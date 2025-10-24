Slogan, humor negro y furor en las redes: la inesperada campaña de la marca del montacargas usado en el robo del Louvre

BERLÍN.- Olvídense de Francia: el robo de joyas en el Museo del Louvre fue un caso clásico de eficiencia alemana.

Las fotos -e incluso un video- de un montacargas de fabricación alemana que los ladrones utilizaron en un impresionante asalto a plena luz del día en el Louvre se han vuelto virales. Y su fabricante ahora disfruta el inesperado impulso publicitario.

El momento en que los ladrones escapan del Louvre

Alexander Böcker, director general y propietario de tercera generación de Böcker Maschinenwerke GmbH, dijo a la agencia AP que cuando él y su esposa vieron las imágenes en línea, quedaron “impactados de que nuestro montacargas hubiera sido utilizado de forma indebida para este robo”.

“Una vez que se nos pasó el impacto inicial, el humor negro se impuso”, escribió en un correo electrónico a la agencia el empresario de 42 años.

Estrategia publicitaria

Las autoridades dicen que los ladrones pasaron menos de cuatro minutos dentro del Louvre el domingo por la mañana. Llevaron el montacargas hasta el museo, ascendieron con la plataforma por la fachada, forzaron una ventana, destrozaron vitrinas y se apoderaron de joyas napoleónicas de valor incalculable antes de escapar en moto por el centro de París.

No pasó mucho tiempo para que la empresa alemana con sede en Werne, cerca de Dortmund en el noroeste de Alemania, aprovechara la oportunidad de marketing.

Alexander Böcker, director general y propietario de tercera generación de Böcker Maschinenwerke GmbH. Fuente: X

"Cuando vimos que nadie resultó herido durante el asalto, tomamos eso con un poco de humor" y empezaron “a reflexionar cómo podían utilizar” el hecho, agregó el empresario. Su esposa tuvo la idea del slogan.

Para la mañana del lunes, Böcker ya había publicado en Instagram, Facebook y LinkedIn una imagen del montacargas —que normalmente se utiliza para muebles y construcción— junto con un eslogan en alemán que se traduce como: “cuando algo tiene que hacerse rápido”.

La publicación también destaca la capacidad del “Böcker Agilo” para transportar hasta 400 kilogramos de “sus tesoros” a una velocidad de 42 metros por minuto. Y se mueve “casi en silencio” gracias a su motor eléctrico de 230 voltios, según la publicación.

“Esperábamos atraer un poco de atención y generar buen humor, pero la respuesta fue abrumadora”, escribió Böcker el jueves. “Puedo entender que no todo el mundo comparta este sentido del humor, pero la gran mayoría se rio a carcajadas.”

Esta foto proporcionada el jueves 23 de octubre de 2025 por Interpol y tomada de su sitio web muestra las joyas robadas en el Museo del Louvre en París

Pero el montacargas no está autorizado para transportar personas, aclaró Böcker.

En una entrevista telefónica el miércoles con la agencia AFP, el jefe de esta empresa indicó que "vendió ese montacargas hace unos años a un cliente francés que alquila ese tipo de aparatos en París y su región".

A ese cliente, que desea estar anónimo, dijo Böcker, los ladrones del Louvre le robaron el aparato la semana pasada.

Personal de seguridad patrullan en las afueras del Museo del Louvre, en París, Francia, el 22 de octubre de 2025

“Retiraron el logo del cliente y cambiaron la placa de matrícula”, agregó.

“Por supuesto que este acto es absolutamente condenable”, dijo el patrón de la empresa, quien además reconoció que quiso “beneficiarse de la fama del museo más conocido y visitado del mundo para llamar la atención sobre nuestra empresa”.

Agencias AP y AFP