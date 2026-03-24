Irán designó a Mohammad Bagher Zolghadr como nuevo jefe de Seguridad tras la muerte de Alí Larijani

DUBAI (AP).- Irán designó a Mohammad Bagher Zolghadr como nuevo jefe de su Consejo de Seguridad tras la muerte de Alí Larijani. El funcionario se desempeñaba hasta ahora como secretario del Consejo de Discernimiento de Conveniencia y es un excomandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Zolghadr reemplazará a una de las figuras más influyentes del régimen, a quien el líder supremo, Ali Khamenei, había encomendado las negociaciones con Estados Unidos antes del ataque del 28 de febrero en Teherán, que derivó en la muerte del ayatollah. Según el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, Larijani falleció durante una serie de bombardeos nocturnos.

De acuerdo con la Resolución 1747 del Consejo de Seguridad de la ONU, Zolghadr figura en la lista de sanciones por su participación en los programas nucleares y de misiles del régimen.

Zolghadr tuvo un rol central como comandante durante la guerra entre Irán e Irak y es señalado como uno de los impulsores de la Guarnición Ramazan, que lideró y cuya estructura operativa fue el antecedente directo de la Fuerza Quds, la unidad encargada de las operaciones en el exterior de la Guardia Revolucionaria Islámica.

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