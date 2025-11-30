Tiroteo en Estados Unidos: murieron cuatro personas y 10 resultaron heridas por un tiroteo en un evento familiar

Al menos cuatro personas murieron y 10 resultaron heridas como consecuencia de un tiroteo en un salón de fiestas ubicado en la localidad de Stockton, en el estado de California, Estados Unidos. El ataque sucedió durante la celebración de cumpleaños de un niño y entre las víctimas hay adultos y menores. Las autoridades buscan al sospechoso, que se dio a la fuga.

La portavoz de la policía del Condado de San Joaquín, Heather Brent, informó el ataque sucedió poco antes de las 18 en la avenida Lucile a la altura del 1900 y evaluó que los primeros indicios de la investigación sugieren que el ataque pudo haber sido “dirigido”. Sin embargo, no se logró identificar a ningún sospechoso ni se efectuó ningún arresto.

Los momentos posteriores al tiroteo en California

La vocera explicó que el tiroteo ocurrió dentro del salón, que comparte estacionamiento con otros comercios, y precisó que los detectives trabajan para establecer el motivo del ataque.

“Nuestra prioridad número uno en este momento es identificar al sospechoso de este incidente”, dijo Brent al medio estadounidense ABC News. Ese mismo medio indicó que entre las agencias policiales que se encuentran ayudando para esclarecer la situación se encuentran el FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

“Estoy en contacto con el personal y los funcionarios de seguridad pública para entender exactamente qué sucedió y presionaré para obtener respuestas”, sostuvo también la portavoz, según informó The Guardian.

>>@CAGovernor Gavin Newsom has been briefed on the horrific shooting in Stockton.



The Governor’s Office of Emergency Services (@Cal_OES) is monitoring this evolving situation and coordinating with local law enforcement. — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) November 30, 2025

La vocera agregó: “Es inconcebible que haya niños pequeños que resulten perjudicados, que haya alguien que haya resultado perjudicado en esto, y nuestros corazones están con esas víctimas, con sus familias y con nuestra comunidad”.

En tanto, el gobernador de California, Gavin Newsom, fue informado sobre la situación, según hizo público la propia oficina del mandatario distrital. “La Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador está monitoreando esta situación en evolución y coordinando con las autoridades locales”, se puede leer en el mensaje publicado en su cuenta de X.

Por su parte, el vicealcalde de Stockton, Jason Lee también compartió una reflexión sobre la sucedido en sus redes sociales. “Estoy devastado y enojado al enterarme del tiroteo masivo en la fiesta de cumpleaños de un niño. Una heladería nunca debería ser un lugar donde las familias teman por sus vidas", escribió.

Además, detalló que se encuentra en contacto con efectivos y funcionarios de las fuerzas de seguridad para “entender exactamente qué ocurrió” e indicó que presionará para obtener respuestas. “Nuestra comunidad merece conocer la verdad, y las familias afectadas merecen justicia y todos los recursos disponibles para apoyarlas”, aseguró.

Stockton es una ciudad de aproximadamente 320.000 habitantes en el centro de California que está ubicada a aproximadamente 70 kilómetros al sur de la ciudad de Sacramento.

Las autoridades no difundieron información adicional sobre el estado de las víctimas pero sí indicaron que varias fueron trasladadas a hospitales para ser atendidas. En tanto, la investigación policial continúa llevándose a cabo.

“Instamos a cualquier persona que tenga información, imágenes de video o que haya presenciado cualquier parte de este incidente a que se comunique con la Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín de inmediato”, comunicó la policía local.

Con información de AP.