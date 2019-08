El presidente de EE.UU. habló en televisión tras los tiroteos que dejaron 29 muertos Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de agosto de 2019 • 12:11

WASHINGTON.- Tras trece horas trágicas en Estados Unidos, durante las que se registraron dos tiroteos que dejaron al menos 29 muertos, el presidente Donald Trump brindó un discurso televisado en el que calificó a estos hechos como "ataques nefastos" y "crímenes contra toda la humanidad".

Luego de las críticas recibidas por parte de la oposición, y pese a su intención de ligar lo sucedido no a la venta de armas sino a la inmigración y a posibles problemas mentales de los atacantes, el republicano condenó "el odio racista" y aseveró que todos los estadounidenses "deben condenar el racismo, los prejuicios y el supremacismo blanco".

Son la enfermedad mental y el odio los que aprietan el gatillo

"Son la enfermedad mental y el odio los que aprietan el gatillo", declaró Trump. Horas antes en Twitter pidió "fuertes revisiones de antecedentes" para quienes quieren comprar armas pero no aclaró qué tipo de ley respaldaría. "El odio no tiene lugar en Estados Unidos. El odio deforma la mente, hace estragos en el corazón y devora el alma", declaró y añadió que internet radicalizó "mentes perturbadas" y que los asesinos en masa deberían enfrentar ejecuciones "rápidas".

"Nunca los olvidaremos, ni a los muchos que vinieron antes", expresó asimismo el presidente, que en las últimas semanas fue acusado de racista tras protagonizar diversos ataques contra cuatro congresistas de orígenes diversos, a las que incluso sugirió que volvieran a sus países si tanto critican a Estados Unidos.

Un policía en el tiroteo de El Paso, Texas Fuente: AFP

El fin de semana, el mandatario trató de asegurar a los estadounidenses que estaba lidiando con el problema y defendió su administración ante las críticas sobre el tema de las armas. "Hemos hecho mucho más que la mayoría de las administraciones", dijo sin dar más detalles. "Realmente hemos hecho mucho. Pero quizás haya que hacer más".

Además insinuó que propondría una ley de control de armas vinculada con las medidas que él desea para controlar la inmigración, pero no dio detalles.

En febrero, la Cámara de Representantes, controlada por demócratas, aprobó una legislación bipartidista para exigir verificaciones de antecedentes a nivel federal para todas las ventas y transferencias de armas y otra iniciativa que requería un período de revisión de hasta 10 días para las verificaciones de antecedentes en la compra de armas de fuego. La Casa Blanca amenazó con vetar ambas iniciativas.

Hemos hecho mucho más que la mayoría de las administraciones [sobre el control de armas]. Realmente hemos hecho mucho. Pero quizás haya que hacer más

Trump afirmó que se enfrentaría a los defensores del uso de armas pero luego se retractó, expresando su apoyo a cambios modestos en el sistema federal de verificación de antecedentes y también para armar a los maestros en las aulas.

En marzo, una encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encontró que 67% de los estadounidenses está a favor de leyes más estrictas sobre armas, 22% dice que deben dejarse como están y el 10% piensa que deben suavizarse.

El presidente de EE.UU. habló en televisión tras los tiroteos que dejaron 29 muertos Fuente: Reuters

Agencias AP, Reuters y AFP