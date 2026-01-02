Violencia en Perú: ataque armado en medio de un show musical dejó dos heridos

Un concierto de la banda de cumbia Carlos Miguel y Orquesta en el distrito de Carabayllo, Perú, terminó de manera violenta tras un ataque armado de extorsionadores contra los músicos mientras se presentaban en vivo, informaron fuentes policiales y testigos del hecho.

El episodio se produjo en la noche del 1 de enero, a la altura del kilómetro 17 de la avenida Tupac Amaru, cuando cuatro hombres llegaron a bordo de dos motos y abrieron fuego contra los artistas sin mediar palabra.

La balacera generó momentos de tensión entre los asistentes, que corrieron en distintas direcciones para ponerse a salvo, mientras los delincuentes escaparon por rutas no determinadas, según versiones recogidas por la Policía Nacional del Perú.

Dos integrantes de Carlos Miguel y Orquesta resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, donde permanecen bajo atención médica, indicaron fuentes del nosocomio.

Videos de la balacera que se desató en un concierto en Perú

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que los heridos, identificados como C.Q.A. (58) y G.P.A. (39), reciben atención médica especializada y ambos se encuentran “hemodinámicamente estables y bajo una conducta quirúrgica expectante”.

Familiares del guitarrista Carlos Quispe Álvarez, de 58 años, quien sufrió impactos de bala, confirmaron que su estado es estable y está fuera de peligro. Las heridas no comprometieron órganos vitales. El segundo herido aún no fue identificado públicamente más allá de sus siglas.

Dos músicos resultaron heridos

La PNP investiga el caso y no descarta que el ataque esté vinculado a posibles extorsiones o cobro de cupos, un contexto que varios músicos denuncian desde hace varios años y que, en 2025, fue un tema frecuente entre las denuncias de agrupaciones nacionales.

La banda rompió su silencio a través de sus redes sociales y condenó el ataque con armas de fuego.

“Carlos Miguel y Orquesta lamenta profundamente y denuncia los hechos violentos ocurridos durante el concierto en Carabayllo, donde dos de nuestros integrantes resultaron heridos. Ambos se encuentran en el hospital recibiendo atención médica con pronóstico reservado”, señalaron.

Y agregaron: “No podemos seguir viviendo en un clima de inseguridad y abandono. La indiferencia de las autoridades nos hiere profundamente, ya que todos los que trabajamos de manera honesta hemos sido afectados por esta situación. Hoy, como peruanos, decimos ¡Basta! Y exigimos una solución real y efectiva para garantizar la seguridad de nuestros artistas y de la ciudadanía en general”.