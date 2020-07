En un colectivo, un hombre le pidió a otro que se coloque correctamente el barbijo, lo que dio pie a una agresiva discusión entre ambos

El pasajero de un colectivo detectó que otro hombre en el mismo transporte viajaba con el tapabocas mal puesto y decidió pedirle que se lo coloque correctamente para prevenir el contagio de coronavirus. Según contó el protagonista de la historia, su compañero de colectivo no tomó nada bien su solicitud y lo atacó mordiéndolo en la zona del pecho.

Robert Murphy, un irlandés de 56 años que actualmente vive en Bélgica, fue el protagonista del hecho que ocurrió en Merksem, en la provincia de Amberes, al norte del país. En la discusión, el hombre recibió dos fuertes mordidas que le causaron un importante hematoma.

El episodio comenzó cuando Murphy, que viajaba sentado en el colectivo, escuchó a un hombre estornudar. Luego, sintió gotas que le cayeron en la nuca. Por esa razón, le pidió al hombre que respete el distanciamiento social. El desconocido, según contó Murphy, se disculpó.

Más tarde, una mujer se subió al colectivo y se sentó justo frente a Murphy. Ambos tenían las máscaras en el mentón, por lo que a ellos también les hizo un pedido: que se cubrieran la nariz y la boca, como corresponde para prevenir los contagios del covid-19.

La respuesta del hombre fue negativa y comenzó a insultar a Murphy. Según contó el hombre de nacionalidad irlandesa, fue en ese momento que comenzó la disputa y, luego de varios insultos, el desconocido decidió morderlo en la zona del pecho dos veces. "Traté de liberarme, pero estoy discapacitado, así que no fue fácil", relató Murphy.

"Nos peleamos hasta que el hombre se me vino encima y me mordió. No podía creerlo. Era como un perro loco. Lo aparté, pero no me dejó solo. Todo el tiempo trató de morderme", añadió.

Según Mirror, la policía belga pudo localizar al hombre de 38 años y su compañera, y ambos quedaron arrestados. Murphy, por su lado, recibió tratamientos profesionales para curar la herida.