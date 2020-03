"Supermartes": lo que hay que saber para entender un día clave en EE.UU.

Los simpatizantes de Bernie Sanders se reúnen en un mitin de campaña en el Centro de Convenciones de Los Ángeles el 1 de marzo de 2020 Fuente: AFP

El proceso para elegir al presidente de Estados Unidos comienza con las primarias de cada partido en cada estado durante los seis primeros meses del año electoral. Es un sistema complejo de nominación que fomenta la competitividad entre aspirantes. Con el resultado de las primarias se elige al candidato nominado a la presidencia del país, que participará en la elección de noviembre frente al nominado del partido contrario.

Mientras que en estas elecciones Donald Trump se perfila como candidato republicano a la reelección sin grandes desafíos, los precandidatos demócratas, implicados en una reñida competencia, se enfrentarán hoy en uno de los días más importantes de la carrera: el supermartes.

¿Qué es el supermartes?

Es el día en el que coinciden más primarias y caucus en el calendario electoral. Este año, el supermartes se celebra el martes 3 de marzo y participan 14 estados (Alabama, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Virginia y Vermont), un territorio de ultramar (Samoa Americana) y los demócratas que viven en el exterior. Es más del 40% de la población estadounidense.

¿Por qué es tan importante?

La gran cantidad de delegados en juego ( 1357, un tercio del total) hace que el supermartes sea el día más crucial en el calendario primario. Si bien ningún candidato puede ganar la nominación ese día, el resultado del supermartes -en el que se sumarán los nuevos delegados a los ya asignados en Iowa, Nueva Hampshire, Nevada y Carolina del Sur- suele ser definitorio.

¿Cuál es el rol de los delegados?

En cada elección primaria o caucus está en juego un cierto número de delegados. Estos son personas que representan a su estado en las convenciones nacionales (la instancia donde se ratifica la elección final de un partido político de sus candidatos a presidente y vicepresidente). El candidato que recibe la mayoría de los delegados del partido gana la candidatura. Los partidos tienen diferente número de delegados debido a que utilizan diferentes reglas para designarlos: en total, los demócratas cuentan con 3979 y los republicanos, con 2472.

¿Cómo se reparten los delegados?

El Partido Demócrata emplea el método proporcional. El Partido Republicano también, pero solo en algunos Estados. En otros (Florida, Ohio, Montana) utilizan el método winner-take-all. Es decir, el candidato con más votos se lleva todos los delegados asignados en ese territorio. Para que un candidato obtenga delegados debe contar con al menos el 15% del apoyo, por lo que es posible que después del supermartes alguno de los seis aspirantes en pugna ponga fin a su campaña.

¿Cuál es la diferencia entre los caucus y las elecciones primarias?

En los caucus el sistema de nominación presidencial se basa en una asamblea partidaria con los ciudadanos registrados y afiliados al partido en la que, a mano alzada o depositando el voto en una urna, eligen a su candidato.

En las primarias, en cambio, la votación generalmente es secreta y con un horario definido.

Las elecciones primarias pueden ser a su vez: abiertas (todo el que esté registrado para votar puede participar, aunque no esté afiliado a ningún partido), cerradas (obligan a que la persona esté inscripta en el partido), semi-abiertas (este sistema permite a los votantes cruzar las líneas del partido, pero deben declarar públicamente su elección de boleta) o semi-cerradas (los partidos eligen si permiten que los votantes no afiliados o los votantes no registrados participen)

¿Quiénes son los precandidatos demócratas y cómo se perfilan?

Tras las elecciones en Carolina del Sur, el senador Bernie Sanders lideraba la lista de precandidatos demócratas con 58 delegados y le seguía el ex vicepresidente Joe Biden con 53 (gracias a su recuperación en el estado del sur). Antes de su sorpresivo retiro, el exalcalde Pete Buttigieg contaba con 26, mientras que la senadora Elizabeth Warren tenía ocho y la senadora Amy Klobuchar, siete. El multimillonario Michael Bloomberg, quien debutará en las urnas hoy, aún no ha sumado ningún delegado.