimismo, el sector turístico local ya reporta un impacto económico negativo tras la cancelación de numerosos tours debido a la jornada violenta del domingo.

A pesar de las heridas sociales y la tensión latente, Claudia Sheinbaum insiste en que México cumplirá su compromiso internacional sin contratiempos.

Con 13 partidos asignados al país, incluido el juego inaugural en el Estadio Azteca entre México y Sudáfrica, la administración federal apuesta por una normalización total antes de junio. El éxito del torneo dependerá de que las promesas de seguridad de la presidencia se transformen en una realidad tangible para los jugadores, los equipos técnicos y los miles de visitantes que espera el país.

Agencias ANSA, AFP y Reuters