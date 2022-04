Spinetta, libros y Perón: cómo fue el primer día de Gabriel Boric en su primera visita oficial a la Argentina

Pasado el mediodía de ayer subió al avión de la Fuerza Aérea de Chile el Presidente Gabriel Boric, con el objetivo de trasladarse a Buenos Aires para iniciar la primera visita de Estado de su gobierno, en la cual sostendrá una serie de reuniones con su par local, Alberto Fernández, y las autoridades del Congreso y Poder Judicial argentino.

Tras ser recibido en la aeronave, el mandatario saludó afectuosamente a todos los miembros de la delegación, tanto a los representantes del empresariado como a los parlamentarios que se sumaron a la gira, con especial énfasis al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, y al jefe de la bancada del Partido Demócrata Cristiano (DC), Eric Aedo.

Precisamente con este último, Boric sostuvo un breve pero amistoso diálogo, en un gesto se da en medio de los acercamientos que ha tenido el Ejecutivo con la DC, tras la nominación del ex diputado Victor Torres como superintendente de Salud y la cita que ocurrió el viernes entre la futura mesa directiva del partido y el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson.

“Él fue muy cariñoso, me comentó que le interesaba mucho conversar conmigo y conocer la opinión de la bancada de la DC en lo que viniese. Me dijo que quería reunirse conmigo acá en Buenos Aires y tener unos minutos para conversar, eso me planteó muy afectuosamente”, explicó el legislador a Emol tras el encuentro.

Posteriormente, el jefe de Estado conversó con la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, y luego decidió mantener la tradición de sus antecesores de saludar a los profesionales de los medios de comunicación acreditados para cubrir la gira, ocasión en la que comentó algunos aspectos de la visita a la capital argentina.

El canciller Cafiero recibe al presidente de Chile, Gabriel Boric, en Aeroparque.

Una vez que el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el gobernante fue recibido con honores por el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, en una ceremonia en la que también estuvo presente la embajadora de Chile, Bárbara Figueroa, y su par en Santiago, Rafael Bielsa, quien viajó junto a la delegación chilena.

Visita a librería

Luego, la comitiva se trasladó escoltada hasta el hotel Park Tower en donde Boric y los invitados especiales se alojarán hasta el martes. Fue ahí donde el presidente participó en una reunión de coordinación con las autoridades que lo acompañaron, con miras a las reuniones que sostendrán hoy tanto en la Casa Rosada, como en el Congreso y la Corte Suprema.

Por la tarde, el mandatario visitó la librería Eterna Cadencia ubicada en el barrio de Palermo. En el lugar fue atendido por su dueño y se llevó cinco títulos: Una palabra tuya, de Orlando Figes; Alguien Camina Sobre tu Tumba, de Mariana Enríquez; El Marino que Perdió La Gracia del Mar, de Yukio Mishima; Perón Mediante, de Daniel Santoro; y Querido Mr. Stalin, de Susan Butler.

Asimismo, Boric subió un video en Instagram que fue grabado en el Palacio de La Moneda, en el cual aparece escuchando el disco Artaud, de Luis Alberto Spinetta, que le regaló su par argentino durante el cambio de mando del 11 de marzo pasado, junto con unas notas sobre las letras de la obra que a juicio de Fernández le podían hacer más sentido a él.

Agenda

El jefe de Estado iniciará sus actividades hoy a las 9 de la mañana, con un homenaje a José de San Martín en el contexto de un nuevo aniversario del Abrazo de Maipú. Tras ello, acudirá a la Casa Rosada para reunirse con Fernández, en una cita que está pactada para las 10.10.

A las 10.45, los mandatarios se integrarán a la reunión ampliada de ambas comitivas de ministros y parlamentarios en el Salón Eva Perón y luego firmarán un memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Materia de Derechos de las Personas LGBTIQ+ y otro sobre Cooperación en Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres.

También suscribirán una carta de Intención en Materia de Cultura, un memorándum de Entendimiento para la Cooperación de Asuntos Consulares y Migratorios y otro para el Establecimiento de un Diálogo Oceánico Bilateral. A las 11.15, ambos realizarán una declaración de prensa conjunta en el Museo Bicentenario del Palacio de Gobierno.

En la tarde, el jefe de Estado acudirá al Congreso de la Nación para sostener un encuentro con la presidenta provisional del Senado de la Nación, Claudia Ledesma, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. A las 16.30, hará lo mismo en la Corte Suprema de Justicia con el titular del tribunal, Carlos Rosenkrantz.

A las 18.20, la delegación se trasladará al Centro Cultural Kirchner para asistir al concierto “Encuentro Transandino” en el Salón Ballena Azul, en el cual participarán artistas chilenos como Inti Illimani, Manuel García y Nano Stern, y argentinos como Víctor Heredia, quien fue invitado por Boric al cambio de mando.

Por Felipe Vargar

El Mercurio