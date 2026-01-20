Redujeron la velocidad de los trenes AVE que conectan Madrid y Barcelona tras la tragedia de Adamuz

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) español ordenó que se redujera la velocidad de los trenes AVE que conectan Madrid y Barcelona. La decisión surgió luego de que maquinistas denunciaran irregularidades en las vías. Ocurre dos días después del accidente de Adamuz, donde una formación de alta velocidad que iba de Málaga a Madrid descarriló, cruzó de vías e impactó con otro tren de Renfe. Murieron al menos 40 personas y hay más de 100 heridos.

El organismo ferroviario español anunció que la línea circulará de manera temporal a velocidad reducida en dos tramos que suman casi 150 kilómetros. “Se trata de una limitación temporal de velocidad. Maquinistas han reportado baches y se ha puesto por seguridad esa limitación”, dijo portavoz de Adif a Reuters.

El portavoz también aclaró que hoy el personal revisará el tramo durante el horario habitual de mantenimiento nocturno y, si se encuentra bien, “lo normal es que se levante la limitación”.

El accidente en Adamuz que dejó más de 40 muertos y 100 heridos JORGE GUERRERO� - AFP�

Según el diario local La Vanguardia, los maquinistas habían denunciado vibraciones desmesuradas en varios tramos de la línea de alta velocidad. Fue por ello que el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ordenó a los conductores del AVE que reduzcan la velocidad de 300 a 230 km/h entre Madrid y Calatayud. El foco principal está puesto en la zona de Guadalajara, donde se denunciaron la mayor cantidad de problemas de infraestructura.

Fue luego de la medida de Semaf es que salió el anuncio de Adif, que redujo la velocidad todavía más. Los trenes circularán a 160 km/h entre Mejorada del Campo, en las afueras de Madrid, y Alhama de Aragón, que se encuentra poco antes de Calatayud. Las reducciones hacen que el viaje tenga una duración extra de media hora aproximadamente.

El medio español también reportó limitaciones en un tramo de dos kilómetros en Vallecas, todavía en el término municipal de Madrid, y otra en Cataluña, entre la Pobla de Montornès y l’Arboç.

Pasajeros en la estación de trenes Atocha en Madrid (AP Foto/Paul White)

La Vanguardia señaló que Semaf ya se había quejado con Adif y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria en agosto del año pasado sobre el mal estado de la infraestructura de alta velocidad. Este reclamo incluía a los corredores Barcelona-Madrid, Madrid-Valencia y el que conecta Madrid con Sevilla y Málaga.

La decisión de reducir la velocidad tuvo críticas inmediatas de la oposición. El Partido Popular (PP) le exigió al gobierno “aclaraciones inmediatas” tras la noticia. Principalmente calificaron a la medida de contradictoria debido a que, meses antes, el Ministerio de Transportes anunció que aumentarían la velocidad de la red ferroviaria a 350 km/h entre las dos ciudades.

“Una decisión de este calado y en el contexto actual exige una aclaración de inmediato. Los ciudadanos deben tener explicaciones y decisiones coherentes con una medida totalmente contradictoria con la anunciada hace meses. Esto no puede esperar”, escribió el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo Baena, en X.

“¿Qué tranquilidad puede tener la sociedad española si se toma esta medida ahora? Tampoco ayuda que la hayan ocultado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Es gravísimo. Explicaciones y decisiones ya”, reclamó la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

Accidente de Adamuz

Un tren de alta velocidad de la empresa Iryo que iba de Málaga a Madrid descarriló el pasado domingo a última hora a la altura de la localidad de Córdoba, al sur de España, y se cruzó de vías. Impactó contra una formación de la compañía estatal Renfe que hacía el recorrido inverso rumbo a Huelva. Los dos trenes conectaban Madrid con diversas ciudades andaluzas.

Hay al menos 40 muertos -entre los que se encontraba el maquinista- y 152 heridos, 30 de ellos hospitalizados en estado grave. En total, había 484 personas involucradas en el episodio. Fue una de las peores tragedias ferroviarias en la historia del país.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, calificó de madrugada el accidente de “tremendamente extraño”, pues tuvo lugar en un tramo recto y plano. “No estamos hablando de una vía vieja, estamos hablando de materiales nuevos y en buen estado. Es muy raro”, declaró.

Este martes las noticias empeoraron cuando un tren chocó contra un muro y otro descarriló. Por el momento se contabilizan un muerto y al menos 20 heridos. Ambos accidentes ocurrieron en la zona de Cataluña, con muy poca diferencia horaria durante esta tarde noche.

Con información de Reuters