Cuba reconoce que 32 militares de su país murieron durante el operativo de EE.UU. para capturar a Maduro

LA HABANA.– Por lo menos 32 efectivos cubanos murieron el sábado abatidos durante el operativo realizado por fuerzas estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro, según reconoció el régimen de Cuba, en el primer recuento oficial de muertos que se proporciona tras los ataques de Washington en la nación sudamericana.

“Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano”, dice el comunicado oficial de la presidencia cubana, a cargo de Miguel Díaz-Canel.

El comunicado del gobierno cubano ofreció pocos detalles, pero indicó que todos los fallecidos eran miembros de las fuerzas armadas y agencias de inteligencia cubanas.

El texto indica que ya se confirmó la lista de los fallecidos y se informó a sus familias en la isla, pero no se dieron a conocer sus nombres ni los cargos que ocupaban. Aunque el contacto y los convenios entre las fuerzas armadas de Cuba y Venezuela -firmes aliados políticos y económicos en la región- son más o menos públicos y se suceden visitas de delegaciones, se desconocen las áreas específicas de cooperación o las funciones de los efectivos y su cantidad.

“Fieles a sus responsabilidades con la seguridad y la defensa, nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron tras férrea resistencia en combate directo contra los atacantes, o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”, agregó la nota oficial.

Cubanos se reúnen en La Habana el 3 de enero de 2026 para apoyar al líder venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por parte de las fuerzas estadounidenses

Las familias recibieron condolencias del expresidente y líder de la revolución, Raúl Castro, y del presidente Miguel Díaz-Canel, señaló el comunicado, que también calificó de “terrorismo de Estado” la operación militar estadounidense.

Además se dio a conocer un decreto presidencial de dos días de duelo -lunes y martes- en homenaje a los oficiales, en el cual las banderas ondearán a media asta y se suspenderán los espectáculos públicos.

Personas participan en un acto masivo de denuncia ante la agresión militar estadounidense contra Venezuela, en la Tribuna Antiimperialista, en La Habana, capital de Cuba, el 3 de enero de 2026

Hasta el momento, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y otros funcionarios chavistas habían señalado que hubo civiles y agentes muertos el sábado durante el operativo “Determinación Absoluta”, pero sin dar cifras. The New York Times informó, con fuentes off the record desde Caracas, que fueron por lo menos 80 las víctimas fatales. Del lado norteamericano, no hubo bajas, según el presidente, Donald Trump.

Cuba ha brindado cierta seguridad a Maduro desde que llegó al poder. No estaba claro cuántos cubanos custodiaban al presidente venezolano cuando murieron y cuántos podrían haber fallecido en otros lugares.

Un activista porta banderas de Venezuela y Cuba durante una protesta frente a la IX Cumbre de las Américas en el Centro de Convenciones de Los Ángeles para entregar una carta en rechazo a la política de sanciones, exclusiones y bloqueos del presidente Joe Biden contra América Latina y el Caribe, en Los Ángeles, California, el 10 de junio de 2022

Maduro, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos por fuerzas estadounidenses en Caracas, la capital de Venezuela, el sábado y trasladados a Estados Unidos. Maduro se encuentra recluido en un centro de detención de Nueva York a la espera de comparecer ante el tribunal el lunes por cargos de drogas.

“Lleno de cubanos”

“Saben, muchos cubanos murieron ayer”, declaró el presidente estadounidense Donald Trump a la prensa a bordo del Air Force One durante su vuelo de regreso a Washington desde Florida. “Hubo mucha muerte en el otro bando. Ninguna en nuestro bando”.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio -hijo de inmigrantes cubanos-, también se refirió a la participación cubana en Venezuela durante el fin de semana. Dijo que el aparato de seguridad interna de Maduro estaba encabezado por cubanos y que estos lo estaban “apoyando”.

El presidente Donald Trump habla con periodistas durante un vuelo en el Air Force One, el domingo 4 de enero de 2026, de regreso a la Base Conjunta Andrews, Maryland

“Todos los guardias que ayudan a proteger a Maduro -esto es bien sabido-, toda su agencia de espionaje, todo eso estaba lleno de cubanos”, manifestó Rubio.

Cuba ha defendido firmemente a Maduro, y el mismo sábado de su captura convocó a una manifestación con el fin de rechazar el ataque estadounidense. Miles de personas se reunieron frente a la embajada de Estados Unidos para protestar.

Díaz-Canel advirtió que Trump debe dejar de considerar a América Latina como su patio trasero, y denunció que Washington pretende apoderarse de los recursos naturales del país sudamericano. Además, comparó el ataque a Venezuela con el de Israel a Gaza.

En sus declaraciones, Trump sostuvo también que Cuba “está a punto de caer” al estimar que a la isla le será muy difícil mantenerse sin la ayuda petrolera de Venezuela.

“No pienso que debamos tomar ninguna acción. Parece que se está cayendo”, aseveró el mandatario estadounidense.

