Violencia en Perú: ataque armado en medio de un show musical dejó dos heridos
Dos músicos de la agrupación Carlos Miguel y Orquesta resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia a un hospital local, donde permanecen con pronóstico reservado
Un concierto de la banda de cumbia Carlos Miguel y Orquesta en el distrito de Carabayllo, Perú, terminó de manera violenta tras un ataque armado de extorsionadores contra los músicos mientras se presentaban en vivo, informaron fuentes policiales y testigos del hecho.
El episodio se produjo en la noche del 1 de enero, a la altura del kilómetro 17 de la avenida Tupac Amaru, cuando cuatro hombres llegaron a bordo de dos motos y abrieron fuego contra los artistas sin mediar palabra.
La balacera generó momentos de tensión entre los asistentes, que corrieron en distintas direcciones para ponerse a salvo, mientras los delincuentes escaparon por rutas no determinadas, según versiones recogidas por la Policía Nacional del Perú.
Dos integrantes de Carlos Miguel y Orquesta resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, donde permanecen bajo atención médica, indicaron fuentes del nosocomio.
A través de un comunicado, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que los heridos, identificados como C.Q.A. (58) y G.P.A. (39), reciben atención médica especializada y ambos se encuentran “hemodinámicamente estables y bajo una conducta quirúrgica expectante”.
Familiares del guitarrista Carlos Quispe Álvarez, de 58 años, quien sufrió impactos de bala, confirmaron que su estado es estable y está fuera de peligro. Las heridas no comprometieron órganos vitales. El segundo herido aún no fue identificado públicamente más allá de sus siglas.
La PNP investiga el caso y no descarta que el ataque esté vinculado a posibles extorsiones o cobro de cupos, un contexto que varios músicos denuncian desde hace varios años y que, en 2025, fue un tema frecuente entre las denuncias de agrupaciones nacionales.
La banda rompió su silencio a través de sus redes sociales y condenó el ataque con armas de fuego.
“Carlos Miguel y Orquesta lamenta profundamente y denuncia los hechos violentos ocurridos durante el concierto en Carabayllo, donde dos de nuestros integrantes resultaron heridos. Ambos se encuentran en el hospital recibiendo atención médica con pronóstico reservado”, señalaron.
Y agregaron: “No podemos seguir viviendo en un clima de inseguridad y abandono. La indiferencia de las autoridades nos hiere profundamente, ya que todos los que trabajamos de manera honesta hemos sido afectados por esta situación. Hoy, como peruanos, decimos ¡Basta! Y exigimos una solución real y efectiva para garantizar la seguridad de nuestros artistas y de la ciudadanía en general”.
