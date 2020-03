Sin saber, una contagiada uruguaya estuvo en un casamiento con 500 personas

Un agente de la policía uruguaya, con máscara y guantes en el Aeropuerto de Carrasco Fuente: AP

MONTEVIDEO.- Una empresaria uruguaya, dedicada a la decoración de interiores y remodelaciones, es una de las primeras afectadas por coronavirus, y si bien ella está en su casa cumpliendo reposo y no reviste gravedad, su caso se convirtió en un fenómeno explosivo por el riesgo de contagio: luego de viajar a Europa concurrió a una boda a la que asistieron 500 personas , de las cuales hay unos 20 casos de síntomas que requieren exámenes.

A las tres de la tarde de hoy, Carmela, de 57 años, se enteró que tenía coronavirus, uno de los cuatro casos que se registraron en el país . De inmediato sintió mucha bronca porque había pedido que le hicieran el análisis y, según contó, como no le dieron importancia se fue a la fiesta multitudinaria. En enero viajó a Milán y tuvo fiebre, unos 41 grados, luego volvió a Montevideo y viajó a Madrid, donde se sintió mal y tuvo tratamiento médico.

"El 22 de febrero viajé a Madrid con destino a Milán pero no pude ingresar y el 6 de marzo volví a Uruguay. Pregunté si había alguna medida en el aeropuerto porque venía de Europa y me dijeron que no. Ese mismo día almorcé con mi madre de 84 años y de noche fui a un casamiento con 500 personas ", contó en un audio por redes sociales.

"Me siento mal", dijo la mujer, angustiada por lo que atraviesa y por el peso de una culpa de posible contagio a amigos. En la fiesta, mientras tosía y manifestaba cierto malestar, algunos amigos le hacían bromas: "No tendrás coronavirus" , según contó ella misma.

El caso repercute en las redes con la convocatoria a todos los que fueron al casamiento de una psicopedagoga de 26 años y un médico de 29 años, para que concurran a su servicio de salud para realizarse estudios y comprobar si tienen o no riesgo de afectarse por el virus.

El problema no impacta solamente entre los que fueron a la fiesta de casamiento de una conocida pareja del residencial barrio de Carrasco, sino que generó preocupación en otras personas. Uno de los asistentes a la boda es responsable de entrenamiento de un equipo deportivo y luego de acusar síntomas de posible afectación, todos los deportistas están realizándose análisis.

En las redes sociales comenzó a reproducirse un mensaje dirigido a los invitados con el siguiente texto: "Carmela Hontou recién llegada de Milán asistió al casamiento y hoy en día es el primer caso de coronavirus del Hospital Británico. Ya hay más de 20 personas que asistieron al casamiento que tienen síntomas (fiebre, tos y dificultad respiratoria). ¡Por favor seamos conscientes! Si fuiste al casamiento notificá a tu trabajo/universidad y solicitá la cuarentena".

"Recuerdo para los jóvenes: ¡Aunque para ustedes esto sea una simple 'gripe' para los adultos mayores a 50 años puede ser muy grave! ¡Piensen en sus padres, tíos, abuelos, etcétera!", agregó el texto.