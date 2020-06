Philonise Floyd, el hermano de George Floyd, pidió al congreso que termine el sufrimiento de los afroestadounidense y que avance con una reforma policial Crédito: AP

10 de junio de 2020 • 13:15

WASHINGTON.- "Ya basta" , suplicó Philonise Floyd en una audiencia ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. El hermano de George Floyd, cuya muerte en manos de la policía desató una ola de protestas en todo el mundo, pidió al Congreso que ponga fin al sufrimiento de los afroestadounidenses y que avance con una reforma policial .

"Pongan fin al sufrimiento", dijo Philonise , un día después del funeral de su hermano en Houston. Y pidió: "Hagan los cambios necesarios para que las fuerzas del orden sean la solución y no el problema". "Quizás al dirigirme a ustedes hoy puedo lograr que su muerte no sea en vano , que no se convierta en otro rostro en una camiseta y otro nombre en una lista", cotinuó.

Dos días después de que los demócratas anunciaron un proyecto de ley para reformar la "cultura" dentro de la Policía para terminar con los casos de brutalidad y de racismo, este comité de la Cámara Baja -también controlado por la oposición- va a analizar la situación.

La Policía quedó bajo la mira desde la muerte de Floyd el 25 de mayo, cuando quedó inmovilizado por un agente que lo asfixió con la rodilla tras ser acusado de pagar con un billete falso en un tienda. Las imágenes en las que Floyd suplica al agente y clama "No puedo respirar" derivaron en el movimiento de protesta más importante en Estados Unidos desde el asesinato de Martin Luther King Jr. en 1968.

Ante el debate nacional, la policía de Houston va a prohibir la inmovilización con asfixia y el cuerpo de Minneapolis va a ser desmantelado para ser reformado y refundado.

A nivel federal la Ley de Policía y Justicia -que cuenta con el apoyo de más de 200 legisladores demócratas- busca crear un registro de los agentes que cometan abusos, facilitar el que sean juzgados y replantear los procesos de selección y entrenamiento. Pero el futuro del proyecto es incierto, ya que requiere del apoyo de los republicanos que dominan el Senado, además de contar con el apoyo del presidente Donald Trump, que condenó la muerte de Floyd pero dio su apoyo expreso a la Policía.

Ayer se realizó el funeral, que puso fin a seis días de luto en homenaje a Floyd en tres ciudades: Raeford, Carolina del Norte, cerca de donde nació; Houston, donde creció; y Minneapolis, donde murió. Los homenajes atrajeron a familias de otras víctimas de afroestadounidenses cuyos nombres se volvieron conocidos en el debate sobre racismo y justicia , como Eric Garner, Michael Brown, Ahmaud Arbery y Trayvon Martin.

Agencia AFP y AP