Sin señales de desescalada, Irán lanza una lluvia de misiles hacia Israel y se burla de las propuestas de Trump

TEL AVIV.- Irán lanzó oleadas de misiles sobre Israel el martes, un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que hubo “conversaciones muy buenas y productivas” para frenar la guerra que Estados Unidos e Israel libran en Medio Oriente.

La guerra continuaba con intensidad al día siguiente de que Trump retrasara su plazo autoimpuesto para que Irán reabriera el estrecho de Ormuz. El control de Teherán sobre esa crucial vía fluvial ha trastocado el transporte marítimo internacional, disparado los precios del combustible y amenazado la economía mundial.

Israel dijo que llevó a cabo una extensa serie de ataques contra “sitios de producción” iraníes, sin proporcionar más información. En Teherán se oyó una enorme explosión en barrios del norte y otra en el centro de la ciudad.

Equipos de emergencia en Tel Aviv tras un ataque con misiles iraníes; seis heridos y varios impactos reportados JACK GUEZ - AFP

Irán también lanzó varias oleadas de misiles contra Israel a primera hora del martes. En Tel Aviv, un misil con una ojiva de 100 kilogramos (220 libras) eludió las defensas israelíes y se estrelló contra una calle en el centro de la ciudad, donde hizo volar las ventanas de un edificio de apartamentos vecino y provocó una humareda. Cuatro personas sufrieron heridas leves, dijo el trabajador del servicio de rescate Yoel Moshe.

Tres altos funcionarios israelíes, bajo condición de anonimato, dijeron que Trump parece decidido a alcanzar un acuerdo, pero consideran muy improbable que Irán acepte las condiciones estadounidenses en una nueva ronda de negociaciones.

Tras el comentario de Trump en Truth Social, Irán aseguró que no hubo negociaciones. Su embajada en Sudáfrica publicó en X una imagen de un volante infantil rosa colocado en el tablero de un auto, en aparente burla a la idea de Trump de compartir el control del estrecho de Ormuz con el líder supremo iraní.

The Strait of Hormuz will be controlled by me and the Ayatollah😎😁 pic.twitter.com/IxIgo1Pn6S — Iran Embassy SA (@IraninSA) March 23, 2026

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que habló con Trump menos de 48 horas antes del inicio de la guerra, debía convocar a su gabinete de seguridad para analizar el intento de acercamiento del presidente estadounidense, según dos funcionarios israelíes.

Un funcionario pakistaní señaló que podrían realizarse contactos directos en Islamabad esta misma semana.

Pakistán se ha ofrecido a albergar conversaciones diplomáticas, según funcionarios paquistaníes y de otros dos países involucrados. Pero Irán se mantuvo desafiante el martes, y el portavoz del máximo mando militar del país dijo que sus fuerzas armadas lucharían “hasta la victoria completa”.

Los funcionarios paquistaníes dijeron que la “diplomacia silenciosa” se había vuelto más complicada desde que se filtraron las noticias de los intentos de Pakistán. Y, de hecho, el mayor general Ali Abdollahi Aliabadi, vocero del máximo mando militar de Irán, emitió una declaración desafiante.

Clérigos chiitas participan en el funeral masivo de un comandante de Hashd al-Shaabi muerto en un ataque atribuido a Estados Unidos en Bagdad AHMAD AL-RUBAYE - AFP

“Las poderosas fuerzas armadas de Irán están orgullosas, victoriosas y firmes en la defensa de la integridad de Irán, y este camino continuará hasta la victoria completa”, dijo Aliabadi, según la televisora estatal iraní.

El general no dijo cómo sería una “victoria completa”, pero parecía probable que el ejército de Irán estuviera tratando de disuadir el ofrecimiento de concesiones en cualquier posible negociación.

En una señal del avance del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), un excomandante de la fuerza fue designado secretario del principal organismo de seguridad de Irán.

Mohammad Baqer Zolqadr reemplazó a Ali Larijani, muerto en un ataque israelí la semana pasada, al frente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, aunque no se espera que asuma su papel como figura clave de poder.

Vehículo militar israelí avanza por el sur de Líbano, cerca de la frontera, en medio de la escalada del conflicto con Hezbollah JALAA MAREY - AFP

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero tras afirmar que no hubo avances suficientes en las negociaciones para frenar su programa nuclear, pese a que el mediador Omán hablaba de progresos significativos.

