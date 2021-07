The Washington Post obligará a sus empleados a vacunarse para ir a la oficina: ¿pueden las empresas hacer eso?

WASHINGTON.- El diario The Washington Post prohibirá que los empleados que no cuenten con la vacunación completa contra el Covid-19 ingresen a sus oficinas. Lo confirmó este martes el editor del diario, Fred Ryan, en un intento por incentivar a las personas a participar de la campaña vacunatoria, tras el regreso a la semipresencialidad que encabezará la empresa a partir de septiembre próximo.

La iniciativa es una réplica de medidas que se tomaron en otras compañías del mundo, así como, también, en el sector público. Por ejemplo, en Rusia, semanas atrás, el ministro de Trabajo, Anton Kotiakov, anunció que los empleados estatales que se nieguen a vacunarse contra el Covid-19 en las regiones en las que es obligatorio podrán ser suspendidos y no cobrar el sueldo. Los gobiernos locales del país que conduce Vladimir Putin prueban, desde hace tiempo, incentivos económicos, sorteos e imposiciones para apalancar la campaña de vacunación, ante la desconfianza de la población a la medicina nacional.

Ahora bien, en el caso de Estados Unidos, ¿pueden los empleadores exigir la vacuna contra el coronavirus? La respuesta es sí. Las compañías privadas y las agencias gubernamentales pueden exigir a sus empleados que se vacunen como condición laboral, pero cada persona conserva el derecho a negarse.

“Quienes tengan una discapacidad o creencias religiosas verdaderas podrían acceder a un arreglo razonable de acuerdo con las leyes de los derechos civiles, a condición de que ese arreglo no suponga una dificultad indebida para el empleador’', dijo a la agencia AP Sharon Perley Masling, abogada laboralista que integra una unidad especial para el Covid-19 en el estudio internacional Morgan Lewis.

Esta misma excepción hizo Ryan, de The Washington Post, quien invitó a contactarse con el departamento de Recursos Humanos a quienes, por motivos personales fundados, hayan decidido no vacunarse. Los empleados que no cumplan esos criterios “podrían necesitar una licencia o buscar otras oportunidades”, aclaró la abogada de Morgan Lewis.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos abordó esta semana los derechos de los empleadores y de los empleados en una opinión jurídica. Examinó un argumento planteado por los escépticos de las vacunas de que la ley de Alimentos, Medicamentos y Productos Cosméticos prohíbe a los empleados exigir de manera forzosa una vacunación con dosis aprobada solo para uso de emergencia, que es el caso con las vacunas contra el coronavirus.

Los abogados del Estado determinaron que la ley en cuestión prevé que se informe a los individuos de su “opción a aceptar o rechazar la aplicación” de una vacuna o medicamento para uso de emergencia. Pero, según indicaron, esa disposición no prohíbe a los empleadores a exigir la vacunación obligatoria como “condición de empleo’'.

El mismo razonamiento se aplica a universidades, distritos escolares y otras entidades que podrían exigir la inoculación contra el Covid-19, afirmaron los abogados, quienes también remarcaron que las vacunas disponibles en Estados Unidos son seguras y efectivas.

Con anterioridad, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos (EEOC) había señalado que las leyes federales que prohíben la discriminación en el lugar de trabajo “no impiden al empleador exigir a todos los empleados que ingresan físicamente en el lugar de trabajo estar vacunados contra el Covid-19’.

La EEOC mencionó algunos casos en los que los empleadores deben conceder exenciones; de nuevo, referidos a personas que tuvieran alguna razón médica o religiosa que los lleve a no pretender vacunarse. Esto podría implicar someterlos a testeos semanales y al uso mascarillas mientras estén en la oficina; también, a cumplir con medidas de distanciamiento social.

Agencia AP

LA NACION