Otro choque de un tren contra un muro de contención derrumbado dejó 15 heridos en Cataluña

MADRID.– Al menos 15 personas resultaron heridas en la noche de este martes, después de que un tren local de la empresa Rodalies de Catalunya, que circulaba entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida, Barcelona, chocara de manera frontal con un muro de contención que había caído sobre la vía. También se produjo un descarrilamiento en Girona, pero no hubo víctimas.

Estos nuevos accidentes se produce luego del fatal choque de trenes de alta velocidad de este domingo, que dejó 42 muertos y 152 heridos.

De momento, en el accidente de este martes, se descartan víctimas fatales y al menos tres consejeros del gobierno local se dirigen en estos momentos al lugar de los hechos.

El primer aviso del choque fue reportado a las 21.02 horas (17.02 hora argentina).

Así de terrorífica ha quedado la escena tras el descarrilamiento de un tren de la línea R4 de Rodalies, entre Gelida y Martorell, que se dirigía hacia Manresa, Barcelona, Cataluña.



El accidente se produjo a la altura del punto kilométrico ferroviario número 64. Según las primeras hipótesis. el convoy que circulaba entre Manresa y Sant Vicente de Calders, sobre el Mediterráneo (un trayecto de 85 kilómetros), chocó de manera frontal contra un muro de contención que, al parecer, habría colapsado sobre la vía.

Según la cuenta de X de Protección Civil, al menos “15 personas” se han visto “afectadas” por el accidente en Gelida. Al sitio se enviaron 11 unidades del Sistema de Emergencias Médicas y una unidad conjunta con Bombers.

El servicio de la línea R4 ha sido interrumpido. Las primeras hipótesis sobre el origen del accidente, según fuentes oficiales, apuntan a las fuertes lluvias que han azotado Cataluña durante los últimos días pueden haber desestabilizado el muro de contención.

En otro accidente, también en Cataluña, un tren que prestaba servicio en la línea R1, entre las estaciones de Blanes y Maçanet, ha descarrilado aunque sin causar heridos. El accidente lo han ocasionado unas rocas que cayeron en la vía a consecuencia del temporal que este martes se ha cebado con Girona. El servicio en esa línea también se ha suspendido.