Desde entonces, Irán ha atacado países que albergan bases estadounidenses, golpeado infraestructura energética del Golfo y prácticamente cerrado el estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca de un quinto del petróleo y gas natural licuado del mundo.

Israel también lleva adelante una operación contra Hezbollah en Líbano, aliado de Irán.

Sin señales de desecalada

Pese a las señales diplomáticas desde Washington, no hay indicios de una desescalada ni en el Golfo ni en Líbano.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que planean ocupar el sur del Líbano hasta el río Litani, cerca de una décima parte del país, y que no puede haber población en zonas donde haya “terror”, en referencia a Hezbollah.

Humo tras un ataque israelí en las afueras de Tiro, en el sur de Líbano, en medio de la escalada con Hezbollah KAWNAT HAJU - AFP

Misiles iraníes activaron las sirenas en Tel Aviv, donde un edificio residencial sufrió graves daños. No estaba claro si fueron provocados por un impacto directo o por restos de interceptaciones.

Los servicios de emergencia israelíes buscaban civiles atrapados en el lugar.

El ejército israelí informó que sus cazas realizaron una gran ola de ataques en Teherán, apuntando a centros de mando, incluidos sitios vinculados al brazo de inteligencia de la IRGC y al Ministerio de Inteligencia. También dijo haber atacado más de 50 objetivos, incluidos depósitos y lanzadores de misiles balísticos.

Sistemas de defensa aérea se activaron en la capital iraní mientras se oían explosiones en varios puntos, según la agencia Nournews.

Al menos ocho personas murieron y 28 resultaron heridas en un ataque contra una zona residencial de Tabriz, en el noroeste de Irán.

Los Emiratos Árabes Unidos informaron haber interceptado cinco misiles balísticos y 17 drones lanzados desde Irán.

Un edificio residencial dañado por un ataque aéreo israelí en Bchamoun, al sureste de Beirut, Líbano Bilal Hussein - AP

El anuncio de Trump también se produce mientras un contingente de miles de marines se dirige hacia la región, lo que alimenta la especulación de que Estados Unidos podría intentar apoderarse de la isla de Kharg, situada frente a la costa de Irán y vital para la red petrolera del país.

Estados Unidos bombardeó la isla en el golfo Pérsico hace más de una semana, golpeando sus defensas, pero afirmó que había dejado intacta la infraestructura petrolera.

Irán niega negociaciones

Trump dijo el lunes que postergaba por cinco días un plan para atacar plantas energéticas iraníes, a la espera de que Teherán reabra el estrecho de Ormuz.

Irán había advertido que respondería a ese tipo de ataques golpeando la infraestructura de aliados de Estados Unidos en Medio Oriente.

El repliegue de Trump impulsó las bolsas y hizo caer el precio del petróleo por debajo de los 100 dólares, aunque la tendencia se revirtió tras la nueva ofensiva iraní.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, considerado interlocutor por fuentes israelíes, afirmó que no hubo conversaciones y calificó esas versiones como “fake news”.

Milicianos de Hashd al-Shaabi llevan el féretro de un comandante muerto en un ataque atribuido a Estados Unidos, en un funeral masivo en Bagdad AHMAD AL-RUBAYE - AFP

La cancillería iraní, sin embargo, mencionó iniciativas para reducir tensiones.

Los rendimientos del Tesoro estadounidense subieron y el dólar se fortaleció, en medio de lo que la Agencia Internacional de Energía calificó como la mayor disrupción de suministros energéticos de la historia.

El crudo Brent volvió a superar los 100 dólares por barril, tras una caída del 10% el lunes, mientras el WTI subió 4,3% hasta los 91,93 dólares.

“La situación de fondo sigue siendo extremadamente frágil”, dijo el analista Tony Sycamore, de IG.

Trump afirmó que su enviado especial, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, mantuvieron conversaciones con un alto funcionario iraní hasta la noche del domingo y continuarían el lunes.

Un funcionario europeo señaló que, aunque no hubo negociaciones directas, Egipto, Pakistán y países del Golfo están transmitiendo mensajes entre ambas partes.

Según el funcionario pakistaní, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, junto con Witkoff y Kushner, se reunirían con autoridades iraníes en Islamabad esta semana, tras una llamada entre Trump y el jefe de las fuerzas armadas de Pakistán, Asim Munir.

Agencias Reuters y AP