Boric oficializa la candidatura de Bachelet para la ONU y suma dos apoyos de peso para competir con Grossi

SANTIAGO DE CHILE.- El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este lunes la oficialización de la candidatura de las dos veces expresidenta de su país, Michelle Bachelet, a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU), una postulación respaldada por México y Brasil que compite directamente con el candidato argentino respaldado por la Casa Rosada, Rafael Grossi.

Acompañado por la propia Bachelet y por los embajadores de México y Brasil, Laura Moreno y Paulo Pacheco, el mandatario chileno señaló desde La Moneda, sede del gobierno chileno, que “en esta nominación, como pueden ver, no estamos solos”.

Hoy el Estado de Chile, junto a Brasil y México, tenemos el honor y el orgullo, de oficializar la inscripción de la candidatura de Michelle Bachelet Jeria a la Secretaría General de Naciones Unidas.



La expresidenta Michelle Bachelet encarna fielmente los valores de la ONU, y… pic.twitter.com/WsbazDnQtx — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 2, 2026

“La candidatura de la expresidenta Bachelet, que ya ha sido inscrita, será presentada conjuntamente con los países hermanos de Brasil y México, los más poblados de América Latina”, dijo Boric, quien el 11 de marzo traspasará el poder el presidente electo, el conservador José Antonio Kast.

Además de agradecer “el apoyo, la convicción, el coraje” de los presidentes de Brasil, Lula da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum, precisó que este respaldo representa “la voluntad común de contribuir a la gobernanza global y al fortalecimiento del multilateralismo“.

“Expresa una esperanza compartida que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo", añadió el presidente izquierdista. Además, enfatizó en su “compromiso irrestricto con un orden internacional basado en la paz, la cooperación entre los pueblos desde la convicción profunda de que un mundo más justo, más humano, más amable y feliz es, no sólo posible, sino que necesario“.

El presidente chileno Gabriel Boric, junto a la expresidenta Michelle Bachelet Matias Basualdo� - AP�

El mandatario destacó la “trayectoria impecable y ampliamente valorada en el mundo” de Bachelet: “dos veces jefa de Estado en Chile, la primera mujer, por cierto, una mujer que abre caminos como ministra de Salud y de Defensa, como primera directora ejecutiva de ONU Mujeres y como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos".

Por su parte, Lula Da Silva expresó su apoyo a la candidatura, destacando “su experiencia, liderazgo y compromiso con el multilateralismo”. A través de una publicación en la red social X dijo: “Tras ocho décadas de historia, es hora de que la organización esté finalmente dirigida por una mujer".

É com muita honra que o Brasil apoia a candidatura de @mbachelet à Secretária-Geral da ONU. Em oito décadas de história, é hora de a organização finalmente ser comandada por uma mulher.



A trajetória de Bachelet é marcada pelo pioneirismo. Foi a primeira mulher a presidir o… https://t.co/upnaB7fUgs — Lula (@LulaOficial) February 2, 2026

En tanto, Bachelet manifestó sentirse “muy honrada” de ser la candidata de tres países y afirmó que “refleja un compromiso compartido y renueva la esperanza de que podamos trabajar juntos por objetivos comunes”.

En ese sentido señaló que “es una señal” de la importancia que tiene ONU para América Latina y que pese a la dificultades y un contexto geopolítico desafiante, sigue apostando por el multilateralismo. “Naciones Unidas debe renovarse para seguir siendo legítima, más moderna, eficiente, transparente y orientada a resultados", afirmó.

🔴 “Me siento muy honrada” dice Michelle Bachelet tras confirmarse su candidatura a la ONU



📡 T13 EN VIVO » https://t.co/tdFda9tz69 pic.twitter.com/LXZlPIMtwC — T13 (@T13) February 2, 2026

Dudas por Kast

La candidatura de Bachelet ha provocado un debate político interno por las críticas de la derecha y aún existen dudas sobre si José Antonio Kast apoyará la nominación.

El mandatario electo se reunió con la expresidenta en diciembre pasado, tras ganar las elecciones de segunda vuelta, donde anunció que dará a conocer su decisión tras asumir el cargo en marzo.

El presidente electo de Chile José Antonio Kast reunido con la expresidenta Michelle Bachelet en Santiago de Chile, el 22 de diciembre de 2025 HANDOUT� - Chile's Preident-elect Jose Anto�

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, le envió un mensaje a Kast al pedir que “todos se pongan la camiseta de Chile” en la carrera por la Secretaría General.

“Queremos insistir que esta candidatura es una oportunidad para Chile, y por tanto, esperamos que todos se pongan la camiseta de Chile para que podamos tener una compatriota encabezando el el Naciones Unidas, que todos sabemos la relevancia que tiene esta institución en el marco del multilateralismo y en el ámbito internacional, es la más relevante”, dijo.

Consultado por los periodistas sobre el anuncio de Boric en un acto por el segundo aniversario del megaincendio en la región de Valparaíso, Kast volvió a manifestar ambigüedad: “Lo único que puedo decir es que Chile está viviendo una emergencia (...) Uno tiene que ver dónde prioriza”.

“Mientras yo no sea Presidente en ejercicio, no me voy a pronunciar sobre ningún otro tema”, remarcó.

Los candidatos a ocupar el cargo

Bachelet, de 73 años y pediatra de profesión, es la única mujer en llegar a la presidencia en Chile (2006-2010 y 2014-2018). Posteriormente, fue nombrada directora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013) y luego, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (2018-2022).

En 80 años, ninguna mujer ha ocupado el máximo cargo en la ONU y apenas se registra un representante de América Latina en ese rol, el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar entre 1982 y 1991. Según una práctica no reglamentada y que no siempre se cumple, la secretaría general se va turnando entre regiones.

Esta vez, por una regla no escrita ni obligatoria, le tocaría el turno a América Latina y hay una creciente presión para que una mujer sea elegida por primera vez..

Sin embargo, el argentino Rafael Grossi, director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), también está cosechando apoyos para la votación que tendrá lugar este año.

Grossi fue respaldado por el gobierno del presidente Javier Milei, y recibió también el apoyo de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y del presidente paraguayo, Santiago Peña.

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, asiste a la reunión de la Junta de Gobernadores en la sede en Viena, Austria, el 30 de enero de 2026 JOE KLAMAR - AFP

Mientras en el mundo crecen las tensiones geopolíticas y se discute sobre la gobernanza global, durante su presentación en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe la semana pasada, Grossi pronunció una defensa sobre los organismos multilaterales y su rol para “generar oportunidades”.

El candidato anticipó que, de ser electo, pretende realizar cambios profundos en el organismo multilateral más importante del mundo que atraviesa un período de crisis y falta de legitimidad.

La costarricense Rebeca Grynspan es una de las candidatas a ocupar el cargo de Guterres en la Secretaria General de ONU Oliver de Ros - AP

Bachelet es una de las candidatas para reemplazar al portugués Antonio Guterres, quien concluye su segundo periodo el 31 de diciembre de 2026.

Compiten también por el cargo la costarricense Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo; Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente de México; y Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

Agencias ANSA, AFP y Emol (GDA)