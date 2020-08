La playa de Staithes donde se produjo el accidente y rescate Crédito: Instagram

25 de agosto de 2020 • 07:41

Un niño de 11 once años se convirtió en el héroe del verano de la localidad de Staithes, en North Yorkshire, Inglaterra. La buena acción que lo transformó en un ejemplo famoso fue el rescate de un pequeño al que vio flotando soloa treinta metros de la costa del lugar.

Eli Harrison saltó al mar desde un muelle para salvarlo antes de que los padres del pequeño pudieran darse cuenta de lo que estaba sucediendo. La madre del niño rescatado le dijo al Yorkshire Post que habían bajado a la playa y que, de pronto, mientras caminaban, su marido vio a su hijo en el agua: "Pero antes de que terminara de sacarse el bolso, Eli saltó primero".

Eli Harrison es el niño de once años que se convirtió en el héroe de su localidad después de rescatar a un pequeño en el agua Crédito: LadBible

El niño de 11 nadó a través de una serie de botes de pesca hasta llegar al encuentro del pequeño que solo tragó un poco de agua y pudo recuperarse por completo. "Fue un segundo, nos detuvimos para apoyar las cosas, pero es todo el tiempo que se necesita para una tragedia", continuó la madre del pequeño que, a modo de agradecimiento, le dio diez libras a Eli.

Kayleigh, la madre de Eli, contó que su hijo es un gran nadador, que no le tiene miedo al agua y que ya ganó varios certificados y premios. Él sus hermanos, Billy de 12 y Gypsie-Rose de 9, están acostumbrados a vivir junto al mar. "Otros niños solo saben nada en piletas, pero Eli puede enfrentar corrientes y mareas. Dice que no cree que haya hecho nada fuera de lo común, no se da cuenta de lo bueno que es, es un héroe", dijo la orgullosa madre.

El niño salvavidas con sus padres que saltó de un muelle, nadó entre botes de pesca y llegó al encuentro del pequeño en peligro Crédito: LadBible